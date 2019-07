Európa-bajnoki aranyérmet nyert a magyar junior kéziválogatott

A 2018-as junior világbajnokságon szerzett aranyérem egyértelműen mutatja a magyar női kézilabda-válogatott erejét. A Győrben rendezett 2019-es korosztályos Európa-bajnokság pedig tovább növelte a magyar juniorok nimbuszát.

A magyar csapat hibátlan teljesítményt nyújtva, a selejtezőcsoportjában, majd a középdöntőben vívott 3-3-as meccsén is győzelmet aratott, majd az elődöntőben 29-27-re verte az orosz válogatottat, és bejutott a döntőbe. A vasárnap késő délután rendezett mérkőzésen Hollandia volt az ellenfél, miután az elődöntő másik mérkőzésén két góllal megverte Norvégiát.

A döntő előtt egyértelműen a hazai pályán játszó magyar válogatott volt az esélyes, és ez a várakozás a mérkőzésen be is igazolódott. Időnként az egész tornán szenzációsan védő Herczeg Lili védéseire is támaszkodva, de a magyarok végig vezetve, 26-20-ra legyőzték a hollandokat, ezzel a tavalyi vb-cím után idén az Eb-címet is megszerezték. Hogy a siker nem volt olyan sima, mint az eredményből tűnik, azt mutatja, hogy a döntő legjobbja – az elődöntőhöz hasonlóan – a magyar csapat kapusa, Herczeg Lili lett.

A sikerrel a magyar válogatott történetének első Eb-aranyérmét szerezte meg. Ezüstöt korábban háromszor is nyertek a magyarok: 2002-ben, 2009-ben és 2013-ban.