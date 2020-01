Izlandot verve csoportgyőztes a kéziválogatott az Eb-n

A magyar férfi kézilabda-válogatott utolsó csoportmérkőzésén Izlanddal játszott, és úgy alakultak az eddigi eredmények, hogy a döntetlen mindkét országnak továbbjutást jelentett, egyben mindkét ország egy pontot visz magával a középdöntőbe. Nem így lett, mert Magyarország a második félidei kitűnő játékával átgázolt Izlandon. Izland ettől továbbjutott, a végső győzelemre is esélyes vb-címvédő Dánia pedig kiesett, ahogy a franciák is. Ha kíváncsi, hogy alakult ki a végeredmény, kattinson ide.

ELSŐ FÉLIDŐ:

A dánokat összezavaró nyitott védekezést nem használta a csapat, Bóka Bendegúz bent sem volt kezdéskor. Ettől még kifejezetten hatékonyan játszottunk, Mikler négy védéssel kezdett, Hornyák a szélről, Bánhidi pedig beállóból találta meg a kapuhoz vezető utat. Majd Bánhidi harcolt ki hetest, és hat perc után 3-0-ra vezettünk. A 40 éves csapatkapitány, Valur Sigurdsson lőtte az ellenfél első gólját a szélről, majd befutása után középen is megjátszották, és nem hibázott. Sigurdsson első Eb-jét 2000-ben játszott, amikor kilenc hónapos volt Máthé Dominik.

A magyar védőfal ellen nem volt sok ötlete az ellenfélnek, Bánhidi és Sipos gyakori kilépései megtörték a támadások lendületét, Palmarsson sem érezte magát otthonosan átlövőben. Irányítóban folyamatosan cseréltek.

Már a kilencedik percben időt kért Gudmundur Gudmunsson, aki élete legnagyobb sikerét a dánokkal érte el, Rióban (2016) megnyerte az olimpiai döntőt. A következő támadásból a himnuszukat lehunyt szemekkel hallgató Petersson azonnal kilőtte a bal alsót. Aztán az addig csak hibázó Palmarsson is hirtelen megtalálta, mit kell tennie, és a két gólja 3-5-öt jelentett.

Gislasoné volt a következő találat, Gulyás Istvánnak kellett időt kérnie, mert kapkodóvá vált a játékunk, és csak termelődtek a hibák. A tízperces magyar gólcsendet Győri Mátyás törte meg, de a három gólos hátrány végigkísérte a meccset a 20. percig. Palmarsson gyilkos, felső sarkos bombája, és Balogh mellédobott hetese után már 6-11 lett.

A félidőre úgy mentünk 12-9-es hátrányban, hogy Bóka az utolsó percben kétszer is ráérzett Gustavsson kapus gyenge pontjaira, előtte viszont Máthé Dominik büntetőjét lekapta az erre az alkalomra beküldött Hallgrimsson.

Klasszikus átlövésgól nélkül telt el az első játékrész, az izlandi gólokat pontosan azok dobták, akikre számítani lehetett, de a magyar védelem most nem tudta feltartóztatni őket. A spanyol játékvezetőket folyamatosan szóval tartotta Chema Rodriguez, amikor mentek az öltöző felé, alighanem a védekezésben kapott ítéleteinket kifogásolta.

MÁSODIK FÉLIDŐ:

Bánhidi duplája a legjobbkor jött, Ligetvári azonban az üres kapura elhamarkodottan tüzelt, de mellément. Kivédekezett támadások után Bánhidi újra pontos volt, Mikler védett, Bánhidi befordult, és máris egyre jöttünk vissza.

Amikor az egyenlítésért támadtunk, Izland elhalászta a landát, Gudmundssonra jött ki a lerohanás, ő pedig bepattinta. nem sokáig késett Bóka válasza a másik oldalon. A 40. percre így 14-15 volt.

Mikler a második izlandi hetest is kiszedte, Bánhidi pedig tarthatatlan volt, így meglett az egyenlítés.

A harmadik izlandi hetes is kimaradt, Gunnarsson azonban összeszedte a kipattanót, és azt már nem rontotta el. Győri megpattanó labdája behullott a kapuba, újra egyenlőtt lett.

Ez a megfiatalított válogatott ismét bebizonyította, mekkora tartása van.

Trastarsson átlövésére megint a beállójátékot választotta a csapat, a beálló Hallgrimsson azonban kirúgta a labdát. Palmarsson hibája után Balogh pattintása a legjobb helyre ment, negyedórával a vége előtt, így 17-17 volt. (Vagyis nekünk kedvező eredmény.)

Mikler a szélről is fogott egy labdát, Szita betörése - védővel együtt a nyakán belőtte az alsó sarokba - pedig azt jelentette, hogy a hatodik perc után átvettük a vezetést. (18-17)

Bánhidi kiállítása után Palmarsson fölélőtt, mintha ő is kezdett volna elbizonytalanodni. Szita pedig nem állt le, és a szerencse is vele volt, a kapufa mellé becsúszott a labda. Sigurdssonra húzták le a figurát, de a csapatkapitány eszén is túljárt a magyar kapus.

A kapufa nem volt velünk, kifelé pattant a labda, de labdát szereztünk, Bóka pedig tartotta a legjobb szokását, nem hibázott ezen az Európa-bajnokságon még lövést. (20-17)

Úgy fordultunk rá az utolsó 10 percre, hogy ezt a 3 gólos előnyt valahogy meg kell tartani, és akkor a csoport első helyéről várjuk a folytatást.

Miklernek most átlövésből nem tudtak gólt lőni, érezhetően nagy hullámvölgyben volt az ellenfél, de mi ezt egyáltalán nem sajnáltuk.

Szita elkapta a fonalat, Kristjansson beállóból törte meg a magyar lendületet, de csak átmenetileg tudta. Az utolsó öt percre 21-18-as előnnyel fordultunk, a második félidőre megtáltosodó Bánhidi pedig belőtte azt a gólt, ami lényegében el is döntötte a meccset.

Nagy, Szita és Bóka is hozzátette a magáét, így alakult ki a 24-18-as végeredmény. A meccs embere Mikler Roland lett.