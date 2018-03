Siófokon már több pénz van a kézire, mint a Fradinál

A Fradi női kéziseinél nem lesz több légiós, jövőre is négyben maximalizálták a külföldiek számát, mondta a Ferencváros operatív igazgatója, Nyíri Zoltán a Sport TV Mai helyzet című műsorában. Felhozta példának, hogy Háfra Noémi sem robbant volna úgy be, ha több légiós van a csapatban. A férfi szakosztállyal kapcsolatban az a tervük, hogy más klubokban kispadon ülő magyar válogatottakat igazolnak.

Hétvégén rendezik a női kézilabda Magyar Kupa négyesdöntőjét az Érd, az FTC, a Győr és a Siófok részvételével. A szombati első elődöntőben a címvédő FTC a rengeteg sérüléssel bajlódó Győrrel találkozik majd.

A Fradi ellenfelei közül a Győr már régóta a világelitből igazol, de a Siófok is egyre több légióst alkalmaz, a Vardar Szkopjéból is szerződtetett játékost, az FTC viszont nem ült fel erre a hullámra.

„A Ferencvárosnak van egy eltökélt célja a női kézilabdában: nem fogunk 6-7-8-10 légióssal felállni. Maximum, és most is 4 légiósunk van. Nem mondom még el a jövő évi keretet, mert Elek Gáborék még dolgoznak rajta, de most sem lesz több, mint négy légiós. A Ferencváros a magyar válogatott és a magyar kézilabda érdekeit tartja szem előtt. Azt gondoljuk, hogy nálunk olyan játékos, mint például Háfra Noémi, aki most robbant be, soha nem robban be, ha nálunk 10 légiós van."

Azt gondolják, ez a jó út a Ferencváros számára. Mindez nem azt jelenti, hogy mások nem járhatnak más utat, és az nem jó út. Úgy érzi, akiket érdemes lett volna leigazolni a Vardarból, mert olyan szintű játékosok, azokat elvitték azok, akiknek a pénztárcája sokkal nagyobb és mélyebb, mint az övék, beleértve már a Siófokot is.

"Akik maradtak, azok meg nem olyan képességű játékosok, hogy mondjuk a Ferencvárosban Háfra Noémit ezért hátrébb soroljam”

– nyilatkozta Nyíri.

A Siófok Maibom, Penezic és Hmirova igazolása mellett a norvég Moen edzőt is megszerezték. Fodor János ügyvezető azzal indokolta a légióshullámot, hogy nem tudják megfizetni a magyar játékosokat, és azok egyébként sem akarnak a városba menni.

A négyes döntő programja:

szombat, elődöntők: FTC-Rail Cargo Hungaria - Győri Audi ETO KC 13.00, Siófok KC-Érd HC 15.15

vasárnap, helyosztók: a 3. helyért 14.00, döntő 16.30

Férfi kézilabdában is NB I-es a Ferencváros, ott is terveznek fejlesztést Nyiriék.

„A Komló legyőzésével nagy lépést tettünk a bennmaradás felé. Ez az elsődleges cél ebben az évben, hogy megragadjunk az első osztályban. Vannak terveink, vannak olyan elképzeléseink, hogy a magyar válogatott játékosait, akik saját klubcsapataikban nem meghatározók, vagy nem is játszanak, megpróbáljuk a Ferencváros előbb elmondott filozófiája mentén idecsábítani, és itt állandó és sok játéklehetőséget adni nekik. Ezzel persze a Ferencváros is erősödik, és azt gondolom, a férfiválogatott is erősödne. Ez egy elképzelés, ezen mennek a tárgyalások, a gondolkodás, de még semmi konkrétat nem tudok mondani."

Schuch Timuzsin érkezése már nyílt titok, a két veszprémi átlövő, Ancsin Gábor és Dzsamali Iman megszerzéséért tesznek sokat a zöld-fehérek.