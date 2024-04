Szerződést hosszabbított a magyar válogatott világbajnokságra készülő kapusa

A csapat hétfőn jelentette be, hogy további két évvel, 2026-ig számít a 33 esztendős Bálizs szolgálataira. A kapus első norvégiai idényében 43 alapszakasz-mérkőzésen jutott szóhoz, 24-szer nyertek vele. Átlagban 2,27 gólt kapott és 91,9 százalékkal védte a lövéseket. Utóbbi mutató a legjobb volt az élvonalban. Bálizs kiérdemelte a legjobb kapusnak járó díjat, valamint beválasztották a szezon álomcsapatába is.

Jót tett nekem a külföld és a család. Érzem magamon, hogy más flow-ban vagyok a hétköznapokon és a hokiban is, mióta légiósnak álltam és van egy kislányom is. Mindig is olyan csapathoz szerettem volna tartozni, ahol sok meccset játszhatok. Egy éve Lengyelországban hatvan, most pedig eddig, a vb és pár felkészülési meccs előtt járok körülbelül 55-nél. Védeni akarok és érettebb is lettem