Esélyt sem adtak a svédek, ismét kikapott a férfi kézilabda-válogatott

Délután, valamint kora este már lejátszották másik két meccset a II-es csoportban – ahová Chema Rodríguez alakulata két pontot hozott magával –, és bár Izland hozta a kötelező győzelmet a Zöld-foki-szigetek ellen (40–30), a portugálok nagy meglepetésre csak döntetlent játszottak a brazilokkal (28–28), ami magyar szempontból még értékes lehet.

Bóka Bendegúz kezdte meg a gólgyártást, a balatonfüredi balszélső találatára viszont hárommal válaszoltak a svédek. Ancsin Gábor ziccere és bombája közé még befért egy szemtelen Niclas Ekberg-cunder a jobb szélről, és bár labdánk volt a 4–4-hez, Bóka a kapufát találta telibe, a kontrából pedig Hampus Wanne módosította 5–3-ra az állást.

Bár a helyzeteink ezúttal is megvoltak, sajnos most is pontatlanok voltak a befejezéseink, tíz perc elteltével pedig először vezettek hárommal a házigazdák (7–4). Bár Szita Zoltán átlövésével zárkóztunk, az első emberelőnyüket azonnal gólra váltották a svédek, majd egy üres kapusgóllal már négy volt közte, amelyet az első negyedóra végéig meg is tartottak (11–7). És bár támadásban kezdtük felvenni a meccs ritmusát, sajnos szinte minden magyar találatra jött egy svéd válasz, 20 perc után 13–9 állt az eredményjelzőn. A szünet előtt úgy tűnt, felcsillan a remény, 16–13-nál ugyanis Rosta Miklós hetest és kiállítást harcolt ki, Lékai Máté azonban Andreas Palickába lőtte a büntetőt, a túloldalon pedig Felix Claar emberhátrányban büntetett.

A kapuban a Mikler Rolandot váltó Székely Márton ziccert védett, majd Hanusz Egonról is kiszórtak egy svédet, az újabb büntetőt pedig Rosta a kapuba bombázta. Az utolsó szó azonban Glenn Solberg alakulatáé volt, akik a dudaszó pillanatában Claar révén kintről dobtak nagy gólt, így 18–14 volt az eredmény a szünetben.

Fordulás után az első két lehetőségét mindkét alakulat gólra váltotta, Wanne hetesét viszont Székely tolta ki a léc alól. Lékai remek bejátszását Bánhidi Bence értékesítette, a svédek azonban továbbra is villámgyorsan befejezték az akcióikat, és továbbra is gólra góllal válaszoltak, így a 35. percig nem tudtunk igazán közelebb férkőzni hozzájuk (22–19). Wanne azonban kihagyott egy ziccert is a szélről, de sajnos a másik kapu előtt hiába játszotta tisztára magát Lékai, ő is a kapusba lőtte a 100 százalékos helyzetet. Palicka ezután Sipos Adrián kinti löketét is hárította, érezhetően támadásban érezhetően akadozott a gépezet, több mint ötperces gólcsenddel értük el a meccs utolsó harmadát (23–19).

Bár ezt Bóka megtörte, Ancsin hetest érő kiállítása nem könnyített a helyzetünkön. Ellépniük viszont szerencsére nem sikerült a hazaiaknak, a kapuba visszatérő Mikler fontos védéseket mutatott be, így az utolsó negyedórára 27–23-mal fordultak a csapatok. Amely a változatosság kedvéért Palicka-védéssel indult, a mi ziccerünkből így a svédek lőttek gólt, majd két gyors labdavesztés után ahelyett, hogy háromra csökkentettük volna a hátrányt, pillanatok alatt közte hét lett, 30–23-nál pedig a magyar stáb időt is kért.

Sajnos ez sem használt, a kapu előtt rendre rossz döntéseket hoztunk, az újabb hosszú gólcsendet folyamatosan gólokkal büntették a svédek, öt perccel a vége előtt pedig már tíz volt a különbség (35–25). Ebből egyet sikerült csökkenteni a lefújásig, a vége 37–28-as magabiztos svéd győzelem.

A magyar csapat így maradt kétpontos a csoportban, legközelebb Brazília ellen játszik pénteken 18.00 órától.

A már említett portugál döntetlennek köszönhetően ha a svédek megnyerik a további két mérkőzésüket (Izland és Portugália ellen), a mieink pedig legyőzik Brazíliát és a Zöld-foki-szigeteket, akkor biztosan továbbjutnak a negyeddöntőbe.

Férfi kézilabda-világbajnokság

Középdöntő, 1. forduló

II. CSOPORT (Göteborg)

Svédország–Magyarország 37–28 (18–14)

Portugália–Brazília 28–28 (12–11)

Zöld-foki-szigetek–Izland 30–40 (13–18)

A csoport állása:

1. Svédország 6 pont

2. Izland 4 pont

3. Portugália 3 pont

4. Brazília 3 pont

5. Magyarország 2 pont

6. Zöld-foki-szigetek 0 pont

