A MOL-Pick Szeged 26-25-re győzött a norvég Elverum otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének nyolcadik fordulójában vasárnap.

A két csapat múlt vasárnap is találkozott, akkor 32-25-re győzött házigazdaként a Szeged, ezért most is simább győzelemre számítottunk az Elverum ellen, amelynek még nem sikerült meccset nyernie a BL-ben. A szegediek keretéből ezúttal is Stefan Sigurmannsson és Alen Blazevic hiányzott.

A nyeretlen norvég bajnokcsapat a Szeged ellen szerette volna megszerezni első győzelmét a BL-ben, de a vendégcsapat Jorge Maqueda vezetésével már a mérkőzés elején jelentős fölényben játszott. A szegediek a kilencedik percben már 5-1-re vezettek, majd az Elverum felzárkózott egy gólra, ám a remekül védekező Szeged 6-1-es sorozattal ismét elhúzott, és a szünetben öt találattal jobban állt.

A második félidő elején Mirko Alilovic büntetőt védett, ami jól jött csapatának, a norvégok ugyanis ötgólos hátrányban sem adták fel a küzdelmet. Állandósult a három-négytalálatos különbség, ami a vendégek horvát kapusának újabb bravúrja miatt nem csökkent tovább.

A szegediek védekezése és támadójátéka egészen az 52. percig jól működött. A hajrában azonban a norvégok 5-0-s szériát produkáltak, a Szeged pedig hét percen keresztül minden helyzetét kihagyta. Végül Maqueda találatával megtört a jég, és a vendégeknek sikerült egy góllal nyerniük.

A mezőny legeredményesebb játékosa a hazaiak svéd légiósa, Lukas Sandell volt tíz góllal. A szegediek közül Maqueda hat, Bánhidi Bence öt gólt dobott. A hat győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel álló Szeged jövő vasárnap a szlovén RK Celje PL vendége lesz, az öt győzelemmel és három vereséggel rendelkező Telekom Veszprém pedig szombaton a lengyel Vive Kielcét fogadja a BL csoportkörében.

Az A csoport állása:

1. Barcelona (spanyol) 14 pont (290-219),

2. Paris Saint-Germain (francia) 14 (250-213),

3. Szeged 13,

4. Aalborg HB (dán) 8,

5. Flensburg-Handewitt (német) 7,

6. RK Celje PL (szlovén) 6,

7. Elverum HB 1 (194-238),

8. PPD Zagreb (horvát) 1 (185-234)

Három gólos győzelmek az EHF kupában

Ami az EHF kupát illeti (ez a BL után a második legrangosabb kupa), a három lett a magyar csapatok szerencseszáma. A Csurgó és a Balatonfüred után a Tatabánya is háromgólos előnybe került hazai pályán az EHF Kupa selejtezőjének harmadik fordulójában.

A Balatonfüred házigazdaként 30-27-re legyőzte a spanyol Ademar León együttesét még úgy is, hogy a hazaiak keretéből hiányzott a csapat legtapasztaltabb játékosa, a térdsérüléssel bajlódó Fazekas Nándor.

A meccs első és második gólját az előzetesen esélyesebbnek tartott spanyol csapat szerezte, ezt követően viszont egy 5-0-s sorozattal fordított a Füred. A folytatásban a magyar együttes összeszedett játékkal őrizte előnyét, jó csapatmunkával és hatékony védekezéssel a 20. percben már négy találattal vezetett, és ebből kettőt sikerült megtartania a szünetig.

A magyar együttes lendülete a második félidőben sem tört meg, többször is támadhatott az ötgólos vezetésért, és végül három találattal győzte le a spanyol élvonal jelenlegi második helyezettjét.A mezőny legeredményesebb játékosa a spanyol David Fernández Alonso volt nyolc góllal, a fürediek közül Petar Topic hétszer volt eredményes.

A Tatabánya az ukrán ZTR Zaporizzsját győzte le 27-24-re. A hazaiak keretéből Ancsin Gábor, Juhász Ádám és Pásztor Ákos hiányzott sérülés miatt.

Lendületes, pontos játékkal kezdett a Tatabánya, amely a montenegrói Milos Vujovic vezérletével a kilencedik percben már 6-2-re vezetett. Ezt követően azonban csaknem hat percig nem találtak be a házigazdák, ezt kihasználva az ukránok egyenlítettek, sőt öt perccel a szünet előtt már két találattal vezettek (9-11). A hektikus első félidő végén egy góllal ismét a Tatabánya állt jobban, mivel védekezésben és támadásban is összeszedte magát a hajrában.

A második felvonást ragyogóan kezdték a házigazdák, Balogh Zsolt irányításával 6-1-es sorozatot produkáltak. Az újabb fordulatra ezúttal sem kellett sokat várni, a 42. perc után ismét a ZTR Zaporizzsja akarata érvényesült, és egy 5-1-es szériával felzárkózott. A magyar csapat sikere a hajrában sem forgott veszélyben, de a megnyugtató különbségű siker elmaradt. A mezőny legeredményesebb játékosa Milos Vujovic volt hét góllal, Balogh Zsolt hatszor talált be.

A visszavágókat jövő héten rendezik. A párharc győztese bejut a második számú európai kupasorozat 16 csapatos csoportkörébe.

Eredmények: