„Kitettük a szívünket a pályára” – győzelmi mámorban úsznak a női kézisek a szenzációs diadal után

Golovin Vlagyimir, a magyar válogatott szövetségi kapitánya azt mondta, rengeteg feszültség szakadt ki belőle.

„Az utolsó 20 perc mindent meghatározott. A meccs eleje nem sikerült jól, de aztán egyszerre dobbant a lányok szíve. Ez a szív és lélek diadala volt. A végén nem szórtuk el la labdákat, okosan játszottunk, Blanka kulcsszituációkban védett. Meg kell nézni, hol lehet még előrelépni, hol vannak hiányosságok, ezeket kell kijavítani” – tette hozzá.

Albek Anna azzal kezdte, hogy nagyon büszke a válogatottra. Szerinte az elejétől kezdve küzdöttek, de az első félidőben nem álltak össze a dolgok.

„Leírhatatlan, amit érzek. Nagyon büszke vagyok a csapatra, anyait-apait beleadtunk. Most, a lefújás után pár pillanattal fogalmam sincs, hogy jött össze a fordítás. Most nekünk volt szerencsénk, az életünket adtuk ezért a meccsért. Nem működött a támadás az első félidőben, nagyon kemény volt a horvát védekezés, aztán meglátszott, hogy ők is emberből vannak. Nagyon boldog vagyok!”