Kulcsfontosságú év előtt állunk a párizsi olimpiát illetően

Boros Gergely szakmai igazgató kapta meg elsőként a szó, a 2022-es eredmények értékelése után pedig rögvest kitért a 2023-as év legnagyobb kihívásaira is.

Az előző évben a hat tokiói olimpiai bajnokunk közül öt is pihent, és csak Kopasz Bálint volt az, aki rajthoz állt – és mindenhol kiválóan teljesített –, ennek ellenére remekül szerepelt csapatunk a világbajnokságon és az Európa-bajnokságon is. A fiatalok is mindent megtettek, hogy minél eredményesebbek legyenek, és beépüljenek a felnőtt keretbe. 2021-ben nagyon magasra tettük a lécet utánpótlásban, de tavaly még ezt is felül sikerült múlni, idén az a célunk, hogy ezt valahogy tartani tudjuk. A felnőtteknél az idei fő célunk, hogy a sok felkészülési viadal után az olimpiai kvalifikációs világbajnokságon minél több kvótát megszerezzünk Párizsra. Számos válogató lesz, köztük a hazai rendezésű világkupa is