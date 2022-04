A Veszprém legyőzte a Szegedet a Magyar Kupa elődöntőjében

Legutóbb 2011-ben fordult elő, hogy nem ez a két csapat játszotta a kupadöntőt, akkor a veszprémiek ellenfele a PLER KC volt, a szegediek a legjobb négy közé sem kerültek be. Szegedi részről Bánhidi Bence és Luka Stepancic, a túloldalon Dejan Manaszkov hiányzott a keretből sérülés miatt.

Az első 12 percben felváltva vezettek a csapatok, majd gyors ellenakciókkal ellépett a bajnok Szeged (8–5), ekkor Momir Ilic veszprémi vezetőedző rögtön időt kért. Csapata ismét lendületbe került, Petar Nenandic vezérletével csakhamar egyenlített, ekkor Juan Carlos Pastor folyamodott időkéréshez (9–9).

Továbbra is mindkét együttes a gyors játékot részesítette előnyben, ezért nagy volt a tempó, de jó néhány hiba is történt. A folytatásban megint a szegediek bizonyultak némileg hatékonyabbnak támadásban és védekezésben is (13–11), ráadásul Mikler Roland bravúrosan védett, így csapata 17–15-ös előnyben volt a szünetben.

A második félidő első gólját a Szeged dobta, erre viszont egy 5–0-s sorozattal válasz érkezett a túloldalról. A veszprémiek ekkor vezettek először egygólosnál nagyobb különbséggel.

A Rodrigo Corrales helyére beállt veszprémi kapus, Vladimir Cupara a védései mellett góllal is segítette csapatát, amely 20–20 után négy találattal ellépett, de ekkor még a meccs utolsó negyede hátra volt.

A bajnokcsapat újra felzárkózott mínusz egyre, ám egyenlítenie nem sikerült, és miután a hajrában Omar Jahja kétszer is betalált, eldőlt a rangadó, és együttese vasárnap este megvédheti címét.

A két csapat 180. alkalommal találkozott egymással tétmérkőzésen, a mérleg 122 veszprémi és 51 szegedi siker, illetve hét döntetlen.

Petar Nenadic hét, Andreas Nilsson és Rasmus Lauge Schmidt négy-négy góllal, Cupara hat, Corrales négy védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Bodó Richárd hét, Imanol Garciandía négy találattal, Mikler Roland pedig tíz védéssel zárt.

A Telekom Veszprém 1986 óta minden alkalommal döntőbe jutott a kupában, a vasárnap esti lesz a 38. fináléja.

KÉZILABDA MAGYAR KUPA

Elődöntő

Telekom Veszprém–Pick Szeged 30–27 (15–17)

lövések/gólok: 50/30, illetve 45/27

gólok hétméteresből: 1/1, illetve 6/3

kiállítások: 8, illetve 14 perc

korábban:

Fejér-B.Á.L. Veszprém–Schieszl-Budakalász 30 – 27 (16 – 11)

vasárnap játsszák:

Magyarország–Szlovákia női Európa-bajnoki selejtező 14.45

a 3. helyért: Pick Szeged–Schieszl-Budakalász 17.15

döntő: Telekom Veszprém–Fejér-B.Á.L. Veszprém 20.00

(Borítókép: Krizsán Csaba / MTI)