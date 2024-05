A Győr bejelentette: Per Johansson marad a vezetőedző

A tavasszal ideiglenesen kinevezett svéd szakember, Per Johansson marad a következő szezonban is a Győri Audi ETO KC vezetőedzője – jelentette be a klub honlapján.

“Nagyon korrekt megbeszéléseket folytattunk Per Johanssonnal a kezdetektől fogva. Megállapodtunk márciusban, hogy bármilyen, a következő szezonról szóló tárgyalást csak egy sikeres FINAL4 kvalifikációt követően kezdünk el. A Vipers elleni továbbjutás és az FTC elleni hazai győzelmet követően értékeltük a csapat helyzetét, és az utat, amit március vége óta megtettek a lányok Per vezetésével. Alapos és részletes megbeszéléseken vagyunk túl, és aláírtunk egy 1+1 éves szerződést. Per számára egyértelmű célokat határoztunk meg az idei évadban, és ugyanígy jártunk el az új kontraktus esetében is. Örülök, hogy folytatódik közös utunk. A legfontosabb most már a felkészülés és a sikeres szereplés az EHF FINAL4-ban Budapesten, ahol egyetlen magyar csapatként mindent meg fogunk tenni a győzelemért, ami nem csak a klubunk, hanem a magyar sport érdeke is”– nyilatkozta Endrődi Péter ügyvezető.

“Örömmel írtam alá az új kontraktust, hiszen nagyon jól érzem magam Győrben. A lányokkal hamar megtaláltam a közös hangot, a klub a legszervezettebb, amit eddig valaha is láttam, és az a folyamatos maximalizmus, ami itt körbe vesz minket hihetetlen inspiráló. Nagyszerű kerettel dolgozhatok majd jövőre is, de most még ez nagyon távol van. Azt hiszem a keretnek és persze nekem is jó, hogy az edzőkérdést lezártuk, innentől csak a FINAL4-ra koncentrálunk. Nem titok, voltak más ajánlataim is, de részletekben nem is foglalkoztam ezekkel, mert a legelső helyen a győri szerződéshosszabbítás állt. Büszke és boldog vagyok, hogy ennek a patinás és sikeres klubnak én lehetek a vezetőedzője”– mondta Per Johansson.

A Győri Audi ETO KC szakmai stábjának végleges összeállításáról még folyamatban vannak a tárgyalások, a közeljövőben ezzel kapcsolatban bejelentések várhatóak majd.