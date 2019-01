Sérve vethet véget Janics Natasa karrierjének

Janics Natasa tavaly még azt tervezte, hogy részt vesz majd a tokiói olimpián, most nagyon úgy néz ki, hogy a jelenleg Kínában edzősködő háromszoros olimpiai bajnok fájdalmai miatt befejezi a kajakozást – írja a Bors.

A magyar klasszis a Kossuth rádió Sportvilág című műsorában beszélt a jövőjéről, ahol elmondta, tavaly két válogató között jött ki egy sérv a gerince nyaki részén, ami miatt sokszor sírva ébredt, aludni sem bírt, a szenvedésből pedig most lett elege.

Janics kitért arra, hogy már a londoni olimpia előtt is 3–4 hónapig húzott egy sérvet, úgy indult a vb-n is, hogy nagyon fájt, de szedett rá gyógyszert, és végül így is világbajnok lett. Azt a sérvet később meg is operáltatta, azóta nem is fáj neki, de a nyaka miatt most újrakezdődött az egész.

Két gerinccsigolya között nyomja az ideget, ami lebénítja az izmokat, és pihenni sem lehet tőle. Nagyon sok a baj vele, elegem lett. Egyszer mindenkinél eljön a pillanat, amikor elég. Én pedig meguntam a fájdalmat.

– fogalmazott a kajakozó, aki arról is beszélt, hogy mióta nem edz, jobban érzi magát.

A leállás miatt persze az idei szegedi vb-n biztos nem versenyezhet, és ha tényleg szeretne valamit elérni az olimpián, akkor nem is hagyhat ki sokat. Janics most úgy érzi, szinte biztos, hogy nem folytatja, de

tíz százalék esélyt még lát arra, hogy újra kedvet kap.

Nem a pénz, a siker, vagy a még több aranyérem miatt, hanem mert hiányozni fog. Szerettem versenyző lenni, de ezek a fájdalmak elvették a kedvem az egésztől – zárta a beszélgetést Janics.