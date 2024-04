Második meccsét is megnyerte a magyar válogatott a világbajnokságon

Pat Cortina szövetségi kapitány csapata a dél-koreaiak elleni 2–0-s sikerrel kezdte a tornát, míg a hollandok 5–1-re kikaptak a franciáktól.

A két együttes csütörtökön felkészülési meccsen is találkozott már, akkor 7–1-re diadalmaskodtak a magyarok, akik most is nagy fölényben voltak. A 13. percig bírta a holland védelem, ekkor Pázmándi Zsófia emberelőnyben lőtt a keresztléc alá.

A fordulást követően már jobban pörögtek a hollandok is, egyszer a kapuvasat találták el. Közvetlenül a szünet előtt azonban Dabasi Réka kotort be egy kipattanót közelről, ezzel megduplázta a magyar előnyt.

A záró felvonásban is jól védekezett a Cortina-csapat, és ezt a meccset is lehozta kapott gól nélkül. Németh Anikó ezúttal 26 védéssel zárt.

A magyarok szerdán a norvég, pénteken a házigazda osztrák, míg szombaton a francia együttessel találkoznak. A tornáról – amelynek magyar meccseit a Sport Tv közvetíti – az első két helyezett jut fel az elitbe, míg az utolsó kiesik a divízió I/B-be.

Eredmény, 2. forduló:

Magyarország–Hollandia 2–0 (1–0, 1–0, 0–0)

gól: Pázmándi (13.), Dabasi (40.)

(Borítókép: MJSZ / Vörös Dávid)