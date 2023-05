A Ferencvárosnak a Metz elleni párharc vasárnapi visszavágóján jött össze a bravúr: a hazai hatgólos vereséget követően hét találattal nyert Franciaországban, ezzel először lehet résztvevője a végjátéknak, amelyet idén június első hétvégéjén rendeznek. A hatalmas sikert követően bombaként robbant a hír: a szezon végén távozik az együttes vezetőedzője, Elek Gábor, aki adott esetben egy Győr elleni Final Four-fináléban ülhet utoljára a zöld-fehérek kispadján.

Egy kis múltidézés

Az ötszörös BL-győztes Győri Audi ETO KC még szombaton biztosította helyét a sorozat végjátékára, amelyet tavaly óta már nem a Papp László Sportarénában, hanem a 2021-es férfi kézilabda-Eb-re készült multifunkcionális csarnokban, az MVM Dome-ban rendeznek.

Ambros Martín alakulata kettős győzelemmel búcsúztatta a dán Odensét, az idegenbeli 29–27-es sikert követően hazai környezetben 37–28-as diadalt aratott, így nem volt kérdés, hogy ott lesz a Final Fourban.

Ez egyébként ebben a lebonyolítási rendszerben mindössze egyszer nem sikerült a Rába-partiaknak: a drukkerek 2015-ben nem szurkolhattak az ETO-nak Magyarországon a sorozat végjátékában, amely az Európai Kézilabda-szövetség döntésének értelmében 2014 óta otthona a női Bajnokok Ligája végső helyosztóinak. A győriek mérlege az egyetlen távolmaradás mellett négy arany-, két ezüst- és egy bronzérem, míg 2020-ban a koronavírus-járvány miatt elmaradt a torna egyenes kieséses szakasza.

A Fradinak ehhez képest eddig csupán álom volt, hogy hazai közönség előtt szálljon harcba a legrangosabb nemzetközi klubtrófeáért. A sors furcsa fintora, hogy ez éppen abban a szezonban sikerül, amelynek végén Elek Gábor 15 év után távozik a csapat éléről.

hiába kerestük azonban a szakembert, a páratlan és némiképp váratlan sikerről, valamint távozásával kapcsolatban sem nyilatkozhatott.

De visszatérve a Ferencváros eddigi BL-eredményeire. Az egyesület legnagyobb sikere az 1971-ben és 2002-ben szerzett második hely – előbbi során Elek Gábor apukája, a legendás Elek Gyula ült a kispadon, akinek a nevét viseli a népligeti csarnok –, emellett még három bronzérmet nyert (1996, 1997, 2001).

Amióta Budapest rendezi a négyes döntőt, így zárt a Fradi a BL-ben:

2013/14: 3. hely a csoportkörben, nem jutott középdöntőbe

2014/15: Hétméteresek után 39–38-as vereség a német HC Leipzig elleni selejtezőn, nem jutott csoportkörbe

2015/16: Kettős vereség a Győr elleni negyeddöntőben (18–31; 23–40)

2016/17: Kettős vereség a román CSM Bukarest elleni negyeddöntőben (25–30; 26–27)

2017/18: Kettős vereség az orosz Rosztov-Don elleni negyeddöntőben (29–31; 22–32)

2018/19: Kettős vereség az orosz Rosztov-Don elleni negyeddöntőben (26–29; 22–33)

2019/20: A koronavírus-járvány miatt elmaradt a Final Four (a Fradi a hatodik, utolsó helyen zárt a középdöntős csoportban, így nem lett volna érdekelt az egyenes kieséses szakaszban)

2020/21: Összesítésben 50–48-as vereség a montenegrói ZRK Buducnost elleni nyolcaddöntőben (19–22; 29–28)

2021/22: Összesítésben 55–52-es vereség a szlovén RK Krim Mercator elleni nyolcaddöntőben (26–33; 26–22)

Az eredménysort vizsgálva kijelenthető, hogy bár négy alkalommal a legjobb nyolc közé bejutottak a zöld-fehérek, egyik párharcban sem volt esélyük a továbbjutásra. Vagy maximum annyi, amennyi most, amikor a hazai vereség után mínusz hatról kezdték a Metz elleni visszavágót. Ezúttal viszont összejött a csoda, méghozzá vendégként.

Elek Gábor: Értetlenül állok a fordítás előtt

Azok után ugyanis, hogy a francia bajnokcsapat bő egy héttel ezelőtt hat góllal, 32–26-ra nyert Érden, földöntúli bravúrra volt szüksége a Ferencvárosnak ahhoz, hogy megfordítsa a párharcot. Az első félidőben bár voltak biztató jelek, 17–17 állt az eredményjelzőn a szünetben, így mindössze fél órája maradt a Fradinak,

Amely a második játékrészben azonban ellenállhatatlanul játszott, a játékosokból sugárzó magabiztosság, a nagyszerű helyzetkihasználás, valamint Bíró Blanka bravúrjai sokkolták az előző BL-szezon bronzérmesét, és nem tudott reagálni a ferencvárosi hengerre.

A vége 33–26-os Fradi-győzelem lett, amelyet a lefújást követően a Sport TV-nek nyilatkozó Elek Gábor sem igazán tudott hová tenni.

„Teljesen értetlenül állok a történtek előtt, próbálom felidézni az eseményeket. Amit itt most véghez vittünk, az nagyon közel van ahhoz, hogy ez legyen életem legjobb kézilabdaélménye. Sok csodát megéltem már a ferencvárosi kispadon, ehhez foghatót azonban még nem. Rendkívül meg vagyok hatódva, amit csapatként előadtunk, az mindent felülmúlt. Óriásit harcoltunk, mindenki hozzátette a magáét, és bár néha a szerencsével sem álltunk hadilábon, egy félidő alatt mindent visszakaptunk a sorstól abból a sok szerencsétlenségből, amely az elmúlt egy év alatt ért minket.”

A második félidőben pályára lépő Bíró Blanka hat védéssel járult hozzá a sikerhez, a válogatott kapusa így értékelt.

„Bíró Blanka vagyok, Final Four-résztvevő kapus! Szerencsére megfogtam néhány lövést, aztán egyre inkább elléptünk, de így is iszonyatosan hosszú 30 perc volt ez a kapuból… Próbáltam az erőmmel is tartalékolni, mert nem sokat edzettem a héten, de amikor az 58. minutumban felnéztem az eredményjelzőre nyolcgólos előnynél, ott már tudtam, hogy ezt nem fogjuk elveszíteni.”

Nem is veszítették, így a Fradi a címvédő norvég Vipers Kristiansand, a dán Esbjerg, valamint a Győr mellett várhatja a keddi sorsolást. Az ETO helyzete is érdekes, illetve inkább annak vezetőedzőjéé, Ambros Martíné, aki már november óta köztudott, hogy a szezon végén új kihívásokat keres magának.

Adott esetben tehát az is előfordulhat, hogy ha a két magyar csapat elkerüli egymást az elődöntőben, és sikerrel vívja meg a maga párharcát, a két edző utolsó meccsén egymás ellen szállhatnak harcba a BL-győzelemért...

„Veszélyes helyzetben vágtunk neki a mérkőzésnek, hiszen a kétgólos előny a mai kézilabdában egyáltalán nem ledolgozhatatlan. Szerencsére remek meccset játszottunk, amelyen bár az első félidőben nem volt annyira magabiztos a védekezésünk, a támadójátékunk hatékonyan működött, jó volt nézni a játékunkat. Érdekes érzések kavarognak bennem, hiszen ez volt az utolsó Bajnokok Ligája-meccsem ebben a csodás arénában. A szurkolóink is hihetetlenül buzdították a csapatot, nemcsak most, hanem az egész szezon során” – mondta a spanyol szakember az Odense szombati legyőzését követően a klub honlapjának.

De vajon mit szól a történelmi magyar sikerhez a magyar szövetség nemrégiben megválasztott új elnöke, Ilyés Ferenc? A korábbi 213-szoros válogatott balátlövő így nyilatkozott az Indexnek.

„A klubhovatartozástól függetlenül mindenki örülhet a sportágban, hogy két magyar csapat is bejutott a FINAL4-ba, ráadásul a női négyes döntők történetében nem is volt még példa arra, hogy egy ország több csapata is kvalifikálja magát a négyes döntőbe. Ez dicséri a teljes női szakágat, a vezetők, a szakemberek és a játékosok munkáját, ezúton is gratulálok nekik.

Szervezési szempontból telt házra számítunk, biztos vagyok benne, hogy nagy kézilabdás ünnepet élhetünk meg június elején az MVM Dome-ban.

Az eseményen felbuzdulva pedig még több gyerek kezd el kézilabdázni és még többen válnak a sportág szurkolójává.”

A női Bajnokok Ligája négyes döntőjének sorsolását kedden 18 órától tartják Budapesten, a Sport TV stúdiójában, amelyet a csatorna természetesen élőben közvetít. Az elődöntőkre június 3-án, szombaton kerül sor, míg a bronzmeccset és a finálét június 4-én, vasárnap rendezik majd.