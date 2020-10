Több tízmillió forintot költ vírustesztekre a Telekom Veszprém

Az elővigyázatosság ellenére a közelmúltban több játékos is pozitív tesztet produkált, a csapat nélkülük vívja meg a Kiel elleni mérkőzését. Racionális okokból nem halasztják el, hogy az a későbbi versenynaptárat ne zavarja össze. A Veszprém Handball Team Zrt. cégvezetője, Sevinger Zsolt beszélt ezekről a Sport TV Harmadik Félidő című műsorában.

A metódusról azt mondta, a klub előbb tudja az eredményt, mint a járványügy, mert amíg a laborból az eredmény oda megérkezik, majd onnan hivatalos értesítést kapnak az érintettek, az hosszabb idő.

Minket a labor automatikusan értesít azonnal. Van, amikor éjjel kettőkor kapjuk meg, akkor éjjel kettőig várunk az eredményre. Változó, hogy mennyi idő alatt jön meg, például tegnap azt mondták, hogy egy napot kell várnunk, ehhez képest reggel hétkor teszteltünk, délután négykor megvolt az eredmény. Nekünk 12 órás szerződésünk van, ami azt jelenti, hogy reggel tesztelünk, és estére megvannak az eredmények. Tehát mi korábban megtudjuk, mint a járványügy, segítünk nekik, ezért is hívjuk fel egyből őket, ha baj van – ahogy a héten is volt –, hogy ők azonnal tudjanak intézkedni. Itt szeretném megköszönni azoknak a veszprémi és balatonfüredi járványügyes kollégáknak és vezetőknek a segítségét, akik rengeteget segítenek nekünk. Bármikor, akár este tízkor is felhívhatjuk őket, ha bármilyen problémánk van, ez óriási segítség. Ezt szerintem nem is lehet megfelelő szavakkal kifejezni. Nagyon szépen köszönjük nekik!