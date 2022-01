Oda az álom: kikapott és kiesett a magyar kéziválogatott

A szakmai stáb az első és a második találkozóhoz hasonlóan ezúttal is ugyanazt a 16 játékost nevezte a mérkőzésre, így a koronavírusos Győri Mátyáson kívül Borbély Ádám, Nagy Bence és Sunajko Stefan maradt ki.

Legutóbb a 2020-as Eb-n találkozott a két csapat, akkor – bár a félidőben 12–9-re még az északiak vezettek – egy egészen elképesztő második játékrészt követően 24–18-ra nyertünk. Ez az eredmény most a biztos csoportelsőséget és a középdöntőbe vitt két pontot jelentett volna, függetlenül az esti Hollandia–Portugália találkozó végeredményétől.

A bokasérülése miatt a Portugália elleni találkozót kihagyó Bánhidi Bence a kezdőben kapott helyet, az első gólt pedig Bjorki Elísson szerezte lerohanásból. Szita Zoltán egy átlövésből azonnal válaszolt, és bár Mikler Roland védett egy ziccert, a következő támadásból Izland visszavette a vezetést (1–2).

A 4. percben emberhátrányba került a rivális, Lékai Máté pedig azonnal gólra váltotta az előnyt.

Bár hetesből Ómar Magnússon is betalált, Máthé Dominik, majd Bóka Bendegúz góljának köszönhetően A 7. percben – először a meccs folyamán – nálunk volt az előny (3–4)!

Nagy rohanás vette kezdetét, itt is, ott is potyogtak a gólok, mígnem a 10. percben 6–5-ös magyar vezetésénél Szitát is kiszórták a játékvezetők két percre. Fordítottak is az izlandiak, Máthé Dominik újabb bombája azonban ismét döntetlent ért (7–7). Ymir Gíslasson szerencsés találatára Lékai válaszolt, így összességében jól jöttünk ki az emberhátrányból.

Negyedóra elteltével fej fej mellett haladtak a csapatok, 9–9 állt az eredményjelzőn. Ezután sajnos hátul nem figyeltünk eléggé, két bejátszás utáni góllal kettővel elmentek az izlandiak, Bánhidi azonban szépített. Az északiak tartották az egygólos vezetést, 13–12-nél ráadásul egy lerántás miatt Ligetvári Patrikot is kiállították, Izland pedig hetest kapott. Ezt viszont Székely Márton bravúrral hárította, Bodó Richárd pedig a világ végéről eleresztett bombával egalizált!

A félidő hajrájában megvolt a lehetőségünk, hogy ismét átvegyük a vezetést, Bjorgvin Gustavsson viszont sajnos kétszer is nagyot védett, 10 másodperccel a vége előtt pedig a meccs folyamán először villant meg az izlandiak legnagyobb sztárja, Aron Pálmarsson. A magyar szakmai stáb gyorsan időt kért, kitalálta a tökéletes figurát, amely végén Bodó egy nagyszerű betörés végén szinte a dudaszó pillanatában volt eredményes, így a szünetben 17–17-tel mehettek pihenőre a csapatok.

A második játékrész egy értékesített izlandi hetessel indult, akik azonban a félig sérülten játszó Bánhidivel és úgy összességében a beállós játékunkkal nem tudtak mit kezdeni.

Gíslasson kiállítását, majd Székely újabb két bravúrját követően aztán végre megtört a jég, Lékai egyéni villanása után 20–19-nél ismét nálunk volt az előny.

A játékvezetők nem könnyítettek a helyzetünkön, minden kétes szituáció után a magyar csapatot sújtották az ítéleteikkel, Sipos Adriánt is gyorsan kiküldték két percre, ám Bánhidi is kiharcolt egy hetest és egy kiállítást, amelyet Máthé értékesített. Ezután sajnos két izlandi gól maradt válasz nélkül, 21–23 volt az állás bő 20 perccel a meccs vége előtt.

Szita találatával zárkóztunk, Ómar Magnusson viszont egy újabb bírói ajándék labdát követően visszaállította a kétgólos különbséget, amelyre Rodríguez Pedro szemfüles gólja érkezett. És egy menetrendszerű magyar kiállítás, ezúttal is Sipos ment ki, a hetest pedig Elísson értékesítette.

13 Galéria: Izland-Magyarország Fotó: Bodnár Patrícia / Index

Máthé pontos átlövése, majd Székely sokadik ziccervédése után a 45. percben az egyenlítésért támadhattunk, Szita pedig egy lapos lökettel meg is tette ezt – hogy aztán hátul ezúttal őt állítsák ki... Egy remek védekezést követően azonban ismét mi támadhattunk, de Bodó lökete a kapufán csattant, nem először volt balszerencsénk.

Izland időt kért, ezúttal viszont velünk volt a kapufa, egy nagyszerű Szita-bejátszást követően pedig Bánhidi révén 26–25-re ismét mi vezettünk!

Sajnos nem sokáig, Pálmarsson átlövése is utat talált a kapuba, az utolsó tíz percre maradt a döntés, 26–26-tal fordultak a hajrára a csapatok.

Amelyre Mikler adta meg az alaphangot, aki kivédte Elísson hetesét, majd Rodríguez és Szita szerzett gólt, de mindkettőre volt válaszuk az izlandiaknak. Akik 28–28-nál ismét hetest kaptak, ráadásul Sipost harmadszor állították ki, aki így végleg kiszállt.

Magnússon bevágta, Bodó viszont hátrányból egalizált, a játékvezetőknek hála azonban jöhetett megint Magnússon a vonalról, és ezúttal sem hibázott, öt perccel a vége előtt 29–30 volt az állás. Majd két gyors gól után 31–30, két perccel a vége előtt viszont egy izlandit is kiállítottak Bánhidi lerántásáért, Máthé hetese azonban a lehető legrosszabbkor maradt ki...

Szűk másfél perccel a meccs vége előtt az izlandiak az utolsó időkérésük után gyakorlatilag a győzelemért támadhattak, igaz, passzívnál, Mikler azonban bravúrral védett. Bóka viszont hiába egalizált volna szinte azonnal, rálépett a vonalra, így nem adták meg a gólt, az északiak pedig kibekkelték a hátralévő időt, és megnyerték a meccset.

A vereséggel eldőlt, hogy Gulyás István együttese biztosan nem juthat a középdöntőbe, ezzel a magyar csapat számára véget ért az Európa-bajnokság.

FÉRFI KÉZILABDA-EURÓPA-BAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

B CSOPORT (MVM Dome, Budapest)

Izland–Magyarország 31–30 (17–17)

v.: Marin, Garcia Serradilla (spanyolok)

lövések/gólok: 44/31, illetve 49/30

gólok hétméteresből: 8/6, illetve 2/1

kiállítások: 12, illetve 12 perc

Magyarország:

Mikler – Rodríguez 4, Máthé 4, Lékai 3, Bánhidi 6, Szita 5, Bóka 2, cserék: Sipos, Bodó 3, Topic 2, Hanusz, Székely, Ancsin 1, Ligetvári, szövetségi kapitány: Gulyás István

Percről percre közvetítésünket itt olvashatják.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)