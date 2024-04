„Rengeteget fejlődött ez a csapat a világbajnokság óta, örülök, hogy egy ilyen fantasztikus közönség előtt, hazai pályán bizonyíthattuk be mindezt. Lassan kérvényeznünk kéne, hogy csak Debrecenben legyenek a meccseink, de az a minimum, hogy én ideköltözöm – fogalmazott a sikert követően félig-meddig tréfálkozva a szövetségi kapitány, Golovin Vlagyimir a Főnix Aréna interjúzónájában. – Óriásit küzdöttünk, és ami legalább ilyen fontos, hogy az előzetesen eltervezett taktikánkat is sikerült nagyon pontosan betartani. Volt néhány kellemetlen periódus, ahol azt lehetett érezni, fáradunk, de Blanka kihúzott minket a csávából, szenzációsan védett. De nem csak ő érdemel dicséretet, mindig volt valaki, aki előhúzzon egy extra megoldást, így ez a siker legalább annyira a csapat és a szív diadala. Olyan győzelmet arattunk, amit meg kell ünnepelni, erről szól a ma este, de reggeltől ismét a munkáé a főszerep: szeretnénk győzelemmel zárni az olimpiai kvalifikációt, és így kijutni Párizsba.”

Simon: Nem ebben vagyunk erősek, de…

A játékosok közül a 19 éves Simon Petra kezdte az értékelések sorát az Indexnek.

„Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, gyorsan el tudtunk lépni pár góllal. Persze voltak hullámvölgyek, amikor lemaradtunk védekezésben, de a hibák után sem rezzentünk meg, végig hittünk abban, hogy ez meglehet. Ma mi voltunk az esélyesebbek, annak ellenére, hogy a korábbi mérkőzések és a statisztika alapján nekik volt nagyobb sanszuk. Apait, anyait beleadtunk és elképesztően boldogok vagyunk, hogy győzni tudtunk ma. Amikor pedig nehezebb periódusba kerültünk, mindig volt egy társ, aki pluszerőt tudott adni. Mondhatom Blanit, akár Kingát, Csengét, bárkit.”

Majd hozzátette:

A lélektant ma sikerült megnyerni. Nyilván nem vagyunk ebben erősek, de sokat léptünk előre, és csapatként győztünk ma.

Csütörtökön éppen Simon mondta az Indexnek, hogy Jamina Roberts kizárása a győzelem kulcsa, ez ma be is bizonyosodott, gyakorlatilag láthatatlan volt a pályán.

„Nagyon készültünk rá, a meccsen is nagyon figyeltünk arra, ha meg is vert valakit, mindig legyen besegítés, ezt sikerült is betartani. A vasárnapi meccsen mindenképpen a fókusz a legfontosabb. A japánok pörgős, pattogós kézilabdát játszanak, – amihez mi nem vagyunk hozzászokva – lassítani kell a játékukat” – fejezte be gondolatát a Ferencváros játékosa.

Debreczeni-Klivinyi Kinga szerint ez a győzelem egy fantasztikus csapatmunka gyümölcse.

Nagyon sokat készültünk erre a meccsre, és meg is lett az eredménye, mindenki kihozta magából a maximumot. Végig nyugodtak voltunk, és mindig akadt olyan valaki, aki a nehezebb pillanatokban átlendítette a csapatot – akár egy góllal, vagy Blani egy védéssel. Ez egy nagybetűs csapatmunka volt. Jamina Robertsre és Jenny Karlssonra nagyon készültünk, utóbbit sajnos nem sikerült megállítani, de Roberts lenullázása nagy esélyt adott számunkra a győzelemre.

A vasárnappal kapcsolatban pedig kiemelte: ugyanígy a védekezést kell előtérbe helyezni, ugyanis ha sikerül őket elbizonytalanítani és lefárasztani, akkor meglesz az olimpiai kvóta.

Klujber magán mérgelődött – belefért

A találkozó egyik legjobbja, Klujber Katrin hét góllal vette ki részét a győzelemből.

„Elképesztően vártuk ezt a mérkőzést, az első perctől kezdve nagyon fel voltunk pörögve, és nem hagytuk szóhoz jutni a svédeket. Meg akartuk mutatni, hogy nincs keresnivalójuk ma ellenünk, és nem is gondoltunk erre egy pillanatra sem, hogy megfordíthatják a találkozót. Döntetlennél is úgy álltam hozzá, hogy menjünk, csináljuk és ne álljunk meg!”

A második félidő elején – amikor ikszre is visszajött az ellenfél – Klujber elképesztően feszült volt. Elmondta, hogy nála ez előfordul, de mindig figyel arra a stáb, hogy megnyugtassák őt.

„Legfőképpen magamra voltam ekkor mérges, mert ha nem úgy sikerül valami, ahogy szeretném, akkor kicsit elmegy az eszem. De segített mindenki, és hamar túl tettem magam a nehézségeken.”

A vasárnapi, végső összecsapást illetően kiemelte:

Nagyon a fejünkben van az olimpia természetesen, de a svédek elleni meccsnek is a fejünkben kell lennie, és muszáj ezt továbbvinni. Ha ilyet tudunk közösen alkotni mint egy csapat, akkor vasárnap is ugyanígy kell tennünk, és akkor meglesz a győzelem és a repjegy is.

Vámos nem mert az eredményjelzőre nézni

„Azt éreztem már a legelején, hogy kellően harapósak vagyunk a sikerhez – mondta az Indexnek Vámos Petra. – Benne volt a levegőben, hogy a svédek ellen kijöhet belőlünk egy extra teljesítmény. Mi legalábbis nagyon hittünk ebben a decemberi találkozónk után, mert a vereség ellenére is azt éreztük, nincs tőlünk olyan nagyon messze ez a svéd válogatott. Nyilván az olimpia a tét, ami mindenkinek nagyon motiváló, de egyúttal nagy súly is lehet. Azt hiszem, ebből a mentális helyzetből tudtunk most mi többet profitálni. Tényleg alig vártuk, hogy itt legyünk és jöjjenek már ezek a mérkőzések. Ezek a meccsek, ezek a célok azok, amelyekért az ember elkezd és aztán imád is kézilabdázni” – tette hozzá.

Vámos megjegyezte, az utolsó pillanatig nem merte elhinni, hogy összejön a győzelem. A hajrában fejben többször is figyelmeztette magát, ne nézzen fel az eredményjelzőre, úgy akart küzdeni, mintha végig egálon lennének a felek.

Néha fél perc is nagyon sok tud lenni a pályán, de annyival a vége előtt talán már én is elhittem, hogy meglesz. A közönség elképesztő volt, főleg a legvégén, elképesztő energiákat adtak. Lehet, ők már picit hamarabb is elhitték. Biztos, hogy fontos pontja volt a meccsnek, amikor az utolsó kiállításnál is gólt tudtunk szerezni.

„Nem foglalkozunk azzal, hogy most akkor lépéselőnyben vagyunk-e vagy sem Japánnal szemben. Az eddigi eredményektől függetlenül nekik akarunk menni, és meg akarjuk őket verni. Nagyon kellemetlen ellenfelek tudnak lenni, a svédeknek is eltartott, mire felőrölték őket, de hiszek abban, hogy ez a mai mérkőzés is segítségünkre lesz, hogy kellő önbizalommal, jó játékkal szép sikert érjünk el ellenük. Ez a közönség megérdemli, hogy az utolsó erőtartalékainkat is kiadjuk, és szeretnénk mi is a lehető legszebb módon kijutni Párizsba. Más opció szóba sem jöhet” – jelentette ki a DVSC junior Európa-bajnoka.

A siker kulcsa: az egymásba vetett hit

„Nagyon-nagyot küzdöttünk, de nagyon együtt is volt a csapat – vette át a szót Győri-Lukács Viktória az interjúfolyosón. – Ráadásul óriási erőt kaptunk a lelátóról, éreztük, rengetegen vannak mögöttünk. Ha volt is egy kis gödör, vagy a szurkolók, vagy egy játékos, de mindig volt, ami és aki kihúzzon minket belőle. Szerintem az volt a titok, hogy az első pillanattól nagyon bíztunk egymásban, és hittünk abban, hogy meg tudjuk verni a svédeket.”

„Decemberben is éreztük, abban kell fejlődnünk, hogy ne kezdjünk pánikolni a kiélezett helyzetekben, akkor sem, ha éppenséggel három-négy gólról fel tud zárkózni az ellenfél. Tényleg, olyan jó játékosaink vannak, akik közül egy is képes meccset nyerni, és ebben a csapatban most korántsem csak egy ilyen egyéniség akad. Most végre kezdjük elhinni ezt, ahogyan azt is, hogy bárki akárhány percig is lépjen pályára, képes hozzátenni a játékhoz és segíteni a közös céljaink elérésében. Tényleg együtt nyertük meg ezt a mérkőzést, a jó játék mellett az egymásba vetett rendíthetetlen hitünknek is köszönhetően” – fogalmazott a Győri ETO jobbszélsője.

A magyar válogatott a Japán elleni vasárnapi mérkőzésen szerezheti meg az olimpiai kvótát. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, még csak győzni sem muszáj: ha öt gólnál kisebb különbséggel kapunk ki, az ázsiaiak nem kerülhetnek elénk.

Női kézilabda, olimpiai selejtező torna, Debrecen

2. forduló (április 12., péntek)

Magyarország–Svédország 28–25 (15–11)

(15–11) Japán–Nagy-Britannia 43–16 (25–9)

A csoport állása: 1.: Magyarország 4 pont, 2.: Japán 2 (71–51), 3.: Svédország 2 (60–56), 4.: Nagy-Britannia 0.

Korábban játszották

1. forduló (április 11., csütörtök)

Svédország–Japán 35–28 (17–13)

A további program

3. forduló (április 14., vasárnap)

16:45: Nagy-Britannia–Svédország

19:15: Magyarország–Japán

A magyar női válogatott kerete

Kapusok: BÖDE-BÍRÓ Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria), JANURIK Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), SZEMEREY Zsófi (Motherson-Mosonmagyaróvári KC)

BÖDE-BÍRÓ Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria), JANURIK Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), SZEMEREY Zsófi (Motherson-Mosonmagyaróvári KC) Jobbszélsők: FALUVÉGI Dorottya (SG BBM Bietigheim, német), GYŐRI-LUKÁCS Viktória (Győri Audi ETO)

FALUVÉGI Dorottya (SG BBM Bietigheim, német), GYŐRI-LUKÁCS Viktória (Győri Audi ETO) Jobbátlövők: KLUJBER Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), PAPP Nikolett (SCM Gloria Buzau, román)

KLUJBER Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), PAPP Nikolett (SCM Gloria Buzau, román) Irányítók: VÁMOS Petra (DVSC SCHAEFFLER), DEBRECZENI-KLIVINYI Kinga (Moyra-Budaörs), SIMON Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria)

VÁMOS Petra (DVSC SCHAEFFLER), DEBRECZENI-KLIVINYI Kinga (Moyra-Budaörs), SIMON Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria) Beállók: BORDÁS Réka (Praktiker-Vác), FÜZI-TÓVIZI Petra (DVSC SCHAEFFLER), PÁSZTOR Noémi (Motherson-Mosonmagyaróvári KC)

BORDÁS Réka (Praktiker-Vác), FÜZI-TÓVIZI Petra (DVSC SCHAEFFLER), PÁSZTOR Noémi (Motherson-Mosonmagyaróvári KC) Balátlövők: JUHÁSZ Gréta (Kisvárda Master Good SE), KÁCSOR Gréta (DVSC SCHAEFFLER), KUCZORA Csenge (Praktiker-Vác)

JUHÁSZ Gréta (Kisvárda Master Good SE), KÁCSOR Gréta (DVSC SCHAEFFLER), KUCZORA Csenge (Praktiker-Vác) Balszélsők: MÁRTON Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine (Győri Audi ETO)

(Borítókép: Klujber Katrin Gitta a Magyarország–Svédország női kézilabda olimpiai selejtező mérkőzésen 2024. április 12-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)