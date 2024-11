Jegyezzük meg ezt a nevet, mert még sok örömet szerezhet az országnak

A 2008-ban született magyar támadó igazi jégkorongcsaládban nőtt fel. Nagypapája, Szongoth Gábor játékosként, játékvezetőként, edzőként és klubvezetőként is tevékenykedett a sportágban, többek között a MAC jégkorongszakosztályának alapításában is tevékenyen részt vállalt.

Édesapja, Szongoth Kristóf ugyancsak sportági játékosból lett szakember, jelenleg az Újpesti Jégkorong Akadémián dolgozik, nem mellékesen pedig nevelőedzője is volt fiának. Domán unokatestvére, a 18 éves Döme az előző idényben a német juniorbajnokságban pallérozódott, és testvére, Bende is Németországban játszik. Rajtuk kívül a húgai is megismerkedtek már a jégkoronggal, miután elvitték őket a KSI-be.

Egy NHL-legenda vette őt a szárnyai alá

Szongoth Domán is a KSI-ben kezdett hokizni, majd követte az édesapját, így kötött ki Újpesten, és elmondása szerint a Megyeri úton tökéletesen felkészítették őt arra, mire számíthat majd külföldön. Duane Sutter volt az egyik mentora Budapesten: a játékosként négyszeres NHL-bajnok szaktekintély sok taktikai variációt megtanított a fiatal támadónak, ami később nagy hasznára volt. Duane Sutter testvére, Darryl Sutter volt a vezetőedzője annak a Los Angeles Kingsnek, amely 2012-ben és 2014-ben is bajnok lett az NHL-ben.

15 évesen gólgyárrá változott a finneknél

A balkezes center aztán 2023-ban csapatot és országot váltott, a finnországi Kouvolában jutott hasznos játékpercekhez a KooKoo korosztályos együtteseiben. Egy kisvárosról van szó, amely nem messze található a fővárostól, Helsinkitől. Szongoth Domán az elmúlt idényben pontgyárossá változott, az U16-os csapatban 33 találkozón szerzett 76 egységgel (49 gól+27 gólpassz) gól- és pontkirály lett, majd az U18-asok között 18 meccsen 17 pontot (11 gól+6 gólpassz) tett be a közösbe.

A vezetőség nem is hezitált sokat, idén nyáron profi szerződést ajánlott a 16 éves tehetségnek, aki rögtön alá is írta a kontraktust.

Az U16-osok között megtanultam az ottani hoki alapjait. Azt is megbeszéltük, hogy ha a korosztályomban top játékos leszek, akkor mehetek eggyel feljebb, szerencsére így is lett a tavasszal. A klub úgy vélte, hogy van bennem potenciál, kettő plusz egy évem van arra, hogy elérjek egy profi játékos szintjére. Ez bármelyik szezonban megtörténhet, de ahhoz még rengeteget kell edzenem

– nyilatkozta idén nyáron a jegkorongblog.hu-nak Szongoth Domán, aki azt is elárulta, hogy Magyarországon korábban már sokszor felvitték őt játszani az idősebb korosztályokhoz, így nem volt számára ismeretlen ez a kihívás, és nem ijedt meg, amikor erősebb fizikumú játékosok között kellett bizonyítania a finneknél.

Fizikumával és a jégkorong iránti alázatával is kitűnik a társai közül

„A fiamnak mindenképpen előnye a fizikai adottsága, még csak serdülőkorú ugyan, de már 185 centiméter magas. A termete alapján tehát az ifikkel is abszolút felveszi a versenyt. Rendkívül céltudatos, alázatos és rendre pluszmunkát is végez a kiszabott edzéseken túl, szóval nagyon elhivatott, hogy profi jégkorongozó váljon belőle” – mondta a büszke apuka, Szongoth Kristóf a fiáról.

A vajkezű támadó ebben a szezonban már az U20-as csapatban is lőtt pár gólt. Érdekesség, hogy a KooKoo felnőttcsapatában játszik a magyar A válogatott egyik legtöbbre taksált játékosa, Galló Vilmos, akivel az edzések után össze is szokott futni.

A nagy elődök nyomán a „taknyos” titán

Majoross Gergely szövetségi kapitány augusztus 23-án hívta meg Szongoth Dománt az olimpiai selejtezőtornára készülő felnőtt férfiválogatott keretébe. A támadó két napra rá, az ukránok ellen elveszített felkészülési mérkőzésen debütált az A válogatottban, mégpedig góllal.

A meccs után Szongoth Domán elmesélte, hogy Majoross egy ismeretlen számról hívta fel őt, szerencséjére visszahívta a kapitányt. Majd hozzátette, a többiek jól fogadták a debütáló „taknyos 16 évest” a csapatban.

Szongoth Domán előtt olyan legendák mutatkoztak be a magyar válogatottban a 18. születésnapjuk előtt, mint Palkovics Krisztián, Szélig Viktor, vagy éppen Ifj. Ocskay Gábor.

A korábbi Újpest-játékos a pozsonyi olimpia selejtezőtornán is részt vett, második meccsén a felnőtt válogatottban a kazahok kapuját is bevette. Innentől nem volt kérdés, hogy Majoross a Sárközy Tamás-emléktornára is beválogatja őt.

A lengyeleknek lőtt bombáját még sokáig mutogatni fogják világszerte

Szongoth Domán aztán a lengyelek ellen szerzett bombagóljával hívta fel magára a hazai és nemzetközi sajtó figyelmét. A magyar csatár a bedobókörből irgalmatlan erővel lőtte ki a bal felső sarkot, David Zabolotny, a lengyelek kapusa azt sem tudta, hol van a korong.

A felkészülési tornát végül öt ponttal (két gól, három gólpassz) zárta, és közel sem mellékesen őt választották meg a magyar csapat legjobbjának az olaszok elleni csörte után. A bizalom abszolút megvan az irányába úgy a szakmai stáb, mint a társak részéről, hiszen az első sor centereként számítottak rá ezúttal, emellett pedig a sportági értéket jelentő emberelőnyös játékba is bevonták már őt. A fiatal hokis a ritmust is hamar felvette, egy-két csere után már nem érződött, hogy egy újonc is van a jégen.

Majoross Gergely szövetségi kapitány azt nyilatkozta az Indexnek, hogy már korábban a látókörükbe került a fiatal tehetség, majd úgy döntött a szakmai stáb, hogy nyáron meghívót küldenek neki.

Amikor arról kérdeztük a kapitányt, mi Szongoth Domán legnagyobb erőssége, azt felelte, ez összetett kérdés, de azt kiemelte, hogy a center nagyon jó mentalitással lépett be a válogatott öltözőjébe, illetve ő is felhívta a figyelmet a játékos kitűnő fizikai adottságaira.

Nekünk az egyik fontos célunk, hogy minél több fiatalt megtaláljunk és beépítsünk a felnőtt válogatottba, miközben egészséges versenyhelyzetet teremtünk. A rutinosabb játékosok abszolút támogatják a kevésbé tapasztalt játékosokat, hiszen ők is szeretnék, hogy minél erősebb legyen a csapat

– tette hozzá Majoross, miután arról kérdeztük őt, hogy a veteránokat nem zavarta-e, hogy Szongoth Domán rögtön bekerült az első sorba, és emberelőnyben is fent volt a jégen.

„Nem szeretem sorszám szerint rangsorolni a sorokat, semmiképp sem mondanám, hogy a legjobb játékosaink vannak az első sorban, mindenkinek más-más szerepe van a válogatottban, meccsről meccsre változhat, ki melyik sorba kerül” – fűzte hozzá a szakember, jelezve, hogy Szongoth Domán nem érezheti úgy, bérelt helye van az első sorban, de ezzel minden bizonnyal ő is tisztában van.

Lapunk kérdésére Majoross azt is elárulta, hogy áprilisban kezdik meg a felkészülést a 2025-ös férfi elit-világbajnokságra, akkor mérik fel, ki milyen állapotban van, értelemszerűen annak kevesebb esélye lesz bekerülni, aki formán kívül lesz. De ha nem lassít, és sérülés sem hátráltatja, akkor Szongoth Domán vélhetően bekerül a vb-re készülő keretbe is.

A magyarok a bolzanói divízió I/A-torna megnyerésével jutottak fel a 16-os elitbe. A jövő évi vb-t május 9. és 25. között Stockholmban és Herningben tartják.

Az amerikai álom

Az egyik vele készített interjúban Szongoth Domán a Florida Panthers friss NHL-bajnok csapatkapitányához, Aleksander Barkovhoz hasonlította magát, és hozzátette, hogy minden nap gondol a 2026-os NHL-játékosbörzére (draft). Nem véletlenül, akkortól foglalhatja le a játékjogát valamelyik tengerentúli csapat.

Eddig mindössze hat magyart játékost draftoltak. Elsőként Gröschl Tamást (1999: Edmonton Oilers), majd Szuper Leventét (2000: Calgary Flames), Vas János óta viszont egyet sem, utóbbira 2002-ben a Dallas Stars menedzsmentje bökött rá a draft második körében. NHL-szerződést azonban csak utóbbi kettő kapott végül. Rajtuk kívül Hári János (2010 és 2012), Horváth Bálint (2016), Papp Kristóf (2020) és Hadobás Zétény (2023) került NHL-draftlistára magyar jégkorongozóként, de egyikük sem kelt el. Vay Ádám világbajnokságon nyújtott remek teljesítményének köszönhetően szerződhetett a Minnesota Wildhoz 2016-ban.

Jégre azonban egyikük sem léphetett a sportági elitligában. Többnyire alsóbb osztályú farmcsapatokban szerepelhettek, illetve egyedül Szupernek adatott meg, hogy ebben a kivételes mezőnyben legalább a kispadon üljön.