Lemondta a női kézi vb-t a magyar válogatott egyik legjobbja

A jelenleg a norvég Vipers Kristiansandban szereplő átlövő döntését szerdán a magyar szövetség adta hírül.

Sajnáljuk, hogy Zsuzsa éppen két héttel a torna rajtja előtt jutott erre az elhatározásra, reméljük, nyomós oka van rá

– idézte a szövetség közleménye Kirsner Erikát, a MKSZ alelnökét.

„Természetesen az új olimpiai ciklus első világversenyén nélküle is az a célja a csapatnak, hogy minél eredményesebben szerepeljen, és elkezdje az építkezést a párizsi ötkarikás játékokra, illetve a 2024-es, hazai rendezésű Európa-bajnokságra."

A 34 éves kézilabdázó 2006-ban mutatkozott be a nemzeti csapatban és azóta 191 mérkőzésen lépett pályára, tagja volt a 2008-as pekingi olimpián negyedik, illetve a 2012-es Európa-bajnokságon bronzérmes együttesnek is, ahogy az idei tokiói játékokon hetedik gárdának is a vezéregyénisége volt.

A magyar válogatott hétfőn kezdi meg a felkészülését, majd jövő csütörtökön utazik Franciaországba, ahol pénteken és vasárnap két felkészülési mérkőzést vív a házigazdákkal, s azokat követően indul a világbajnokság helyszínére.

(MTI)