Újabb játékos csatlakozik az olimpiai selejtezőre készülő magyar válogatotthoz

Mint arról beszámoltunk, a női kézilabda-válogatott jövő héten olimpiai selejtezőtornán harcolhatja ki a részvételt a párizsi ötkarikás játékokon, a debreceni mérkőzésekre Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány pedig 18 fős keretet hirdetett.

Albek Anna, a Mosonmagyaróvár jobbátlövője előzetesen nem került be a válogatott keretébe orrsérülése miatt, de Golovin utólagos meghívót küldött számára, így csatlakozhat a nemzeti csapathoz. A Mosonmagyaróvár hivatalos közleményben jelentette be, hogy Albek csatlakozik a válogatotthoz. Teljes felépülése ugyan hat hetet vesz igénybe, de a szövetségi kapitány így is számít a játékosra.

Albek a fizioterápiás protokollt betartva, kizárólag komoly orvosi vizsgálatok után térhet csak vissza az edzésmunkába, a kivizsgáláson április 8-án fog részt venni, amely után az orvosi stáb dönthet esetleges szerepléséről.

Női kéziválogatottunk Kamerun ellen kezdi majd a tornát, ezt követően Svédországgal mérkőzik, az utolsó találkozót pedig Japán ellen játssza. Az olimpiai selejtezőtornán az első két helyezett válogatott kvalifikál Párizsba.

A magyar női válogatott kerete

Kapusok: BÖDE-BÍRÓ Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria), JANURIK Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), SZEMEREY Zsófi (Motherson-Mosonmagyaróvári KC)

Jobbszélsők: FALUVÉGI Dorottya (SG BBM Bietigheim, német), GYŐRI-LUKÁCS Viktória (Győri Audi ETO)

Jobbátlövők: KLUJBER Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), PAPP Nikolett (SCM Gloria Buzau, román), ALBEK Anna (Motherson-Mosonmagyaróvári KC)

Irányítók: VÁMOS Petra (DVSC SCHAEFFLER), DEBRECZENI-KLIVINYI Kinga (Moyra-Budaörs), SIMON Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Beállók: BORDÁS Réka (Praktiker-Vác), FÜZI-TÓVIZI Petra (DVSC SCHAEFFLER), PÁSZTOR Noémi (Motherson-Mosonmagyaróvári KC)

Balátlövők: JUHÁSZ Gréta (Kisvárda Master Good SE), KÁCSOR Gréta (DVSC SCHAEFFLER), KUCZORA Csenge (Praktiker-Vác)

Balszélsők: MÁRTON Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine (Győri Audi ETO)

Az olimpiai selejtező programja

Április 11., csütörtök

15:30: Magyarország–Kamerun

18:00: Svédország–Japán

Április 12., péntek

18:00: Svédország–Magyarország

20:30: Japán–Kamerun

Április 14., vasárnap