Sztáredzővel állt fejre a Veszprém a BL-ben

A férfi kézilabda Bajnokok Ligájában a Telekom Veszprém csapata nagy vereségbe szaladt bele egy hete a dán Skjern otthonában. A hétgólos kudarc (25-32) után a klub vezetősége példátlan pénzbüntetést alkalmazott, noha nyilvánvaló, a magyar sztárok nem azért akarnak továbbjutni, hogy ne vonjanak le a bérükből, hanem mert ennek a szezonnak is nagy célokkal vágtak neki.

Ráadásul a Skjern a sorozat alsó ágáról, a gyengébbektől érkezett, optimális esetben két meccs után a gólkülönbség csak a kérdéses, ehelyett jött az óriási csalódás. De ne szaladjunk ennyire előre.

Első félidő

Lubomir Vranjes visszahozta a csapatba Iman Dzsamalit és Schuch Timuzsint, Ugaldét és Ligetvári nem nevezte, mint a múlt héten.

Marguc lőtte az első magyar gólt, a dánok pedig az első pillanattól megmutatták, mire készülnek. A gyors középkezdés alaptétel, és ehhez még társult a 7-6 elleni játék, vagyis már rögtön az első támadás után levitték a kapust, így akarták a Veszprém fizikai fölényét ellensúlyozni.

10 perc után 6-4 volt, vagyis két gólt sikerült ledolgozni. Ez a játék nem nyerte el a dán szakvezetőt tetszését, mert egy idő után nem alkalmazta.

Az más kérdés, hogy Blagotinsek gólja után azonnal lerohanta a Skjern a mieinket, hetes és két perc árán sikerült visszafogni az ellenfelet. Eggert nem hibázott büntetőből, vagyis hiába volt egy magyar gól, túl nagy árat kellett fizetni érte. Myrhol pedig még létszámfölényben egyenlített. Taktikusan játszottak.

Ilics vitte tovább a Veszprémet, Olsson válaszolt rá, Marguc hetesből pattintott, negyedóra után 8-7 volt az állás.

Ilics és Manaszkov egy pillanat alatt 10-7-re növelte az előnyt, ezért azonnal időt kért Ole Nörgaard edző.

Tönnesen is belejött, 13-9 lett a 20. percre, de megint jött egy kétperces büntetés. Ezt azonnal két góllal büntették, 13-11. Mirko Alilovic is beállt, és rögtön védéssel mutatkozott be, ami kellett is, mert egyre jöhettek volna fel a dánok.

A félidőre 16-13 lett az állás, mert a horvát kapus mellett belejött Petar Nenadic is, az ő duplája fontos pillanatban érkezett.

Második félidő:

A fordulás után Alilovic jól folytatta, Gajic nullszögből belőtte, ismét négy gól lett az előny. Jött viszont egy kettős emberhátrány és a menetrendszerű két gól is egyben, vagyis csak nem tudott lendületbe kerülni a magyar bajnok. Vranjes észlelte a bajt, időt kért 18-16-nál.

A dánok szívósan - türelmesek és higgadtak voltak - tartották a kétgólos különbséget, szerencséjük is volt a kipattanó labdáknál.

A 40. perc végére 22-21 lett, és megszólalt az ébresztő kórus.

Nyilvánvaló lett, csak egy nagyon hosszú hajrá és hosszú eredményesség segíthet.

24-21-nél egy bírói ítélet borzolta a kedélyeket, egy blokk után Blagotinsek megszerezte a labdát, de visszaadták az ellenfélnek, mert a hatoson belül állt a szlovén. A helyszínről ezt nem lehetett látni, de a visszajátszás megmutatta. Más kérdés, hogy tolták a veszprémit. A légkör azonban felforrósodott, Nörgaard talán ezért kért időt megint.

Jól nyúlt bele az edző a játékba, rögtön lőttek egy gólt, Tibor Ivanisevic pedig megfogott a másik oldalon egy hetest, sőt Gajic még az ismétlést sem tudta a kapuba juttatni. A másik oldalon azonban mindent bement, és a 45. percre 24-24 lett.

Az utolsó negyedórában már nem is hét, hanem nyolc gólt kellett volna ledolgozni, mert idegenben is rengeteg gólt lőtt a Skjern.

A Veszprém kockáztatott és váltott a védekezésben, zavaróval játszottak, Konradssont szerették volna kivenni a játékból. Vranjes időt is kért, hogy megnyugtassa csapatát, megmutassa, mit kér, és persze, mit szeretne viszontlátni. Még inkább nyitott a védőfalon, gyors gólokkal 28-25-nél felcsillant a remény, Tönnesen és Lékai lövését viszont Ivanisevics oldalra ütötte.

Nenadic hetesét viszont nem tudta hárítani a kapus, és mivel Lékai emberelőnyt is kiharcolt, még szorosabbá lehetett tenni a meccset. Akkor azonban Sulic hibázott, visszakerült a dánokhoz a labda, és az ötgólos különbség helyett három gól lett, mert a beálló a másik oldalon kíméletlen volt.

Manaszkov fontos gólt lőtt, az ellentámadásnál viszont ő húzta vissza ellenfelét, amiért két percet és hetest kapott. Eggert ezt is belőtte (30-27), akkor már csak a csoda segíthetett, Ivanisevic pedig nemcsak labdát fogott, az üres kapuba is hajította. Öt perc volt hátra, akkor lehetett számot vetni azzal: elment a továbbjutás.

34-29 lett a végeredmény, de igazából komoly nyomás alá nem sikerült a Skjernt helyezni a 60 perc alatt, hogy idegeskedjenek és hibázzanak. És ami ijesztő, egy magyar gólt láttunk.

Telekom Veszprém-Skjern HB (dán) 34-29 (16-13)

a Veszprém gólszerzői: Nenadic 9, Manaszkov 6, Tönnesen 5, Marguc 4, Ilic 3, Gajic, Blagotinsek 2-2, Sulic, Nilsson, Lékai 1-1

Továbbjutott: a Skjern 61-59-es összesítéssel.

A Barcelona a Montpellier ellen esett ki, így három francia jutott a nyolc közé.

18 percnyi büntetést kapott a Veszprém, ami arra is utal, a túlzott keménység nem hozta meg a gyümölcsét - a sebességkülönbségre is visszavezethető -, és kicsit furcsa, hogy francia bírók vezethettek, hiszen jó eséllyel a Nantes vár a továbbjutóra.

A Telekom Veszprém négy egymást követő évben érdekelt volt a kölni négyes döntőben, most nem lehet ott. A Skjern történetének legnagyobb sikerét érte el.

Lubomir Vranjes nem ilyen tervekkel érkezett, ugyanakkor észre kell vennie, hogy az általa elképzelt nagy rohanáshoz nem feltétlen van meg az emberanyag. Jövőre talán meglesz.

Momir Ilics már nem fog tudni le-fel rohanni, eközben pontosan passzolni. Ancsin Gábort, aki tudna, egy percre sem tette be Tönnesen helyére. Pedig mivel Vranjes a kapitány is egyben, Szlovéniában az átlövővel kellene vb-selejtezőt nyernie. Igazolódott, a szezon eleji jó rajt nem sokat jelent.

2012-ben esett ki a sorozat ugyanezen szakaszában, csak azóta lényegesen több pénz van a klubnál, a magyarok lassanként elfogynak, és most egy kevésbé tehetős dán csapattal szemben maradt alul.

A Veszprém a nyáron tulajdonost váltott, Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe került a csapat, amelyik erősödött is, de mindez az eredményességben nem mutatható ki.

A korábban Veszprémben is játszó Bjarte Myrhol elismerte a Sport1-nek, többször is elbizonytalanodtak, de mindig tovább tudtak lendülni. Schuch Timuzsin szerint taktikusan játszott a riválisuk.

"Az a szép a sportban, hogy egy kudarc után fel lehet állni, nekünk most ott a kupa és a bajnokság, valamint a válogatott"

- mondta.

Lubomir Vranjes ugyanolyan rosszul érzi magát, mint kint. Tudni lehetett előre, hogy a kinti meccs meghatározza ezt a párharcot. Megerősítette, a probléma a kinti meccsen volt, mert itthon jól kezdett a csapata, ám aztán nem voltak védések, Alilovic hozott néhányat a szünet előtt. A végén már kockáztatni kellett, megtették, ennyire futotta.

Mit üzen azoknak a szurkolóknak, akik azt kérdezték, hol a csapatuk?

Vállalom a felelősséget, megértem a csalódottságukat."

Nyitókép: Bodnár Boglárka/MTI