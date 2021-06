Nagy lépést tett a bajnoki cím felé a MOL-Pick Szeged

A mérkőzést köszöntéssel kezdte a hazai gárda, először Bánhidi Bence vehette át az év játékosának járó elismerést, majd a Tatabányából visszavonuló Ilyés Ferencet köszöntötték, aki mindkét együttessel nyert bajnokságot.

A döntőt egy rossz bejátszást követően Omar Jahja gólja nyitotta, Stanislav Kasparek azonban egy trükkös csavarással gyorsan egyenlített, majd a cseh átlövő távoli bombájával már a vezetést is átvette Juan Carlos Pastor alakulata. A védekezését mindkét edző remekül megszervezte, rendkívül nehezen találtak csak rést a csapatok a támadások alatt, 10 perc elteltével így csupán 3–3 állt az eredményjelzőn, ehhez azonban kellett Mirko Alilovic bravúrja Gasper Marguc hetesénél.

Negyedóra után kettővel elléptek a vendégek, igaz, szegedi oldalon két gól Bánhidi kezében maradt, aki két remek passz után lőhetett ziccerben, egyet azonban fölé emelt, egyet pedig Rodrigo Corralesbe bombázott. A 20. percben aztán Pastor elővette titkos fegyverét, a hét a hat elleni játékot, ennek, valamint Bodó Richárd távoli lövéseinek köszönhetően 9–9-nél utolérte riválisát a Tisza-parti együttes. Közben videózást követően Moraes Ferreirát piros lappal végleg kiállították a játékvezetők, némileg szigorúnak tűnt az ítélet, mert bár a brazil beállós könyökével valóban elérte Matej Gabert, nem tűnt szándékosnak.

Az utolsó tíz percben felváltva estek a gólok, így nem volt meglepetés, hogy szünetben döntetlen állással, 14–14-gyel mehettek pihenőre a csapatok.

A második játékrész legfontosabb változtatása a szegedi kapuban történt, Alilovicot ugyanis Mikler Roland váltotta, ám Petar Nenadics hetesénél ő is tehetetlen volt. Továbbra is potyogtak a gólok, ám a magyar válogatott kapusa aztán két nagy bravúrt is bemutatott, a padról remekül beszálló Dmitrij Zsitnyikov vezérletével pedig a 40. percben először a meccsen kettővel vezettek a hazaiak (21–19).

Nem sokáig örülhettek azonban, David Davis időkérése után ugyanis két gyors Nenadics találattal máris újra egyenlő volt az állás. Nem roppant meg azonban a Szeged, negyedórával a vége előtt visszaállította a kétgólos különbséget – ebben alighanem az eksztázisban tomboló közönségnek is szerepe volt, meg persze a továbbra is nagyszerűen játszó Zsitnyikovnak, aki lehetetlen szögekből is a kapuba talált (24–22).

A veszprémiek sem adták fel és főként a beállóban remeklő Andres Nilssonnak, valamint a vendég kapuba időközben érkező Vlagyimir Cupara nagy védésének köszönhetően 26–26-nál érték utol a házigazdát. Erre is volt azonban válasza Pastor csapatának, sőt, 29–27 után az 55. percben a háromgólos vezetésért támadhatott, időt is kért előtte a spanyol szakember.

Az intelmeket Dean Bombac fogadta meg leginkább, aki távolról, elemi erővel bombázott a felső sarokba. Egy könnyelműen elszórt labda után ismét a Szeged támadhatott, az akció pedig vendég kiállítással zárult, így nagy bajba került a hajrában Davis alakulata. Joan Canellas találata után pedig még inkább, mínusz négyről kellett nekifutnia az utolsó perceknek a Veszprémnek (31–27).

Borut Mackovsek kiállítása kapóra jött, nem tudtak azonban élni az emberelőnnyel a bakonyiak, Nenadics dobta ki a labdát a pályáról. Egy jó blokk után az utolsó támadás a vendégeké volt, amelyet Marguc góllal fejezett be, így végül 31–28-ra nyert a Szeged és háromgólos előnyből várhatja a szombati, veszprémi visszavágót.

FÉRFI KÉZILABDA NBI

DÖNTŐ

1. mérkőzés:

MOL-Pick Szeged – Telekom Veszprém 31–28 (14–14)

A visszavágót június 5-én szombaton, 18.30-kor rendezik a Veszprém Arénában.

(Borítókép: Ujvári Sándor / MTI)