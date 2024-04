A szombati, Klagenfurtban Franciaország ellen elért 2–1-es győzelem a 2008. április 19-én Szapporóban Ukrajna felett aratott 4–2-es sikerhez fogható. Mindkettővel feljutott a magyar válogatott az A csoportba, vagyis az elitligába, ahonnan már nincs feljebb, és mindkét diadal kovácsa Pat Cortina volt.

Két apró különbség: Klagenfurtban hölgyek, Szapporóban urak korcsolyáztak, továbbá Hokkaidó szigetén Cortinának még fekete volt a haja, most, Karintia fővárosában pedig galambősz. Ennyit tesz 16 év és a sok izgalom...

Nehéz összehasonlítani a két eredményt – kezdte Cortina a beszélgetést, amikor felvette a telefont vasárnap délben, úton Klagenfurtból München felé. – Szapporó mindig is az első marad, 16 éve először jutott fel az A csoportba a magyar válogatott, míg most a lányokkal nem először sikerült ez a bravúr. És az is különbség, hogy azt a férfiakkal, ezt a nőkkel értük el. Ja, és van még egy differencia. Szapporóban könnyeztem a magyar himnusz alatt, most már keményebben tartottam magam.