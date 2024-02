Román csapat vereségének köszönhetően jutott tovább a Ferencváros a kézi BL-ben

A Bajnokok Ligája B csoportjában szereplő Ferencváros az utolsó forduló előtt tíz pontjával az éppen még továbbjutást érő hatodik helyen volt. Metzi győzelem vagy döntetlen esetén (ugyanis egymás elleni mérlegben a magyar csapat áll jobban) pedig biztosította volna a további szereplést, ám nem sikerült megismételni azt, amit tavaly a negyeddöntős párharc második felvonásán, ugyanis 25–24-es vereséget szenvedett a francia alakulattól. Így pedig abban kellett bíznia Allan Heine együttesének, hogy a Fradi mögött álló kilencpontos Rapid Bucuresti nem győzi le hazai pályán a Henny Reistadot és Nora Mörköt is soraiban tudó dán Esbjerget.

Rapid Bucuresti (román) – Esbjerg (dán)

Érezte a bukaresti csapat, hogy mekkora a tét: tartotta a lépést az Esbjerggel, sőt tíz perc után gyors lerohanásból Andjela Janjusevics révén először a vezetést is átvette (5–4), de a világsztárokkal tűzdelt dánok gyorsan rendezték soraikat. Reistadék bár lerázni nem tudták ellenfelüket, kisebb előnyt sikerült kiharcolniuk, amit a hazaiak igyekeztek megfékezni, így a spanyol vezetőedző kikérte idejét (7–10). De ez sem lendítette fel a Rapidot, négy-öt találatnál közelebb nem tudott kerülni az ellenfélhez. Végül 14–10-es dán vezetéssel ért véget az első félidő, tehát a népligeti együttes számára is a lehető legjobban alakult a találkozó.

A második játékrész elején már kinyílt az olló: Mörk góljával már héttel is vezetett az Esbjerg, sőt a közte tízért is támadhatott a fehér mezes vendégcsapat. A Rapid igyekezett, de a rengeteg technikai hiba és rontott lövések miatt nem tudott már visszazárkózni, a kérdés csak a vereség mértéke volt. Végül kilenc góllal, 33–24-re nyert az Esbjerg, ami egyben a Fradi továbbjutását is jelentette.

A Győr az A csoport élén, a Debrecen az ötödik pozícióban, a Fradi pedig végül a B csoport hatodik helyén zárta a csoportmérkőzéseket, és ez azt jelenti: mindhárom magyar alakulat folytathatja a BL-szereplést.

A Debrecen győzelmével biztossá vált: a norvég Vipers Kristiansanddal, tehát az elmúlt három kiírás győztesével kell megmérkőznie oda-vissza vágós párharcban azért, hogy negyeddöntőbe juthasson. A Fradi a francia Brest Bretagne ellen fog pályára lépni, a Győr pedig csoportelsősége révén automatikusan a legjobb nyolc közé jutott.

Sävehof (svéd) – DVSC Schaeffler

A szeptemberi nyitókörben Szilágyi Zoltán hajdúsági együttese hazai pályán 32–29-re kerekedett a Sävehof fölé, a csoportkör zárónapján pedig már biztos továbbjutóként látogatott az eddig pont nélkül sereghajtó svéd riválishoz.

A kiegyenlítetten kezdődött, lényegében tét nélküli összecsapáson a 18. percben alakult ki először kétgólos különbség. 9–9 után viszont ötgólos sorozattal lépett el a magyar klub, előnyéből a szünetre négy találatot meg is tudott őrizni. A pihenő után meg tudta toldani előnyét a magabiztosan kézilabdázó Debrecen, sikeréhez nem férhetett kétség, és 36–27-re győzött Svédoszágban.

Női kézilabda, Bajnokok Ligája, csoportkör, 14. forduló:

szombaton játszották:

Metz–FTC-Rail Cargo Hungaria 25–24 (14–9)

Győri Audi ETO KC –Brest Bretagne 32 –32 (18–18)

vasárnap:

Sävehof–DVSC Schaeffler 27–36 (14–18 )

Rapid Bucursti –Esbjerg 24 –33 (10 –14)