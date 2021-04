Hatgólos előnyben a Siófok az El-negyeddöntőben

A párharc első találkozóját azért rendezték Siófokon, mert az oroszok lemondtak a pályaválasztói jogukról. A visszavágót vasárnap 16 órától játsszák.

A Siófok játékosai közül Csapó Kincső, Lapos Laura és Andrea Kobetic hiányzott. Az oroszok sem teljes kerettel érkeztek, ezért mindössze 11 mezőnyjátékost neveztek a találkozóra.

Nem kezdett jól a magyar együttes, több mint öt perc után szerezte első gólját, ezt kihasználva a gyorsabb és pontosabb Asztrahanocska hárommal ellépett. Egy ideig felváltva születtek a gólok, majd a 18. percben a siófokiak – a meccs során először – átvették a vezetést. Nyitott védekezéssel próbálkozott a – második számú európai kupasorozatban címvédő – magyar csapat, de továbbra sem volt kellően hatékony, ám támadásban egyre pontosabbnak bizonyult, Szikora Melinda pedig egyre jobban védett, így a szünetben 16–14 volt ide az állás.

A házigazdák dolgát nehezítette, hogy a 27. percben a válogatott irányító, Tóth Gabriella súlyosnak tűnő ujjsérülés miatt végleg kivált a játékból.

Tomori Zsuzsanna a védekezés mellett támadásban is kimagaslott, Szikora továbbra is remekelt a kapuban, ennek köszönhetően a második félidő elején növelte előnyét a Siófok (19–24). Az oroszok a kapusuk lecserélésével létszámfölényes támadójátékkal próbálkoztak, de ellenfelük jól felkészült erre. A Siófok a hajrában már nem tudta tovább növelni a különbséget, hatgólos előnye azonban így is megnyugtatónak tűnik a vasárnapi, szintén Siófokon sorra kerülő visszavágó előtt.

A mezőny legeredményesebb játékosa Tomori Zsuzsanna volt, aki tíz lövésből kilenc gólt szerzett. Csapattársai közül Katarina Jezic hat, Hársfalvi Júlia öt alkalommal talált be. Szikora Melinda 15 védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Jekatyerina Zelenkova hét gólt lőtt.

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

GK Asztrahanocska (orosz)–Siófok KC 26–32 (14–16)

Siófok.

lövések/gólok: 48/26, illetve 46/32

gólok hétméteresből: 4/3, illetve 3/2

kiállítások: 6, illetve 2 perc

(MTI)

(Borítókép: Katarina Jezic itt még a Fleury ellen jeleskedett – Vasvári Tamás / MTI)