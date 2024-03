Csak a végén vezetett az FTC, de ez elég volt a kupagyőzelemhez

Jobban kezdte a Győr a döntőt: három találatot számlált már, mire a Ferencváros gólig jutott. Stine Oftedalék a blokkolt lövéseknek, védéseknek és lerohanásgóloknak köszönhetően gyorsan elhúztak 5–1-re, így már a tizedik percben érkezett Allan Heinétől az időkérés. A csapat minden játékelemben feljavult, Simon Petra közbelövésével 0–0 után először állt döntetlen az eredményjelzőn (9–9). Innen ismét a Győr tudott meglépni, a Fradi viszont többször is támadt a döntetlenért és a vezetésért is, ekkor azonban Sandra Toft közbeszólt, így leginkább az ő védéseinek köszönhetően vezetett két góllal az ETO az első harminc perc után (13–11).

A második félidő elejét mindkét kapus három-három védéssel nyitotta, Simon azonban megtalálta a dán kapus ellenszerét, negyedik gólja pedig ismét döntetlent jelentett (13–13). Innen viszont megint a Győrnek sikerült meglépnie: a 43. percben Szöllősi-Schatzl Nadine lerohanásával újra háromgólos volt a győri vezetés (18–15). A Fradi viszont nem adta könnyen, a mérkőzésen már hatodjára kiegyenlített, így a finálé utolsó kilenc perce egálról kezdődött (22–22). Böde-Bíró Blanka lehúzta a rolót a kapuban, védéseinek és az utána szerzett góloknak köszönhetően a Magyar Kupa döntőjében először átvette a Fradi a vezetést, sőt három góllal is elhúzott. Ulrik Kirkely az utolsó esélyt megragadva kikérte idejét. A fővárosaik azonban jól sáfárkodtak az idővel, így sikerült megtartani az előnyt, és végül 25–23-as győzelmet arattak, ami azt jelentette:

A Ferencváros megszerezte 15. kupagyőzelmét (sorozatban a harmadikat), és beérte ezzel a Győrt.

Schatzl Nadine, a Győr szélsője az Indexnek elmondta:

Mindenki nagyon küzdött egymásért és a győzelemért, ami látszott is, jól kezdtük az első félidőt. A második játékrész eleje már nem jött ki olyan jól, de tartottuk magunkat addig, amíg fel nem jött a Fradi. Akkor azonban jöttek a hibák, ők meg akkor voltak a legkoncentráltabbak és legsikeresebbek, és ez akkor kellett a legjobban. Nagyon sajnálom, nagyon szerettünk volna nyerni és revansot venni a Fradin a korábbi kupékért, illetve a bajnokságért. Ez ma nem sikerült, gratulálok nekik a győzelemhez!

Klujber Katrin kiemelte, rendkívül sokat jelent számára ez a győzelem.

„Elképesztő, hogy így kikecmeregtünk a gödörből. Nem is egyszer, nagyon sokszor. De ezt az arcunkat már számtalanszor és ma is megmutattuk. Talán valaki elhitte, hogy kikaphatunk, de mi, a csapat egy pillanatig nem hittük, ezért győztünk. Ez ma nem a taktikán, hanem a csapategységen múlott. Természetesen nagyon kellettek a kapusok is a győzelemhez, hiszen a védésekből tudtunk építkezni. A félidőben megbeszéltük, hogy türelmesen kell játszani és ezt be is tartottuk.”

A Magyar Kupa négyes döntőjének bronzmérkőzését a szombati nap két vesztese, a DVSC Schaeffler és a Motherson-Mosonmagyaróvári KC vívta. Előbbi hatalmas csata után egygólos (29–28) vereséget szenvedett a Győri Audi ETO KC-tól, utóbbi pedig a Ferencvárostól kapott ki 29–25-re.

Az első percekben úgy tűnt: a Mosonmagyaróvár szívta fel jobban magát a bronzmérkőzésre, hiszen egy-két találattal mindig tartotta az előnyt, ám a kilencedik percre felébredt a Loki, és egyenlíteni tudott, majd a vezető találatot is megszerezte (7–6). De nem tartott sokáig az öröm: 4–0-s szériával 10–7-re ismét meglépett az Óvár, Szilágyi Zoltán ki is kérte első idejét a félidő derekán. Ezután sem volt elégedett a vezetőedző, így néhány perccel később újra kihívta csapatát, ami már meghozta a várt eredményt: feljavult a kapusteljesítmény és a támadójáték is. Így egygólos előnyről várhatta a Loki a második félidőt (16–15).

A lendületet a szünet után is tartani tudta a Loki: néhány perc után már néggyel is meglépett, a nagyobb hátrány elkerülése érdekében időt kért Gyurka János, de nem tudta megállítani a Bajnokok Ligájában pallérozódó együttest. Leginkább a horvát légiós, Gabrijela Bartulovics fantasztikus védéseinek köszönhetően – 12-nél járt – a 46. percre már hétgólosra duzzadt a Debrecen előnye. Az utolsó negyedóra már csak arra volt elég Tóth Gabrielláéknak, hogy kicsit kozmetikázzanak az eredményen. Végül 34–29-es DVSC-siker született, ez azt jelentette, hogy 2023 után idén is bronzéremmel térhetett haza a hajdú-bihari alakulat.

Eredmény

döntő:

FTC-Rail Cargo Hungaria - Győri Audi ETO KC 25–23 (11–13)

a 3. helyért:

DVSC Schaeffler–Motherson Mosonmagyaróvári KC 34–29 (16–15)