A döntő első meccsén egy héttel ezelőtt a Veszprémnek gyakorlatilag esélye sem volt a Tisza-parton, Juan Carlos Pastor együttese 31–25-re nyert, és azzal a tudattal utazhatott a bakonyiak otthonába, hogy ha ott is győz, története hatodik bajnoki aranyérmét ünnepelheti. A párharc hétfői, második összecsapását aztán legalább annyira bántóan simán nyerte az Építők, mint az elsőt a rivális (34–27), a döntés tehát a harmadik találkozóra maradt.

Amelyet a vendégek kezdtek jobban, az ötödik percben 3–1-re, a tizedikben pedig már 6–2-re vezettek a veszprémiek, így a hazaiak spanyol mestere kénytelen volt időt kérni. Hatottak az intelmek, az első negyedóra végére ugyanis kettőre csökkentette a különbséget a Szeged – igaz, ebben nagy segítségére volt egy kettős emberelőnyös időszak is. A közönség is megérezte a „vérszagot”, jó védekezéssel, majd egy szélről dobott nagyszerű Mario Sostaric-góllal pedig már csak egy volt közte. Sőt, a szlovén ismét villant, így a 21. percben, 10–10-nél minden kezdődhetett elölről.

Teljes tanácstalanság lett úrrá a vendégeken, amelyet csak tetézett, hogy Mirko Alilovic bemutatott két bravúrt, Mackovsek és Garciandia pedig góllal hálálta meg a kapus védéseit, így az első félidő hajrájára kétgólos szegedi vezetéssel fordultak a csapatok. A 7–1-es rohamnak Bjarki Már Elísson vetett véget, rögtön két találattal, 12–12-nél pedig a Pick Aréna eredményjelzője megadta magát, így némi technikai kényszerszünet következett. Ez a hazaiaknak jött jobban, akik Bodó és Blonz révén végül kétgólos előnyt szereztek a szünetre (14–12).

A félidő után ott folytatódott a játék, ahol abbamaradt:

Alilovic védett két hatalmasat, Bodó és Garciandia bombájával pedig szinte a semmiből már négy volt a szegedi előny!

Muszáj volt váltania a Veszprémnek, hiszen ebben a periódusban az is benne volt, hogy a hazaiak lezárják a meccset. A vendégek klasszisai pedig megrázták magukat: Remili, Lauge és Vajlupau vezérletével a 40. percben, 17–17-nél ismét döntetlen állt az immáron tökéletesen működő eredményjelzőn. A lélektani fölényt kihasználva a vezetést is átvette az Építők, negyedórával a vége előtt már kettővel a veszprémiek vezettek (20–18). Bombac elhamarkodott lövését követően megvolt az esély a közte háromra is, Momir Ilics időt kért, Vajlupau pedig, ha némi szerencsével is, de álló helyzetből a kapuba lőtt.

A háromgólos előnyt pedig, úgy tűnt, semmiképpen nem akarja kiadni a kezéből a Veszprém:

a folyamatosan kapus nélkül támadó szegediek nem tudtak ennél közelebb férkőzni, így az utolsó öt percre 27–24-es vendégvezetéssel fordultak a csapatok.

Ott sem történt azonban csoda, így négy év után a rekordbajnok visszaült a magyar férfi klubkézilabda trónjára: a Veszprém 31–27-re nyert, és 27. bajnoki elsőségét ünnepelhette a Pick Arénában.