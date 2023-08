Párizs szempontjából kulcsfontosságú verseny jön – remek magyar előjelekkel

Magyarország legjobb kajakozói és kenusai jövő héten Duisburg felé veszik az irányt, hogy összecsapjanak a világ legjobbjaival. Bár egy világbajnokság önmagában is óriási esemény, a fejekben már bőven ott motoszkál a 2024-es párizsi olimpia is, ezekről is beszélgettünk a dunavarsányi sajtónyilvános edzés résztvevőivel.

A legnagyobb érdeklődés a kajaknégyes szereplését övezi majd, hiszen ez »az esély« arra, hogy a mieink négy kvótát is behúzzanak az olimpiára. Érthetően a tokiói ötkarikás játékokon aranyérmes Tótka Sándor is izgatottan várja ezt a számot.

Jó formában érezzük magunkat. Az Európai Játékokon jött egy kis pofon a csapatnak is meg nekem, de azért volt jó is abban, hogy nem végeztünk dobogón. A hatodik helyünk után nemcsak én, hanem az edzőnk és a mérnökünk is elkezdett azon gondolkodni, hogyan lehetne még tizedeket nyerni. Ezért történt meg a beülési sorrendváltoztatás, és az eddigieknél is jobban odafigyelünk az apró dolgokra, mint, mondjuk, a táplálkozás. Egy csapat nem lehet elég profi, tehát mindig van hova fejlődni, de most egy olyan úton járunk, hogy jó szájízzel várom már a világbajnokságot. És nem az a cél, hogy kvótát szerezzünk, hanem az, hogy éremmel térjünk haza, mert akkor ugye azzal együtt automatikusan ott a kvóta

– felelte a Japánban K–1 200-on aranyérmes sportoló az Indexnek.

Hozzátette, péntek óta elképesztően jó hangulat uralkodik a csapaton belül, a keddi sajtónyilvános tréning is jól sikerült, és összességében mindenkiről csak rendkívül pozitívan tud beszélni. Tótka kifejezetten várja már az idei világbajnokságot, amin kicsit sajnálja ugyanakkor, hogy egyesben nem tudja magát megmutatni. Igaz, ezúttal már nem a 200-on, hanem 500-on.

„Számomra az 500 egyes most már nagyobb értékkel bír. A 200 egyes annyira más felkészülést igényel, hogy oda csak a sprinterek készülnek, és az 500 egyesből simán lehet menni 500 négyest, 1000 egyest is, csak azt sajnálom nagyon, hogy nem tudom megméretni magam. Abban az esetben viszont, ha egy éremmel térünk haza, ki tudjuk hajtani magunkat, megfelelően tudunk egymásért küzdeni, akkor »kárpótolva leszek«. Különben pedig úgyis a hosszú távú célokat tartom szem előtt, ami mindenképpen az olimpia jövőre.”

Tótka hozzátette, jelent terhet valóban, hogy most lehet megszerezni csak a négyes indulási lehetőségét, de ő élvezi ezt a kihívást.

A már említett felállásban Nádas Bence került a hajó elejére (mögötte Csizmadia Kolos, Kuli István és Tótka Sándor lett a sorrend), de nem csak ezért érdekes az ő személye. Nádas a duisburgi verseny egyik kiemelt szereplője lesz, lévén Kopasz Bálinttal párosban is rajthoz áll, vagyis egymaga óriási hatással lehet a megszerezhető hat kvótára. Ez persze ugyancsak nem kis kihívást jelenthet.

Inkább azt érzem, hogy megtisztelő, hogy alkalmasnak találnak erre a feladatra, és én igyekszem legjobb tudásom szerint tényleg kiszolgálni a magyar csapatot. Elsősorban nem teherként, hanem lehetőségként tekinteni erre a feladatra, hiszen párosban tavaly sikerült meglepetést szerezni és jól szerepelni egymás után kétszer, ami ugye nem lehet véletlen

– utalt a Kopasz Bálinttal a világbajnokságon és az Európa-bajnokságon is megszerzett aranyérmekre. Most a duisburgi viadalon ismét összeül a tokiói olimpián aranyérmes társával.

„Idén nagyon sokat foglalkoztunk a négyessel, és nagyon sokat léptünk is szerintem előre. Bízom benne, hogy Duisburgban kijön a lépés, és ha csak annyi jön ki, amennyi munkát beleraktunk, akkor szerintem mindnyájan nagyon elégedettek lehetünk majd az eredménnyel. Én nagyon bízom a srácokban, és persze magamban is. Abszolút nem izgulok, szóval ebből a szempontból nagyon jó megérzéseim vannak a versennyel kapcsolatban, amit tényleg kíváncsian várok” – tette hozzá Nádas, akinek felvettettük, hogy négyesbeli társa a dobogós szereplésben gondolkodik:

Ha az előfutamban, középfutamban sikerül jó pályát jönnünk, és ott vagyunk a világelitben, ott vagyunk a döntőben, akkor egy felszabadult versenyzéssel szerintem abszolút csodára lehetünk képesek. Akkor ez tényleg párosulhat egy éremmel.

Kíváncsiak voltunk arra is, mennyire nehéz újra összeülni egy párosnak, esetében ugye Kopasz Bálinttal, vagy már rögvest az első edzésen ugyanott folytatták, ahol a 2022-es idényben abbahagyták.

„Bálinttal kapcsolatban nekünk elég különleges az esetünk, hiszen sosem az edzések voltak azok, amik olyan hű, de jól sikerültek volna, inkább a versenyre teljesedett ki mindig a párosunk. Az edzésen azért rendre akadtak biztató jelek, hogy ez akár tényleg jól is elsülhet majd. Most is voltak ilyen edzéseink, hogy az utazótempó, az indítások jól sikerültek, de tényleg majd a versenyen fog az a plusz megérkezni. Valamiért Bálintnál egy versenyen mindig van egy ilyen pluszerő, ez nála elég jól tud működni. Bízom benne, hogy én is képes leszek becsatlakozni hozzá, és meg tudjuk majd mutatni, hogy valóban mi van bennünk, mire vagyunk képesek. Tavaly ez egymás után kétszer is sikerült... Elnézve a mezőnyt, biztos vagyok benne, hogy gyorsultak, majd meglátjuk előfutamban, hogy hozzánk képest mennyit. Miután ez most egy új olimpiai szám, biztos vagyok benne, hogy a többi nemzet sem úgy tekintett rá, hogy pihentetik az embereiket, hiszen most osztják a kvótákat, de kiélezett futam lesz a páros, egészen biztos vagyok benne” – felelte Nádas, aki elmondása szerint lépésről lépésre igyekeznek haladni, először jussanak be a döntőbe, ott teljesítsenek minél jobban, és ha a végén kinézve azt látják, hogy van minek örülni, akkor örülnek majd.

„Én ezeket sosem szeretem előre kimondani, de mindenféleképpen azt érzem, hogy mindkét egységben benne van az érem.”

A királyszámban ezúttal nem Kopasz Bálint, hanem az idén ellenállhatatlanul versenyző Varga Ádám képviseli a magyar színeket a világbajnokságon. A 2023-as teljesítményét látva adódik a kérdés, hogy csak az aranyérem jelentene-e számára elégedettséget a németországi viadalon.

Ha sikerül ugyanolyan pályákat megcsinálnom, amiket szezon elején világkupákon és az Európa Játékokon, viszont van nálam egy gyorsabb, akkor ugyanúgy elégedett leszek, mert akkor ez szintén egy nagyon jó teljesítmény lesz a részemről. Persze a sportoló minden versenyre nyerni megy, tehát – úgymond – az arany a legfőbb célom, és ez egy teljesen reális cél a világkupákat látva. Végül is mondhatjuk, hogy az aranyérem lesz a cél, de nem leszek elkeseredve, hogy ha sikerül menni egy nagyon jó pályát, és az »csak« egy ezüstre lesz elég

– válaszolta az Indexnek a tokiói olimpián Kopasz mögött ezüstérmes kajakozó.

A világbajnokságon ugyanakkor minden nemzetet csak egy sportoló képvisel ebben a versenyszámban – ellentétben az olimpiával, ahol van lehetőség kettőnek is rajthoz állni –, és mivel világviszonylatban is két kiemelkedően jó kajakost ad hazánk, jön a kérdés, hogy előnyt jelent-e, hogy egy közvetlen riválissal kevesebb indul, vagy hátrányt a motivációban, hogy csak jobb lenne még a hazai riválist is megelőzni.

„Az biztos, hogy ez egy ilyen kivételes helyzet, hogy az elmúlt években mindannyian minden egyes versenyen elindultunk, dobogón voltunk, és inkább az első helyekhez közelítettünk, mint a harmadikhoz. Emiatt, amikor nincs olimpia, és csak egy egység indulhat világbajnokságokon, az egy kicsit rosszabb – úgymond – mindkettőnknek, hiszen mind a ketten nagyon jó formában vagyunk, tudnánk érmeket szerezni világversenyeken, viszont az egyikünk otthon fog maradni. De legalábbis ettől a lehetőségtől itt és most elesik. Ez a probléma az olimpiára, ami a kajak-kenuban az igazán fontos verseny, megoldódik, hiszen két egység tud indulni” – mondta Varga, hozzátéve, hogy a verseny közben nem azzal foglalkozik, hogy milyen nemzetiségű riválisokkal szemben harcol épp.

Az is biztos, hogy a tapasztalatszerzés nagyon jó, hiszen az itthoni válogatók is olyan szintű versenyek, mint egy világverseny, tehát nem lehet félvállról venni őket, de ugye ez a hátránya, hogy valamelyikünk lehet, hogy itthon marad, és nem tud ezer egyest indulni

– zárta Varga Ádám.

A duisburgi világbajnokságot augusztus 23. és 27. között rendezik meg, az eseményről az Index helyszíni tudósításokkal jelentkezik.

A felnőtt gyorsasági és paraválogatott vb-kerete: