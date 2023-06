Tízmillió forintot is jelentősen meghaladó munkabérrel tartozik a Siófok KC több játékosának, miután május elején három játékoson kívül mindenkit (beleértve az edzői stábot) elküldött a klub.

Összességében tízmillió forintot is jelentősen meghaladó munkabérrel tartozik a Siófok KC több játékosának. A pénzt az ilyenkor kötelező jogi folyamat, a fizetési felszólító levelek sora ellenére sem fizették ki – tudta meg a 24.hu.

A laphoz azok után jutottak el az információk, hogy a klub május elején három játékos kivételével a „gazdasági stabilitás megteremtésének érdekében közös megegyezéssel” szerződést bontott mindenkivel. Legyen szó a külföldi sztárokról, a magyar válogatott játékosokról, vagy Uros Bregar edzőről, aki párhuzamosan a szerb válogatott szövetségi kapitánya.

A 24.hu úgy tudja, a tartozásokkal érintett sportolók által felkeresett ügyvéd, dr. Bőcs Annamária a többszöri, eredménytelen fizetési felszólításokat követően felszámolási kérelmet nyújtott be a Siófok KC-t birtokló Siófok Kézilabda és Tenisz Klub Sportszolgáltató Kft.-vel szemben. Bőcs Annamária erről a Magyar Kézilabda-szövetség új elnökét, a szintén ügyvédként dolgozó Ilyés Ferencet is tájékoztatta. Bőcs a levelében arról is írt, hogy álláspontja szerint a munkabértartozás miatt a Siófok KC nem felel meg az MKSZ klublicencszabályzatának feltételeinek. Bőcs a levelében arra szólította fel az MKSZ-t, hogy vizsgálja felül és vonja vissza a Siófok versenyengedélyét.

Mindez azért meglepő, mert a Siófok az utóbbi időben nem teljesített rosszul, 2019-ben EHF Kupát nyert, idén Európa-liga-negyeddöntőt játszott, az NB I-ben pedig ötödik helyen zárt. A klubtulajdonos Fodor János is elismerően nyilatkozott az idei évről.

A klub ráadásul már a jövő szezonnal kapcsolatban is költekezett. A Siófok befizette a jövő évi Európa-liga-indulás 15 ezer eurós, azaz nagyjából hatmillió forintos regisztrációs díját. Emellett új játékosok leigazolásáról tárgyal, az együttes következő edzőjét, Koi Endrét pedig már szerződtette is – írja a 24.hu.