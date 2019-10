Csőd ellen kapott 220 milliót a ceglédi kézilabda, Jaguarra költötték

Luxusautóval jár a 220 millió forintos állami támogatással kisegített másodosztályú kézilabdacsapat, a Ceglédi Kézilabda Klub SE elnöke és edzője is, írja az 24.hu, amely úgy tudja, hogy a tavaly még 300 millió forintos adóssággal küzdő csapatnál az elnök és az edző is egy Jaguar X760 XE márkájú autót használ.

Az autókat bérli a klub, az elnök a cikk szerint a bérleti költséget minden hónapban be is fizeti a klub kasszájába, ám a 24.hu nem tudta kideríteni, hogy a Nagy Károly edző részére bocsátott autó bérleti díjával is hasonló történik meg. Az eset érdekességét növeli, hogy a két luxusautó bérleti szerződését közvetlenül azután írták alá, hogy 2018-ban beérkezett a klubhoz a 220 milliós kormánytámogatás, amit az adósságok törlesztésére kaptak.

50 Galéria: Jaguar XE 2.0d - Tannistest Fotó: Vályi István, Csikós Zsolt / Totalcar

A 9 millió forintos autók a szerződés értelmében a vételárak havi részletekben történő kifizetése után a Ceglédi Kézilabda Klub Sport Egyesület tulajdonába kerülnek – a jelenlegi vezetőség szerint egyébként ez a konstrukció kedvezőbb, mint a korábbi, amikor négy autót, köztük egy kisbuszt béreltek havi 889 ezer forintért. A korábbi szerződéseket visszamondták, a bérelt kisbusz helyett pedig sajátot vásároltak. Mint Kis Róbert klubelnök elmondta a 24.hu-nak, az adósság újbóli felhalmozódásának elkerülése érdekében próbálja a lehető legolcsóbb, illetve hosszú távon is kifizetődő alternatívákat választani.