Sporttörténelem: a döntőben kisöpörték a magyar bajnok FTC-t

Az alapszakaszban első FTC a negyeddöntőben 4–1-re múlta felül a DEAC (8.) gárdáját, majd az elődöntőben a Csíkszereda (5.) együttesénél is jobbnak bizonyult 4–2-es összesítéssel. A Brassó (2.) a kiesés szakasz első körét visszafogottan, hazai pályán elszenvedett két vereséggel kezdte a DVTK-val (7.) szemben, utána azonban magára talált. Sorozatban aratott négy győzelemmel továbbjutott, és döntős részvételért vívott párharcban 4–2-re múlta felül a Gyergyót (3.).

A finálé izgalmas csatát ígért, végül elmaradt a kiélezett küzdelem. Pedig a nyitány ezúttal is mást ígért.

A magyar bajnok FTC pályaválasztóként a döntő első felvonásának első harmadában három gólt lőtt, de már azt a budapesti találkozót is elveszítette 5–3-ra, majd szombaton 4–0-ra kapott ki, ugyancsak otthon. Miután kedden, már Brassóban 5–2-re alulmaradt, így a Corona közel került a döntő lezárásához, és a klub történetének első Erste Liga-címéhez.

A szerdai mérkőzésen alaposan bekezdett a házigazda, és bár kihagyott egy emberelőnyt, a 8. percben kontrából Judd Blackwater nem hibázott, Arany Gergely lábai között lőtt a kapuba. Ezt követően erőre kapott az FTC, de két fórt is elpuskázott.

A második harmadban Nolan LaPorte kiállításával megtört a vendégek lendülete, majd a 31. percben Albert Zagidullin takarásból leadott távoli lövésével már két gól volt a különbség. Egy újabb felesleges kiállítás után Sebastien Piche kísérletébe Philippe Cornet tette bele az ütőjét, így 3–0-ra alakult az állás.

A hajrában több ferencvárosi légiós is kiült a büntetőpadra, a hazaiak pedig egy újabb kontrából megint eredményesek voltak Szabó Pál Krisztián révén. Az utolsó percekben az FTC is emberelőnybe került, ebből Nagy Gergő talált be, így legalább a becsületgól összejött a vendégeknek.

Jégkorong, Erste Liga, döntő, 4. mérkőzés:

Corona Brasov (romániai) – FTC-Telekom 4–1 (1–0, 1–0, 2–1)

(1–0, 1–0, 2–1) gól: Blackwater (8.), Zagidullin (31.), Cornet (50.), Szabó (58.), illetve Nagy G. (59.)

A párharcot 4–0-s összesítéssel a Corona Brasov nyerte.

Az eddigi bajnokok:

2009: HC Csíkszereda

2010: Budapest Stars

2011: HSC Csíkszereda

2012: Dunaújvárosi Acélbikák

2013: Dunaújvárosi Acélbikák

2014: Nové Zámky

2015: Miskolci Jegesmedvék

2016: DVTK Jegesmedvék

2017: DVTK Jegesmedvék

2018: MAC Budapest

2019: Ferencváros

2020: Ferencváros és SC Csíkszereda (koronavírusjárvány miatt megosztott cím)

2021: SC Csíkszereda

2022: SC Csíkszereda

2023: Gyergyói HK

2024: Corona Brasov

