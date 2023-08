46 kajak-kenus alkotja a vb-re utazó magyar keretet

Hüttner Csaba felnőtt és Hajdu Botond para szövetségi kapitány is véglegesítette keretét az augusztus végi gyorsasági és para kajak-kenu világbajnokságra. Az idei vb egyben kvótaszerző esemény is a jövő évi párizsi olimpiára és paralimpiára. A két szakágat együttvéve, összesen 46 versenyzőnk utazik Duisburgba.

A magyar szövetség honlapján közölt hírben kiemelték: az idei vb-n az érmek számánál is fontosabb lesz a begyűjtött olimpiai és paralimpiai kvóták mennyisége. Gyorsasági szakágban, a tíz olimpiai versenyszámban, maximum 18 kvótát (kajakban 6-6, kenuban 3-3) gyűjthet be egy nemzet a párizsi olimpiára. Ugyanakkor egy versenyző csak egyet szerezhet, ráadásul kajak négyesben ez csak és kizárólag a vb-n lehetséges.

Ha pedig már a négyes. Az idei világkupák és az Európa Játékok alapján is férfi K-4 500 méteren lehet a legnagyobb harc a kvótákért. Hüttner Csaba a világbajnokságon is ugyanazt az egységet indítja, mint amelyik Szegeden harmadik, Krakkóban pedig hatodik lett. A kapitány szerint ezúttal is nüanszok fognak dönteni.

A négyesre a legnagyobb erőinket kell mozgósítanunk, mert ebben a számban csak a vb-n lehet kvótát szerezni. Az idei versenyek során is az látszott, hogy nagyon kiélezett a mezőny, századok, akár ezredek dönthetnek majd. A négyes a legfontosabb és ezért óriási áldozatokat kellett meghoznia még egy olyan klasszisnak is, mint Tótka Sándor, aki egyéni olimpiai bajnokként már másodszor áldoz be mindent a csapatért, és a páros elengedésével lemond egy majdnem biztos vb-éremről a négyes javára. Azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell emelnie a kalapját előtte.

Hüttner Csaba hozzátette: jelen állás szerint Kuli István és Nádas Bence helyet fog cserélni a hajóban, így utóbbi sztrókolhat majd Duisburgban.

Nádas Bence ráadásul két olimpiai számban is bizonyíthat, ugyanis K-2 500 méteren is rajthoz áll, méghozzá Kopasz Bálinttal. Az egység tavaly világ-és Európa-bajnok lett ebben a számban, és bár az idei válogatókat a Vajda Bence, Szántói-Szabó Tamás egység nyerte, az Európa Játékokon nem jutottak döntőbe, így a biztosabb kvótaszerzés érdekében lépnie kellett a kapitánynak.

„Sokáig szerettem volna úgy összeállítani a férfi kajakcsapatot, hogy mindenki csak egy olimpiai számra koncentráljon. Rengeteg klasszisunk és tehetségünk van, viszont párosban is borzasztóan kemény a mezőny és nem szeretnék abba a hibába esni, hogy ha most véletlenül nem sikerülne a kvótaszerzés, akkor jövő májusban a pótkvalifikáción egy esetleges szeles időjárásban izgulni kelljen. Le a kalappal Vajda Bence és Szántói-Szabó Tamás előtt, óriási tehetségek mindketten, de nekünk egy olyan páros kell most, amely stabilan tudja hozni a kvótát. Egy világ-és Európa-bajnok párost indítunk, és itt emelném ki Nádas Bencét, aki többször is bebizonyította már, hogy sztrókként mekkora erőssége magyar kajak-kenunak.”

A királyszámban, azaz K-1 1000 méteren az idei két világkupát is fantasztikus teljesítménnyel megnyerő Varga Ádám indul.

A nőknél is a négyes élvezte a figyelem középpontját a csapat kialakításakor. Az egység a Gazsó Alida Dóra, Csipes Tamara, Rendessy Eszter, Hadvina Dóra összeállításban fog rajthoz állni, míg párosban a Fojt Sára, Pupp Noémi duóra számít a kapitány.

„Mivel itt is érvényes az a szabály, hogy a hat kvótát hat versenyző szerezheti meg, ezért meg kellett osztanunk az erőinket. Hozzáteszem, hogy itt is mindenki szó nélkül beállt a sorba, és a válogatott érdekeit helyezik előtérbe. A négyest illetően az első két beülőben egyértelmű volt, hogy Gazsó Dorkának és Csipes Tamarának van helye, mögéjük kerestem két ideális tolóembert. A válogatókon látottak alapján Rendessy Eszterre és Hadvina Dórára esett a választásom. A négy lányból hárman ott voltak a 2019-es világbajnok négyesben is, illetve meg kell említeni, hogy két olimpiai bajnok ül a hajóban. Mivel Dorka és Tami így párosban nem tudna kvótát szerezni, holott a válogatókat megnyerték, K-2 500 méteren Sáriék bizonyíthatnak, akik mindkét válogatón a dobogón végeztek.”

Hüttner Csaba hozzátette: K-1 500 méteren Csipes Tamara fog indulni.

Nem lesz könnyű dolga Adolf Balázsnak férfi C-1 1000 méteren, hiszen a mezőny itt is roppant erős, ráadásul alapesetben csak az első öt (kivéve ha lesz közte francia versenyző, ez esetben a hatodik is) szerez kvótát.

„Emiatt is sokszor elmondtam már, hogy az egyik legnehezebb dolog ebben a számban jól szerepelni, mert sok nagyszerű kenus pályázik kevés helyre. Balázs az utóbbi időben szépen lépked előre, többször edzett együtt Csipes Tamarával és Varga Ádámmal is, ami abban a tekintetben hasznára vált, hogy az irama jobb legyen. Minden esélye megvan a kvótaszerzésre, de itt az egész mezőnynek nehéz dolga lesz.”

C-2 500 méteren a szegedi világkupát megnyerő Korisánszky Dávid, Fekete Ádám kettős készül. Jó hír, hogy előbbi felépült sérüléséből, az idén látottak pedig bizakodásra adnak okot.

„Nem voltunk túl szerencsések, mert az év elején Hajdu Jonatán volt beteg, majd nyáron jött Koris sérülése, viszont azt gondolom, hogy ez már múlté, és következő négy hét elengedő lesz, hogy megfelelő formába kerüljön. Az edzések alapján meglehet a kvóta. – mondta bizakodva Hüttner Csaba.

Női kenuban a világkupán és az Európa Játékokon mutatott teljesítmény alapján a Bragato Giada, Nagy Bianka párosnak Hüttner Csaba szerint nem lehet probléma az olimpiai indulási jog megszerzése. A harmadik kvótáért C-1 200 méteren Balla Virág száll harcba.

Hasonló véleményen vagyok Virág esetében, mint Balázzsal kapcsolatban. Egyértelműen benne van a kvóta és ha bejut a döntőbe, amire jó esély van szerintem meg is fogja oldani. Hozzá kell tenni azonban, hogy itt is erős mezőny lesz.

A felsoroltakon kívül további húsz szám szerepel a vb programjában, ezek viszont nem olimpiai számok.

Több olyan versenyző is akad a csapatban, aki duplázni fog, sőt Lucz Anna három számban egyes és páros kétszáz, valamint mix ötszáz méteren is rajthoz áll majd Duisburgban.

Para szakágban az elmúlt hétvégén rendezték meg az Európa-bajnokságot, a portugáliai Montemor-o-Velhóban a magyarok két aranyéremmel megnyerték az éremtáblázatot, igaz több szám a kevés nevező miatt nem minősült végül hivatalos Eb-futamnak.

Hajdu Botond kilenc versenyzővel számol majd Duisburgban. Az Eb-csapathoz képest változás, hogy bekerült a válogatottba a KL2-es sérültségi kategóriában induló, és a második válogatót megnyerő Kiss Tibor, illetve női VL2-ben Boldizsár Dalma állhat rajthoz.

Férfi KL1 200 méteren a paralimpiai és világbajnoki címvédő Kiss Péter Pál természetesen nagy esélyesként várja a versenyt, mellette Suba Róbert lesz a szám másik magyarja. Suba a VL2-es kategóriában friss Eb-győzteseként is rajthoz áll, de ott lesz a mezőnyben Juhász Tamás is. Női KL2-ben – a Montemorban szintén Eb-aranyat nyerő – Varga Katalin is kvótáért és éremért utazik. A férfiaknál Rozbora András és Kiss Tibor indul ebben a sérültségi kategóriában. KL3-ban a férfiaknál a sérüléséből visszatérő és az Eb-n hetedik helyen végző Kiss Erik, míg a hölgyeknél a szintén Eb hetedik Molnár Nikoletta áll rajthoz. Női VL2-ben Boldizsár Dalmáért szoríthatunk.

Hajdu Botond jelenleg úgy látja, a reális célkitűzés a három kvóta megszerzése lehet, de reménykedik a negyedikben is.

Reálisabbnak tartom most a három kvótát, ugyanakkor lesz két olyan versenyzőnk is Kiss Tibor és Boldizsár Dalma személyében, akiket most klasszifikálunk. Tibi gyerekkorában kajakozott és láthattuk a válogatón is, hogy gyorsabb lehet nála a visszaszokási folyamat, ő akár meglepetést is okozhat, míg Rozbora Andrásnak a táv elején kell javulnia. Kiss Erik hosszú sérülésből tért vissza az Eb-n, bízom abban, hogy a vb előtti edzőtáborban tovább fejlődik. Molnár Niki az Eb-n sokat panaszkodott a szeles pályára, a kormányzás miatt nem tudta megmutatni valós gyorsaságát. Varga Katától, Kiss Petitől és a mostani formája alapján Suba Robitól is mindenképp kvótát várok.

A felnőtt gyorsasági és para válogatott vb-kerete: