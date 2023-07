Minden idők legeredményesebb korosztályos világbajnokságán van túl a magyar csapat Auronzóban! A fiatalok uralták a nemzetközi mezőnyt, amelyet a 44 megnyert érem is bizonyít. A magyar csapat 25 arany-, 12 ezüst- és 7 bronzéremmel toronymagasan megnyerte az összesített éremtáblázatot – a második németek öt arannyal és 22 éremmel zártak.

A vasárnap délutáni program során a hat 5000 méteres számból háromban dobogós helyen végeztek egységeink. Nemes Réka nem talált kihívóra U23 K–1 5000 méteren, de Kaed Ádám is nagyon közel volt a legfényesebb medáliához, ő másodikként csapott célba ifjúsági K–1 5000 méteren. A kenusoknál pedig Matkovics Lili Sára remekelt, ifjúsági C–1 5000 méteren a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

Az ötezer méteres döntők az U23-as korosztály kenusaival kezdődtek. Először a lányoknál Gönczöl Laura, majd a fiúknál Fodor Nicholas állt rajthoz. Gönczöl Laura többször is a harmadik helyen haladt, azonban végül lemaradt a dobogóról C–1 5000 méteren. A kazah lány kiemelkedett a mezőnyből, őt senki nem tudta megközelíteni, Laura az iráni és a moldáv lánnyal volt meccsben a dobogós helyekért. Az első és az ötödik körben is harmadikként futott, a végső körben azonban jobbnak bizonyultak vetélytársai. Fodor Nicholas a 20 fős mezőnyben a kilencedik helyen rúgta be hajóját C–1 5000 méteren.

Nemes Réka remekelt az U23 K–1 5000 méteres fináléban, az első két körben volt egyedül kihívója, a futószakaszt követően viszont teljesen meg tudott lépni a teljes mezőnytől. Magabiztos pályával megszerezte második aranyérmét az auronzói korosztályos világbajnokságon.

Nem tudom, hogy mi történt az argentin lánnyal, így azért könnyebb volt mentálisan. Elég laza futam volt, de figyelnem kellett végig, hogy ne boruljak bele a vízbe, mivel elég nagyok a hullámok. Ötezerre elég nehéz tervezni, inkább alkalmazkodni kell a körülményekhez. Én szeretem a szembe szelet, de azért ez egy kicsit nekem is sok volt

– értékelt a szövetségnek Nemes Réka.

A fiúknál ugyanebben a számban Erdélyi Tamás a több mint 30 fős mezőnyben a nyolcadik helyen ért célba.

Az ifjúságiaknál rendezték a vasárnapi program utolsó ötezres döntőit. Matkovics Lili Sára nagyot küzdött C–1 5000 méteren, a hat kör során szinte folyamatosan változott az első három fő sorrendje. A rajtot jól kapta el, majd a második körben már harmadikként haladt. Időközben a második helyen haladó kazah lány elfáradt, így Lili a másodikként is haladt egy szakaszon, azonban a negyedik futásnál a német lány megelőzte, innentől kezdve pedig beállt a végső sorrend. Matkovics Lili Sára így a dobogó a harmadik fokára állhatott fel a kanadai és a német lány mögött.

Ugyanezen a távon a fiúknál Szöllősi Tamás az első körökben még a dobogó közelében volt, később viszont nagyon szétvált a mezőny. Tamás végül a hatodik helyen rúgta be hajóját ifjúsági C–1 5000 méteren.

Az ifjúsági kajakosoknál Horváth Maja és Kaed Ádám képviselték a magyar színeket. Maja sokáig az élbolyban haladt, azonban nagyjából a harmadik körtől véglegesedett a beérkezési sorrend, amelyben Horváth Maja az ötödik helyen haladt és érkezett is be a K–1 5000 méteres döntőben.

A fiúknál Kaed Ádámnak meggyűlt a baja a mezőnnyel, a futó szakaszok előtt a kiszállásnál sok lökdösődést és ütközést láttunk. Ennek ellenére Ádám vezetni tudott nagyjából a harmadik körtől kezdve, és úgy tűnt, nem talál kihívóra. Az ötödik körnél azonban feltűnt a spanyol versenyző, aki frekvenciát váltott és meg tudta előzni a magyar hajót. Kaed Ádám kétségkívül hatalmasat küzdött és kicsit sem lehet csalódott a K–1 5000 méteren szerzett ezüstéremmel.