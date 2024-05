A bejegyzés nagyon nagy lavinát indíthat el a sportban, annak pedig különös jelentősége van, hogy Csipes Ferencet külön kiemelte Kozák Danuta, ugyanis éppen Csipes Tamarával indult párosban a válogatón.

„Nap végén, már túl vagy két edzésen, lefektetted a gyerekeidet, sok volt a két edzés, ledőlnél már te is, de holnap is teljesíteni kell, muszáj regenerálódnia az izmaidnak, elmész gyúratni a sporttelepre este 8-ra. Fekszel a padon, gyakorlatilag meztelen vagy, próbálsz ellazulni, miközben gyúrnak. Valamikor bejön egy edző erősen befolyásolt állapotban. Igen, itt minden normális ember fejében el kellene kezdjen vadul berregni egy vészcsengő. Megnyugtatok mindenkit, nincs itt semmi látnivaló: ebben a sportágban ez »normális«” – kezdi bejegyzését Kozák.

A többszörös olimpiai bajnok állítása szerint ez az edző verbálisan molesztálta és sértegette őt.

Magát valószínűleg viccesnek találhatja, de igazából pont olyan, mint egy aluljáróban egy sokadig lepukkant, suttyó alkesz. Persze, ott lépsz két nagyot, és soha többet nem látod. Szeretnék lépni én is két nagyot, de kb. meztelenül fekszem a gyúrópadon. Nagyjából a fejemet sem tudom felemelni, mert az erre kialakított mélyedésben van. Lehajtott fejjel, védekezésképtelen pózban kell eltűrnöm a megaláztatásokat. Szerencsére ebben jó vagyok, a sportban megtanulsz kussolni is. Megtanítanak

– írja a sportoló.

Kozák azzal folytatja, hogy két hét múlva egyesben, párosban és négyesben is indul a válogatón, de azt nem tudja, hogy a bejegyzése után ki fog mögé ülni vagy inkább állni. „Reális vagyok 37 évesen, két év kihagyás után, két gyerekkel egyesben nem fogok nyerni. Ne is várja senki. De el tudok érni egy jó eredményt, és tudom, hogy a jelenlegi magyar mezőnyben – és talán a nemzetköziben is – én vagyok a legjobb vezérevezős. Csipes Ferenc kb. 3 hete bomlasztja és idegeli a tájékoztatót megnyert csapathajók versenyzőit, beleértve a sajátjait és a saját lányát is” – fejtegette Kozák Danuta.

„A Magyar Kajak-Kenu szövetség, a Magyar Olimpiai Bizottság, a Budapesti Honvéd SE évtizedes és a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárságának jelenlegi asszisztálásával, munkavégzésre teljesen alkalmatlan állapotban tevékenykedő edzővel a mai naptól semmilyen formában nem áll módomban érintkezni. Illetve kérem a fent említett illetékes intézmények felelősségének kivizsgálását” – zárta bejegyzését a hatszoros olimpiai bajnok klasszis.

A megnevezett intézményeket megkerestük a kérdéseinkkel, amint kapunk valahonnan választ, frissítjük a cikkünket.