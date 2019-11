Az első hétbe várják a női kézilabda-válogatottat a vb-n

A legjobb hétbe kerülés az elvárás a november 30-án kezdődő női kézilabda-világbajnokságon, jelentette ki Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda-szövetség alelnöke a hétfői sajtótájékoztatón a Nemzeti Sport beszámolója szerint. A világbajnokság győztese egyenes ágon kijut a tokiói olimpiára, a 2–7. helyezettek selejtezőt játszhatnak.

Fiatal és motivált csapat utazik a vb-re, elkerülték a sérülések a keretet, és anyaság miatt sem mondták le a szereplést. A fizikai tesztek azt mutatják, hogy a válogatott gyorsabb és erősebb lett, közelít a világ legjobb három-négy csapatához, mondta Pálinger. Profibb lett a hozzáállás is, ez többek között az étkezésben és a regenerációban mutatkozik meg.

Egyáltalán nem vagyok emiatt csalódott, olyan tehetséges csapatunk van, amely képes a cél elérésére. Az elmúlt időszakban junior vb-t és Eb-t is nyertünk, jó páran kerettagok most ezekből a csapatokból. A felnőtt kézilabda természetesen egészen más szint, de a jövő szempontjából fontos, hogy most itt vannak. A következő olimpiai ciklusra lesz igazán érett ez a keret, akkor várhatunk kiugró eredményt, de a hivatalos elvárás az első hétbe kerülés a mostani vébén, és ezzel az olimpiai selejtezős hely elérése

Kim Rasmussen szövetségi kapitány arról beszélt, hogy ez a magyar válogatott akkor is képes győzni, ha éppen nincs jó napja. Olyan játékosai vannak, aki képesek gyorsan játszani, és 60 percen keresztül nyomás alatt tartani az ellenfelet. "2016-ban senki nem gondolta volna, hogy most ezekkel a játékosokkal leszünk itt. Nagyon szeretem őket, mindenkinek remek a hozzáállása, győztes mentalitásúak. Szerencsére most nem voltak kieső játékosok, így szakmai alapon hirdethettem keretet.” Visszatért a csapatba Kovács Anna, aki fontos tagja volt a tavaly decemberi, franciaországi Európa-bajnokságon szereplő csapatnak, de a vb-selejtezőkön nem játszott.

A magyar válogatott a világbajnokság előtt egy felkészülési tornán vesz részt Dél-Koreában, utána utazik a Japánban megrendezésre kerülő vb helyszínére, Kumamotóba.

Magyarország a C-csoportban szerepel majd, Kazahsztán, Spanyolország, Montenegró, Szenegál és Románia lesz az ellenfél. Az első három helyezett jut be a középdöntőbe, ahol az olimpiai selejtező eléréséhez legalább a 3-4. helyen kell végeznie a magyar csapatnak.

A magyar női válogatott 28 fős világbajnoki kerete: