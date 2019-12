Eltilthatják Rasmussent a káromkodása miatt

A Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége pénteken meghallgatta Kim Rasmussen szövetségi kapitány szóbeli beszámolóját a női világbajnokságról - írta a magyar szövetség honlapja.

A dán szakvezető a közeljövőben elkészíti írásos beszámolóját, az MKSZ ezt követően szavaz a szakmai anyagról és dönt a magyar válogatott olimpiai selejtezőre való felkészüléséről.

Az olimpiai selejtezőn való szereplést és felkészülést befolyásolhatja, hogy a Nemzetközi Kézilabda Szövetség (IHF) fegyelmi eljárás alá vonta Kim Rasmussent a Magyarország-Románia vb-csoportmérkőzést követően tett nyilatkozata miatt, az ezzel kapcsolatos határozatot viszont csak a későbbiekben hozza meg az IHF.

Ezen a sajtótájékoztatón hangzott el a szájából a fuck me kifejezés. És akkor mondta, hogy a két német játékvezetőnőnek személyes baja volt vele. Még az is súlyos mondata volt, ha rossz bíráskodást szeretnének látni, akkor meg kell mutatni nekik azt a meccset. A románok svéd kapitánya is elismerte, az utolsó szabálytalanságért talán erős volt hetest adni.

Rasmussen az első figyelmeztetését egyébként 7-2-es magyar vezetésnél kapta, a kétperces kiállítást 2,5 perccel a vége előtt, még akkor is előnyben volt a csapata.