Rászámoltunk az észak-macedónokra, hibátlan mérleggel jutottunk tovább az Eb-n

Női kéziseink a csütörtöki debreceni nyitómérkőzésen az újonc törököket verték meg hat góllal, két nappal később pedig visszavágtak az olimpiai negyeddöntőért, és 32–25-re győzték le a svédeket – méghozzá úgy, hogy már 12 találat is volt a két csapat között. Golovin Vlagyimir alakulata már a szombat esti csodameccs után biztos lehetett abban, hogy csoportelsőként jut tovább a középdöntőbe, így a harmadik fordulóban már csak egy kérdés maradt, hogy százszázalékos mérleggel menetel-e tovább? A kötelező győzelem nem lehetett kérdés, már csak ha az egymás elleni mérleget is nézzük: eddig nyolcszor találkozott a két válogatott, mindannyiszor a magyarok nyertek.

Észak-Macedóniának az első, svédek elleni csoportmeccsen nem volt esélye a sikerre, a törökök ellen azonban pontot szerzett, miután szinte az egész meccsen üldözte a riválist.

A szövetségi kapitány változtatott a benevezett kereten: a csapatkapitány Böde-Bíró Blanka helyére Janurik Kingát nevezte, balátlövőben Kácsor Grétát pedig Csíkos Luca váltotta, így a 19 éves váci játékos tétmeccsen is debütálhatott a felnőttválogatottban.

Kapkodó, hibákkal teli első félidő

A második percben Szemerey Zsófi védése utáni kontrából Kuczora Csenge megszerezte a mérkőzés első gólját, de azonnal jött is a válasz a túloldalról (1–1). A következő percekben hét (!) támadást is gól nélkül fejeztünk be, ezt pedig büntette is az ellenfél, a 10. percben Damjanoska Katerina révén át is vette a vezetést (4–3). A magyarok továbbra sem tudták szombati arcukat mutatni, a bemutatkozó Csíkos Luca, valamint Vámos Petra is lövést rontott, Szemerey fantasztikus teljesítménye ellenére is meglépett kettővel is a fehér mezes ellenfél (8–6). Golovin Vlagyimir nem is tűrte tovább a látottakat, kikérte első idejét – ami nem meglepő, hiszen a mieink ekkor 38%-os hatékonysággal lőttek...

A rövid megbeszélés után gyorsan fordított a magyar csapat, ellépni azonban a rengeteg kihagyott ziccer miatt nem tudott, Simon Petra találatának köszönhetően így is minimális előnyről várhattuk a második játékrészt (11–10).

Rákapcsolt a magyar csapat, a publikum rászámolt az ellenfélre

A szünetről jóval energikusabban és motiváltabban tért vissza a magyar csapat: Szemerey védéssel nyitott, két hibátlan figura végén Szöllősi-Schatzl Nadine talált be kétszer, majd Klujber Katrin bombázott a félpályáról az üres kapuba. A ferencvárosi játékos találatát újabb két magyar gól követett – jött is az észak-macedón időkérés hét és fél perc játék után (16–10). A rövid pihenő után megtört az ellenfél hosszú gólcsendje, a mienk gólkedve azonban nem hagyott alább: a 45. perc derekán Szöllősi-Schatzl ötödik találata a tízgólos differenciát jelentette a két csapat között (23–13).

A következő öt percet bár 5–3-ra megnyerte az ellenfél, a véghajrában ismét tökéletesen működtünk elől és hátul is, így tízgólos (29–19) győzelemmel zártuk az utolsó csoportmérkőzést és százszázalékos mérleggel jutottunk tovább az ugyancsak Debrecenbe megrendezésre kerülő középdöntőbe.

Ilyet legutóbb 2006-ban, a svédországi kontinensviadalon ért el női nemzeti csapatunk, amelyet az előkelő ötödik helyen fejezett be.

Női kézilabda

Európa-bajnokság, c soportkör

A csoport

Harmadik forduló:

Magyarország–Észak-Macedónia 29–19 (11–10)

20.30: Törökország–Svédország

A csoport állása: 1. (és továbbjutott) Magyarország 6 pont, 2. Svédország 2 p., 3. Törökország 1 p., 4. Észak-Macedónia 1 p.

Korábban történt

Első forduló:

Svédország–Észak-Macedónia 28–18 (15–7)

Magyarország–Törökország 30–24 (13–8)

Második forduló:

Svédország–Magyarország 25–32 (13–16)

Észak-Macedónia–Törökország 25–25 (12–15)

A mieink a szintén debreceni B-csoport (Montenegró, Románia, Szerbia, Csehország) és a Bázelban, Svájcban sorra kerülő C-csoport (Franciaország, Spanyolország, Lengyelország, Portugália) két-két továbbjutójával mérkőzhetnek meg a debreceni középdöntőben (december 5., 6., 8., 10.).