A hétvégi hatalmas baki után újabb pofonba szaladt a Szeged

Meglepetésre az OTP Bank-Pick Szeged hazai pályán 29–27-es vereséget szenvedett a norvég Kolstad Handball csapatától a férfikézilabda Bajnokok Ligájának hatodik fordulójában, ezzel továbbra is a tabella negyedik helyén áll. A Veszprém HC magabiztos, hétgólos győzelmet aratott az észak-macedón Eurofarm Peliszter otthonában, az újabb két pontnak köszönhetően pedig beérte az éllovas Paris Saint-Germaint, és át is vette az A csoport vezetését.

Két vesztes meccs után lépett ismét pályára a Szeged: a BL-ben az Aalborgtól (29–28), míg az élvonalbeli bajnokságban hatalmas meglepetésre a Csurgótól kapott ki simán (32–27), méghozzá úgy, hogy a 13. perctől végig futott az eredmény után. A mérkőzés előtt a Kolstad a B csoport utolsó helyén állt, mindössze két ponttal, ám az egymás elleni mérleget tekintve kiegyenlített volt az állás a két együttes között – egyszer a Szeged, egyszer pedig a Kolstad győzött.

A Veszprém is mozgalmas héten van túl: hétközben szoros végjátékban verte a sorozat újoncát, a dán Fredericiát, majd vasárnap 15 góllal győzte le az élvonalba visszajutott Győri ETO-t. Előbbi győzelmet azonban beárnyékolta az egyiptomi átlövő, Jehia el-Dera sérülése, akinek pótlásáról gyorsan gondoskodott a magyar rekorder, hétfőn ugyanis bejelentette korábbi klasszisának, Aron Pálmarssonnak a visszatérését.

Rengeteg technikai hiba, norvég mestervédelem

Fantasztikusan kezdett a Szeged: hat perc elteltével már 3–0-val vezetett, norvég időkérés után azonban pillanatok alatt el is tűnt a különbség. A tendencia viszont folytatódott, Mario Sostaric előbb hétméteresből, majd kétszer az üres kapuba talált be, ismét hárommal vezetett a magyar csapat. A következő tíz percben azonban látványosan visszaesett a játék minősége: mindkét oldalon rengeteg hibát, köztük eladott labdákat és rossz lövéseket láthattunk, a Kolstad mégis kapaszkodni tudott és egy gólra zárkózott fel (10–9). Közben Torbjörn Bergerüd is magára talált a vendégek kapujában, védéseiből pedig rendre indult és betalált csapata, így a 29. percben – először a mérkőzésen – át is vették a vezetést, és azt a félidei szünetre is megtartották (12–11). Volt mit átbeszélni az öltözőben…

Bár Imanol Garciandia gólja nyitotta a második játékrészt, három és fél perc játék után már hárommal vezetett a norvég alakulat. Többször is zárkózhatott volna a Szeged, Bergerüd azonban szigorúan őrizte kapuját, már 40 százalékon állt. Nem is várt sokat Michal Appelgren mester, nyolc perc után kikérte az idejét. A megbeszélés után azonban lövésig sem jutott el a Szeged, ismét eladta a labdát – ekkor már a közönség is elégedetlen volt, hatalmas füttyszó hallatszott a Pick Arénában.

Sokatmondó statisztika, hogy a fantasztikus osztrák szélső, Sebastian Frimmel hat lövéséből csak egyet tudott értékesíteni.

Mikler Roland csereként beállt, azonban a norvég hengert ő sem tudta megállítani, előbb Magnus Söndena, aztán Simen Lyse bombázott, ezzel ötgólosra duzzadt a vendégek előnye. Hatalmas bajban volt a magyar csapat, csoda kellett az utolsó negyedórára (22–17).

Michael Appelgren ismét időt kért, bevetette a hét a hat elleni játékot, ami beválni látszott: Sostaric két, míg Smarason és Garciandia egy-egy találatot jegyzett, így pillanatok alatt egyre zárkózott a Szeged, amivel egy új mérkőzés kezdődött az 50. percben (22–21). Igen ám, de a Kolstad gyorsan magára talált, s mire feleszméltünk, már ismét négy volt közte a differencia, ezzel pedig gyakorlatilag el is dőlt a találkozó, még a véghajrá előtt. Az utolsó négy percben esély már nem volt a Szeged győzelmére, faragni azonban tudott hátrányán a Tisza-parti csapat, így végül 29–27-re szépítette az eredményt.

Idén már másodszor fordult elő velük, hogy sorozatban három tétmérkőzést veszítettek: májusban a Magyar Kupa döntőjében, majd a bajnokság fináléjában kétszer is kikaptak a Veszprémtől.

Visszafogott, de magabiztos veszprémi játék

A meccs első találatát magyar játékos jegyezte, bár nem a pirosmezeseknél: Borzas Uros, a korábbi utánpótlás-válogatott, illetve veszprémi játékos bombázott a bal felsőbe. Az irányítást azonban gyorsan átvette a bakonyi csapat: a következő három gólt ő szerezte, átlövésből, betörésből és hétméteresből, sőt a 10. percben már a tizedik gólját jegyezte – igaz a Peliszter is hatot szerzett már ekkor. A kezdeti lendületből azonban látványosan visszavett a Veszprém, aminek meg is lett az eredménye: Zarko Pesevszki beállógóljával kettőre zárkóztak az észak-macedónok. Az utolsó percekben azonban három találatot még jegyeztek a vendégek, így megnyugtató, ötgólos fórral fordultak (17–12).

A második játékrész első perceiben tovább nőtt a magyar alakulat előnye, Ludovic Fabregas vonalgóljának köszönhetően hétre duzzadt a Veszprém előnye, amelyet tartani is tudott a félidő folyamán, sőt, rövid ideig már nyolccal is vezetett annak ellenére, hogy különösebben megerőltette volna magát. Végül 30–23-as veszprémi győzelem született, az újabb két pontnak köszönhetően a bakonyi csapat beérte az éllovas Paris Saint-Germaint, és át is vette az A csoport vezetését.

A Szeged és a Veszprém is lengyel csapattal mérkőzik meg a következő fordulóban, előbbi a Kielce, utóbbi a Wisla Plock ellen lép pályára.

Férfikézilabda Bajnokok Ligája

Hatodik forduló: