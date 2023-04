A nemzetközi szövetség (ICF) vezető testülete, a board budapesti ülésén határozott erről, a döntést a délelőtti prezentációkat követően – amelyet hazai részről Szakács Bálint, valamint Vida Gergely, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség MKKSZ szervezési és marketing igazgató tartott – a szervezet elnöke, Thomas Konietzko szombaton kora délután hirdette ki.

Nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült, és egy újabb rangos versenyt hozhatunk Szegedre. Sokat dolgoztunk a pályázaton, hiszen fontosnak érezzük, hogy a Los Angeles-i olimpia előtt sportolóink hazai pályán telt ház előtt szerezzék meg a kvótákat. Versenyrendezési szempontból is fontos siker ez, hiszen legutóbb 2019-ben volt kvalifikációs vb Szegeden – ami személy szerint nekem az első versenyem volt a szövetség tagjaként és nagy hatással volt – és szeretnénk most is egy legalább ugyanolyan jó eseményt szervezni