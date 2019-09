Nem jött be teljesen a hóágyúzás az olimpiai kajakpályán

A sporttáplálkozás nem diéta, hanem a túlzás magasiskolája. Az ókori undorító ételek helyett ma étrendkiegészítők segítenek teljesítményt fokozni, de nem mindenki használja ki jól. A magyar sport csodája, hogy behúzott kézifékkel is jönnek nagy eredmények. Interjú Szász Máté biológussal, aki már Hosszú Katinka felkészülését is segíti.

A tokiói olimpia kajak-kenu tesztversenyén bevetették a hóágyút a lelátókon, hogy mérsékeljék a hőséget.

A jövő évi olimpia idején állandó, 35 fok körüli hőséggel számolnak, és a szervezők több módszert is próbálnak kitalálni arra, hogy hűtsék a versenyzőket és a nézőket. A kajak-kenu pálya mellett a hóágyút gondolták hasznosnak.

A pénteki versenynapon öt percig üzemeltették a hóágyút a kétezer fős lelátón, de az első kísérletek a BBC szerint nem hoztak teljes sikert. A nézőkre hulló műhó pár pillanatig biztosan frissítő volt, de a hőmérséklet változatlan marad, előtte és utána is 25,1 Celsiust mértek.

A szervezők egyelőre nem döntöttek arról, hogy az olimpián is használni fogják-e a hóágyút, de néhány tesztet még mindenképpen végeznek.

A versenynap a magyaroknak jól sikerült, Kopasz Bálint K-1 1000 méteren nyert, míg a Medveczky Erika, Gazsó Dóra kajakpáros 500 méteren és Suba Róbert a KL1-es kategóriában harmadik lett.

„A körülményeken azért még lesz mit javítaniuk a szervezőknek is Tokióban. Hullámos a pálya, főleg a felevező sávon, ahol hatalmas a motorcsónak-forgalom is, megfeszített testtel kell bemelegíteni, hogy ne boruljunk be, ez pedig sérülésveszélyes. Sok a hal, medúzákat is láttam a vízben és itt a pályán nem jutottunk jó, minőségi ételhez. A szálloda ugyanakkor csúcsszuper, szerencsére jövőre is ott fog lakni a csapat. Három napja érkeztem Japánba, nem volt gondom az akklimatizációval, de ha jövőre sikerül kijutnom, akkor érdemes lesz hamarabb kijönni" – értékelte a helyi körülményeket a magyar szövetség honlapján Kopasz Bálint.

A kenu kettesek 1000 méteres versenyében a Kiss Balázs, Dóri Bence duó az ötödik helyen végzett, míg a nőknél K-1 200 méteren Lucz Anna hetedik lett a rendkívül erős mezőnyben. Női C-1 200 méteren Devecseriné Takács Kincső és Balla Virág csak a B döntőbe tudott bekerülni, ott azonban előbbi olyan időeredménnyel nyerte meg a futamot, hogy az A döntőben azzal dobogóra állhatott volna, mögötte pedig párostársa, Balla ért be másodikként, írta az MTI.