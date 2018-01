Sterbik Árpád megnyerte a kézilabda Európa-bajnokságot a spanyoloknak

Négy elveszett Eb-döntőt követően a spanyol válogatott megragadta esélyét a kudarcsorozat megtörésére. Az olimpiai bajnok dánokat meglepetésre kiverő svéd válogatott ellen a két évvel ezelőtti ezüstérmes számított inkább esélyesnek, és a Sterbik Árpádot vészmegoldásként az elődöntők előtt behívó spanyolok éltek is a lehetőséggel.

A mérkőzés elején még a svédek irányítottak, és a 12. percben már három góllal (7-4) is vezettek, az előnyükből két gól maradt a szünetre, a csapatok 14-12-es eredménnyel fordultak a második félidőre. Aminek elején aztán a a spanyolok gyorsan fordítottak, a 34. percben már 15-14-re vezettek, majd állva hagyták a svédeket, és az 50. percre nagyjából el is döntötték a meccset. Az eredmény 23-16 volt ekkor, azaz a svédek a szünet utáni húsz percben mindössze két gólt lőttek, közben kaptak 11-et.

Ebben hatalmas szerepe volt Sterbik Árpádnak, akit a 21. percben cserélt be edzője (addig a hetesekhez küldték be). A jövőre Veszprémben játszó, 2005-ben a világ legjobb játékosának választott zentai (Szerbia) kapussal rengeteget javult a spanyolok védelme, a meccs kulcsidőszakában gólt is alig kaptak. A második félidő első negyedórájában a svédek mindössze két gólra voltak képesek.

A hajrára tehát sok nyitott kérdés nem maradt, a spanyolok végül 29-23-ra nyertek, ezzel megszerezve országuk hetedik Eb-érmét, de csak az első aranyat. A győzelemmel egyben megbosszulták az 1998-ban éppen Svédország ellen elveszített döntőjüket is.

A svédek 2002 után most jutottak el először a döntőig, korábban viszont az első öt Európa-bajnokság közül négyet megnyertek. Az eredmény azt is jelenti, hogy a világbajnok spanyolok kijutottak a jövő januári, német-dán közös rendezésű vb-re. Az ezüstérmes svédeknek júniusban selejtezőt kell játszaniuk Hollandiával.

Az Eb legértékesebb játékosa (MVP) a svéd Jim Gottfridsson lett.

Eredmények: döntő: Spanyolország-Svédország 29-23 (12-14)

korábban: a 3. helyért: Franciaország-Dánia 32-29 (17-14)

A magyar válogatott a 14. helyen zárta a kontinenstornát, miután előbb az olimpiai bajnok Dániától 32-25-re, majd Spanyolországtól 27-25-re, végül Csehországtól 33-27-re kikapott a varasdi D csoportban.

Az Eb All Star-csapata: kapus: Vincent Gerard (francia) balszélső: Manuel Strlek (horvát) balátlövő: Mikkel Hansen (dán) irányító: Sander Sagosen (norvég) beálló: Jesper Nielsen (svéd) jobbátlövő: Alex Dujshebaev (spanyol) jobbszélső: Ferran Sole (spanyol) védő: Jakov Gojun (horvát) srd \ sma \ ske \ slr \ brr