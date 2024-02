Elképesztő mérkőzésen győzött a Szeged, a Veszprém kiütötte ellenfelét a kézi BL-ben

Szeged–Kolstad (norvég)

Eleinte mindkét oldalon a támadójáték működött jobban, a védekezés kevésbé, majd a szegediek hátsó alakzata egyre hatékonyabbá vált, Mikler Roland többször is bravúrral védett, és egy 5–0-s sorozattal a hazaiak 10–6-ra elléptek. A túloldalon Torbjörn Bergerud is remekül védett, de ezt csapata nem tudta kihasználni, mert a szegediek nagyon figyeltek, hogy a norvégok ne alkalmazhassák a gyors játékukat. A házigazdák minden posztról betaláltak, de az utolsó percben két gólt is kaptak, így a szünetben „csak” 15–13-ra vezettek.

A második félidőt lendületesebben és pontosabban kezdték a vendégek, akik a negyvenedik percben egyenlítettek. Ekkor Kárpáti Krisztián vezetőedző időt kért, létszámfölényes támadójátékra állította át együttesét, és kulcsposztokon cserélt, visszaküldte a vállát és a derekát fájlaló Dean Bombacot irányítóba, illetve Luka Stepancicot jobbátlövőbe. A taktikai húzás és a cserék is jól sikerültek, egy négyes gólsorozattal megint ellépett a Szeged, ám ekkor az ellenfél is időt kért, a folytatásban javított a védekezésén és az 52. percben újfent egyenlített.

Hét perc után dobott ismét gólt a Szeged, ám a Kolstad 1–0 és 6 – 5 után 25 – 24-nél újra vezetett. Erre egy 4 – 1-es sorozattal válaszoltak a nagyszerűen küzdő hazaiak, akik remekül játszottak az idővel is, így rendkívül fontos győzelmet arattak a norvég bajnokcsapat ellen.

„A vendégek sérült játékosaik nélkül érkeztek, nem volt annyi lehetőségük cserélni, ennek ellenére végig nagyon szoros küzdelemre késztettek minket” – értékelt a meccs utáni sajtótájékoztatón Kárpáti Krisztián.

Hozzátette, nagyon jól küzdöttek és a gyöngyösi bajnoki vereség óta eltelt tíz napban sikerült rendezniük a soraikat, ezúttal a szebbik arcukat mutatták.

„A fontos pillanatokban mindig volt egy-egy játékosunk, aki meg tudott újulni és a segítségünkre volt” – fejezte be gondolatát a magyar vezetőedző.

Porto (portugál)–Veszprém

Rodrigo Corrales bravúros védéseire alapozva a Veszprém hét perc után már 8–1-re vezetett. A Porto előbb létszámfölényes támadójátékkal, majd nyitott védekezéssel próbálkozott, de a játék képe nem változott, a 23. percben már tíz találat volt a különbség. A hazaiaknak az első félidő hajrájában volt egy 3 – 0-s sorozatuk, ennek ellenére a szünetben is tízgólos (21 –11) hátrányban voltak.

A második felvonás elején pontosabban kézilabdázott a Porto, mint korábban, de ez az időszak nem tartott sokáig. A negyvenedik percben kilenc góllal vezetett a Veszprém, innen azonban egy újabb 8-1-es sorozatot produkált. Tíz percig nem lőttek gólt a portugálok, ezt kihasználva a vendégek a vártnál is nagyobb magabiztossággal és fölénnyel győztek.

„Először is szeretnék gratulálni a játékosaimnak, fantasztikusan játszottak ma. Két hónap szünet után azt gondolom, hogy jól kezdtünk. A kapusaink kiemelkedő teljesítményt nyújtottak és enek is köszönhetően kontrollálni tudtuk a találkozót. Elégedett vagyok a csapatommal és örülök neki, hogy egy kicsit tudtam is forgatni az együttest. Minden jót kívánok a Portónak a jövőben” – nyilatkozott elégedetten Momir Ilic, a Veszprém vezetőedzője a mérkőzés után.



A két csapat nyolcadik egymás elleni tétmérkőzésén egy döntetlen mellett hetedszer győzött a Veszprém.

A nyolc győzelemmel és három vereséggel álló bakonyiak egy hét múlva a dán GOG-t fogadják. A hat sikerrel, egy döntetlennel és négy vereséggel rendelkező Szeged jövő szerdán a szintén dán Aalborg HB otthonában folytatja szereplését a BL csoportkörében.



Az A csoport állása: 1. THW Kiel (német) 16 pont, 2. Aalborg HB (dán) 14, 3. Industria Kielce (lengyel) 13 (321-309), 4. Paris Saint-Germain (francia) 13 (333-325), 5. Szeged 13 (315-318), 6. PPD Zagreb (horvát) 10, 7. Kolstad HB 9, 8. Eurofarm Peliszter (északmacedón) 0

A B csoport állása: 1. Barcelona (spanyol) 20 pont, 2. SC Magdeburg (német) 18, 3. Veszprém 16, 4. Montpellier HB (francia) 12, 5. GOG (dán) 10, 6. Orlen Wisla Plock (lengyel) 6 (293-308), 7. FC Porto 6 (316-381), 8. RK Celje PL (szlovén) 0

Az első hat helyezett jut tovább a csoportkörből.

