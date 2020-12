Idegörlő dráma után hosszabbításban kikapott a Veszprém a BL-elődöntőben

Az már korábban kiderült, hogy a PSG legyőzésével a Barcelona lesz a férfi kézilabda Bajnokok Ligája 2019–2020-as kiírásának első finalistája. A katalán együttes ellenfele a Telekom Veszprém és a német THW Kiel közül került ki, ez a két együttes csapott össze a kölni Final Four második elődöntőjében.

A veszprémieknél sérülés miatt nem tudta vállalni a játékot Manuel Strlek és Rasmus Lauge, valamint koronavírus-fertőzés miatt Ligetvári Patrik is hiányzott David Davis csapatából.

Petar Nenadics rossz lövésével kezdődött a mérkőzés, amelyet könnyedén védett Niklas Landin, de a túloldalon Rodrigo Corrales is jól mutatkozott be,

viszont Nenadics eladott labdája után Rune Dahmke megszerezte a meccs első gólját.

Nem sokkal később emberelőnybe került a Veszprém, de Nenadics ismét elszórta a labdát, majd Jorge Maqueda is kapott egy kétperces büntetést, azonban Corrales ismét egy bravúrral jeletkezett Harald Reinkinddel szemben. Nenadics aztán megint rossz döntést hozott, amiből üres kapus gólt szerzett a Kiel.

Bő öt perc elteltével Vuko Borozan volt először eredményes a Veszprémből, de azonnal jött egy újabb üres kapus találat, majd Nenadics törte meg a rossz szériáját, aztán Gasper Marguc egyenlített ki. Kentin Mahé ezúttal is balszélsőt játszott, de így is betalált, viszont a németek mindig vissza tudták venni a vezetést, főleg az üres kapus gólokkal.

Nenadicsot Lékai Máté váltotta, 13 perc elteltével pedig időt kért David Davis, mivel a Kiel 9–6-ra vezetett. Ez sem segített, egy újabb eladott labda után megint könnyű gólt lőtt a Kiel, aztán a magyar irányító kiosztott egy gyönyörű gólpasszt Andreas Nilssonnak. Marguc tartotta ekkor meccsben a Veszprémet, azonban védekezésben egyáltalán nem sikerült lassítani a németeket,

akik a 21. percben 15–10-re vezettek,

David Davis pedig megint eligazítást tartott a játékosainak.

De ez sem tette meg a hatását, a Kiel továbbra is elképesztően hatékonyan váltott védekezésről támadásra, Hendrik Pekeler és Niclas Ekberg is szórta a könnyű ziccereket ezekből.

Több sebből is vérzett az Építők játéka, támadásban rengeteg pontatlanság, védekezésben rossz kommunikáció jellemezte a csapatot,

amely a 17. és a 27. perc között nem tudta bevenni a Kiel kapuját.

Borozan törte meg a szörnyű sorozatot, majd Mahé értékesített egy hétméterest, ezzel mínusz ötre visszajött a magyar bajnok, amely az első félidőt kettős létszámfölényben zárta, de így is rengeteget kellett javulni a második játékrészben.

Marguc ötödik góljával indult a második felvonás, de hiába az emberfór, a Kiel két góllal válaszolt, majd Omar Jahija csökkentette a különbséget. Corrales is bemutatott néhány komoly bravúrt, aztán Dejan Manaszkov is eredményes volt. Kicsit megtorpant ekkor a THW, a Veszprém pedig ezt ki tudta használni,

és Jahija, valamint Lékai remek megmozdulásaival 22–20-ra visszajött!

Jícha időkérése után Domagoj Duvnjak két hatalmas bombával lendített egyet a Kiel szekerén, de jöttek a veszprémi gólok és a jó védekezések is.

Fotó: Ina Fassbender / AFP Lékai Máté új lendületet adott a Veszprémnek

Borozan ágyújával már csak egy volt a differencia, a németek teljesen összezavarodtak, Duvnjak kireklamált magának egy kétperces kiállítást is. Borozan azonnal megbosszulta, az utolsó 15 percre egyenlő állással vágtak neki a csapatok.

Most a Kiel került hullámvölgybe, sőt, Marguc góljával 25–24-re már a Veszprém vezetett, először a mérkőzésen.

7 támadóra váltott Jícha, de Corrales megfogta Zarabec ziccerét, ekkor minden összejött az Építőknek, mivel Lékai góljával már kettő volt közte! Majd Manaszkov és Borozan is betalált, 13–3-as sorozatban volt ekkor a bakonyi alakulat.

Dahmke nyolcperces gólcsendet tört meg német oldalról, majd Patrick Wiencek és Duvnjak is bevette az emberhátrányban üresen maradt veszprémi kaput. 28–27 volt ekkor az állás, érkezett Nenadics a hajrára, Sander Sagosen pedig előbb egyenlített, majd a vezetést is visszaszerezte a csapatának. Ekkor a Kiel produkált 5–0-t, David pedig magához szólította övéit.

Landintól a legrosszabbkor érkezett egy bravúr, viszont egy jó védekezés után Jahija is bevette a Kiel üresen tátongó kapuját (29–29). Elképesztő izgalmakat tartogatott az utolsó perc, a Veszprém azonban elveszítette a labdát, a Kiel támadhatott a győzelemért. Corrales óriásit védett, majd időntúli szabaddobással jöttek a németek, de ezt is fogta a veszprémi kapus.

Jöhetett a hosszabbítás.

Amit Jahija révén eredményesen kezdett a Veszprém, de Steffen Weinhold is megvillant a túloldalon, majd Lékai és Ekberg is betalált, utóbbi büntetőből. Marguc és Weinhold is hozzászólt, aztán Wiencek kapott egy piros lapot, Mahé pedig bedobta a hetest egy kis szerencsével. Vezetett a Veszprém, amely emberelőnyben játszott a hosszabbítás első félidejének utolsó percében, az utolsó másodpercben pedig Nenadics egy iszonyatos gólt ragasztott,

ezzel 34–32 volt az Építőknek az első öt perc után.

Mi jöhetett még?

Pekeler hamar szépített a második etapban, aztán Manaszkov hibája után ismét Pekeler volt eredményes egy kipattanó után, egál. Sőt, az ellentámadásból Ekberg is gólt dobott, ekkor már a Kiel vezetett, Nenadics pedig kiharcolt egy hetest, amit Mahé kíméletlenül bevert.

Egy perc volt hátra, a Kiel emberelőnyben támadott, Ekberg pedig betalált a szélről. Fél perce maradt a Veszprémnek, majd hat másodperc egy fault után, a másodikat követően pedig időn túli szabaddobás következett.

Ezt Nenadics elhibázta, azaz a Kiel 36–35-re megnyerte ezt az egészen fordulatos és drámai mérkőzést.

A német csapat kedden a Barcelona ellen játszhat az aranyért, a Veszprém pedig a PSG-vel a harmadik helyért.

Végeredmény, férfi kézilabda Bajnokok Ligája, második elődöntő:

THW Kiel (német)–Telekom Veszprém 36–35 (18–13) - hosszabbítás után

A döntő keddi párosítása:

Barcelona (spanyol)–THW Kiel (német)

Bronzmérkőzés:

Paris Saint-Germain (francia)–Telekom Veszprém