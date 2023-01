Bundabotrány: a vb-n ténykedő játékvezetők is érintettek

Jelentések szerint nyolc bírópáros érintett abban a bundabotrányban, amelyben kézilabda-mérkőzések eredményeit manipulálták – közülük többen a jelenleg is zajló világbajnokságon is tevékenykednek.

A vb péntek esti, Németország–Katar-találkozóját például a világ egyik legjobb játékvezető-párosának tartott horvát Matija Gubica és Boris Milosevic vezette – a dán TV2 birtokába jutott dokumentumok szerint viszont ők is érintettek a botrányban.

A jelentést még 2018-ban készítette a Sportradar elemzőcég, amely a mérkőzések manipulációjának felderítésében világelsőnek számít, ügyfelei között pedig olyan nagy szervezetek is vannak, mint az UEFA. A cég összesen 26 olyan mérkőzést regisztrált 2016 szeptembere és 2017 novembere között – köztük Bajnokok Ligája-, valamint nemzetközi mérkőzéseket –, amelyeken szerinte nyilvánvalóan látszanak a manipuláció jelei.

Az integritási szolgálat azt gyanítja, hogy az érintett mérkőzések játékvezetői befolyásolták a meccsek kimenetelét, hogy tiltott nyereségre tegyenek szert

– áll a jelentésben.

„A Sportradar ritkán készített olyan jelentést, amely ennyire egyértelmű és konkrét lett volna, mint ez a jelentés – nyilatkozta egy dán szakértő, Chris Kronow Ramussen. „Ez a beszámoló rendkívül gyanús és aggasztó dolgokra hívja fel a figyelmet a kézilabdán belül, az EHF-nek pedig nyilvánvalóan alapos vizsgálatot kell lefolytatnia, arra az időszakra pedig fel kell függesztenie az érintett sípmestereket.”

A jelentés szerint a Sportradart összesen hét fogadóiroda kereste meg, mert gyanúsan nagy összegeket tettek fel például az első félidő utáni döntetlen eredményre vagy a nagyon kevés gólt hozó végeredményekre. A mérkőzések között olyan európai topklubok érintettek, mint a német THW Kiel és a Flensburg-Handewitt, a lengyel Kielce, nem utolsósorban pedig a Telekom Veszprém és Győri AUDI ETO KC is.

A TV2 hat szakértőt kért fel, hogy elemezzenek néhányat az említett találkozókból, szerintük ezek nagy részén kifogásolható döntések születtek, amelyek mindegyike alátámasztja a bundázás vádját.

A Sportradar ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a jelentés nem bizonyíték a mérkőzések manipulálására, ezért azt javasolja az EHF-nek, hogy további vizsgálatokat folytasson a játékvezetőkkel kapcsolatban.

Továbbá kéri, hogy derítsék fel az érintett klubok képviselőinek esetleges érintettségét a 26 mérkőzés manipulálásában.

A macedón topbírópáros, Gjorgij Nachevski és Slave Nikolov is érintett, ők több nemzetközi férfikézilabda-döntőt is vezettek már... És bár a dokumentumok már 2018-ban az EHF birtokába kerültek, a szövetség semmilyen lépéseket nem tett az ügyben, a játékvezetők azóta is bíráskodtak, az említett macedón páros vezette például a tavalyi budapesti Eb-döntőt, ahol a dánok kikaptak a spanyoloktól.

„Az, hogy az említett nyolc játékvezető közül többen a mai napig aktívak, és semmilyen nyomozás nem indult az ügyben, annak az egyértelmű példája, hogy az Európai Kézilabda-szövetség a pontos információk ellenére is passzív maradt” – mondta a szakértő.

Thomas Schöneich, az EHF kommunikációs és médiaosztályának vezetője e-mailben azt válaszolta a dán portál megkeresésére, hogy az EHF a mérkőzések manipulálását „bűncselekménynek” tekinti, ezért a jelentéssel kapcsolatos összes információt továbbította az illetékes hatóságoknak. Kiemelte azt is, hogy elemezték a jelentésben említett mérkőzéseket, és nem találtak okot arra, hogy a nyolc játékvezetőpáros bármelyikét szankcionálják.