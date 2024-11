Csodameccs Debrecenben: a magyarok rászámoltak a svédekre az Eb-csoport rangadóján

Ismerős arcok, ismerős helyszín. De vajon összejön-e egy hasonlóan szép eredmény?

A magyar női kézilabda-válogatott a részben hazai rendezésű Európa-bajnokság csoportkörének második mérkőzésén Svédországgal csapott össze Debrecenben. Azzal a Svédországgal, melyet régi ismerősként köszönthettek a mieink – a cívisvárosban is. Áprilisban, ugyancsak a Főnix Arénában, lényegében párizsi kvótát ért Böde-Bíró Blankáéknak a skandinávok 28–25-ös legyőzése.

Részben erre, részben a két csapat olimpiai negyeddöntőjére, a Lille-ben rendezett és hosszabbítás után rendkívül fájó módon, 36–32-re elvesztett találkozóra is gondolhatott Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány, amikor a pénteki médianapon megjegyezte, nem valószínű, hogy taktikailag sok meglepetést tudnának okozni egymásnak a küzdő felek. No meg az alapos felkészülés miatt sem... A mieink a Törökország elleni 30–24-es nyitány óta eltelt szűk 48 órában alaposan kielemezték a svédeket, a kapitány elmondása szerint az idei egymás elleni meccseket ugyanúgy górcső alá véve, mint a nyitókörös, Észak-Macedónia elleni találkozón bemutatott játékelemeiket.

Vámos Petra pénteken óvatos optimizmussal úgy fogalmazott, az elmúlt időszak találkozóival elértük, hogy a svédek sem lehetnek túl boldogok a párosítás láttán. Junior-Európa-bajnokunk amondó volt, csaknem tökéletes csapatjáték és több extra egyéni teljesítmény is kell a mieinktől, de ha ezek meglesznek, az a minimum, hogy ezúttal is kemény csatára kényszerítjük az olimpiai negyedik helyezettet. „Most már tényleg eljött az a pont, amikor megkezdődik számunkra a torna, hiszen nagyon fontos találkozó lesz a svédek elleni” – szögezte le a Debrecen és a magyar válogatott irányítója.

A közönségen mindenesetre nem múlt semmi: telt házzal és játékosként több mint motiválónak ígérkező hangulatban kezdődött a mérkőzés. A Főnix Aréna lelátójának jó 90 százaléka pedig egyértelműen a hazai sikerért szorított.

Több mint biztató kezdés

A mérkőzés egészére várható hangulatot remekül jellemezte, noha a svédek kezdtek, és szerezték is meg az első gólt Jenny Karlsson találatával, az első igazi hangrobbanást Klujber Katrin labdaszerzése, majd értékesített ziccere váltotta ki a lelátón. Böde-Bíró Blanka első védését hasonló ováció követte, és a hanghullámok keltette rezonálás hatására a karzati médiaasztalra kitett palackban szó szerint táncot járt a víz, amint serény „Hajrá, magyarok!” kiáltások közepette Klujber megduplázta a hazai gólok számát, és előnyhöz segítette a mieinket.

Az első percek az áprilisi olimpiai selejtezőhöz hasonlóan nálunk egyértelműen Kuczora Csenge és Klujber kettőséről szóltak. Előbbi nyolc, utóbbi hét gólt dobott a hét és fél hónappal korábbi összecsapáson. Most pedig kettejük vezérletével léptünk el 3–1-re, majd 5–2-re is az önmagukhoz képest kissé pontatlanul kezdő svédektől. A 11. perc egy újabb magyar labdaszerzéssel és Szöllősi-Schatzl Nadine második góljával indult, így összesítésben már 7–3 állt az eredményjelzőn, a skandinávok kispadján ülő Tomas Axnér szövetségi kapitány pedig rögvest időt is kért...

A folytatásban a svédek játéka rendezettebbé vált, érezhetően kevesebb labdát adtak el. A magyar csapat lendületét ellenben kissé visszavetette Klujber kihagyott hétméterese. Ezzel együtt sem került veszélybe a vezetésünk, még jó darabig két-három gólon billegett az együttesek közti különbség. A 17. percben Bíró is védett egy hetest, a meccs korábbi szakaszában már két büntetőt is értékesítő Karlssonnal szemben érzett rá a dobás irányára. Ezt kihasználva Kuczora visszaállította a mérkőzés addigi legnagyobb különbségét jelentő négygólos magyar fórt (6–10).

Komolyabb hullámvölgy nélküli első félidő

Az olimpián negyedóra-húsz perc környékén rendre utolérte a mieinket egy már-már megmagyarázhatatlan hullámvölgy. Ezúttal ha volt is ilyen, sikerült minimális időszakra korlátozni, és éppen csak annyit jelentett, hogy a sárga mezes északiakat nem tudtuk a három-négy gólnál jobban leszakítani. Klujber kétperces kiállításánál a korábbi Eb-ezüstérmes visszajött két gólra, de Simon Petra remek átlövésének, majd Vámos Petra betörésből szerzett találatának köszönhetően az előnyünk ezúttal sem került veszélybe.

Nem úgy a szünetet megelőző utolsó négy perchez érve. Golovin mester hiába kért időt, közel négyperces gólcsendünket kihasználva Svédország felzárkózott egyetlen találatra. Simon asszisztjából Klujber jobbról eleresztett lövése törte meg a jeget, mielőtt úgy igazán komoly csávába kerültünk volna (12–14). A csereként beszállt Szemerey Zsófi két gyors védése is kellett hozzá, de a játékrész hajrája ismét a mieinkről szólt leginkább, így 16–13-as előnnyel vonulhattak öltözőbe a lányok.

Ezúttal a második félidő eleje is rólunk szólt

Maradva az áprilisi meccsel húzott párhuzamnál: akkor négygólos előnyünk volt a félidőben, s bármilyen jól is kezdték a második játékrészt Axnér tanítványai, összességében csak egy találatot sikerült faragniuk belőle harminc perc alatt.

Ezúttal viszont mi kezdtünk góllal a szünet után, a 35. percben pedig Kuczora hetesével – a találkozón először – öt találattal is elhúztunk. Ráadásul Kristin Thorleifsdottir kétperces kiállítást is kapott, így joggal reménykedhettünk abban, a különbség rövid időn belül még ennél is nagyobb lehet.

Ez végül egy újabb Kuczora-góllal (aki így már Klujberhez hasonlóan hatnál járt, kevesebb mint 38 perc alatt) pont azután jött össze, hogy a vendég – de a sorsolás szeszélye folytán mégis pályaválasztó – svédek kiegészültek (16–22). Jamina Robertsék csak nem tudták elkapni a fonalat, annak ellenére sem, hogy a játékvezetők azért igyekeztek picit besegíteni nekik (Füzi-Tóvizi Petra valamivel később történt kétperces kiállítását is nyugodtan idesorolhatjuk), nemegyszer maratoni hosszúságú időt hagyva nekik a passzolgatásra passzívjelzés nélkül. Ám hiába támadhattak hosszan, ha más nem, a debreceni keresztléc a mieink pártján állt, jó négy percig tartó gólcsendbe kényszerítve a skandinávokat is. Simon közben olyan szögből is gólt dobott, amiből tízből talán egyszer, ha elmegy a kapus és a bal oldali léc között a labda, így hétgólos, már-már kiütéssel kecsegtető előnyben fordulhattunk rá a meccs utolsó harmadára (16–23).

Szemerey kapuba állítása épp Tóvizi kiállítása alatt fizetődött ki igazán, emberhátrányban két újabb fontos védéssel jelentkezett, őrizve az ekkor már nyolcgólos magyar fórt. Ugyan még mindig volt negyedóra a meccsből, innentől kezdve már az idő megfelelő menedzselése volt a magyar válogatott feladata. Ezt pedig a mieink megoldották. Sőt mi több, 51 perc után már tíz góllal vezetve valódi kiütésben részesítették a találkozó előtt még minimálisan esélyesebbnek is gondolt ellenfelet. Végül, bár a hajrá kezdetén már tizenkettővel is mentek a mieink, a történelmi pofont elkerülték az északiak, egy újabb emberfórt kihasználva a legvégére 32–25-ig zárkóztak vissza.

Klujber végül az április teljesítményét is túlszárnyalva nyolc góllal lett a meccs legeredményesebb játékosa, de támadásban Kuczora (7), Győri-Lukács Viktória (6) és Simon (6) is rengeteget tett a sikerért. A kapuban pedig Szemerey hozta a Vámos által a meccs előtt emlegetett extra teljesítményt: 25 lövésből tizenegyet védett, így 44 százalékos hatékonysággal szerzett elévülhetetlen érdemeket. Nem véletlen, hogy a szurkolók a meccs emberének is megválasztották a 30 esztendős hálóőrt.

Ahogy a meccs után Füzi-Tóvizi fogalmazott: Debrecen nagyon tud valamit.

A magyar válogatott hétfőn Észak-Macedónia ellen zárja az első csoportkört, s noha a szombati játéknap második mérkőzése, a Macedónia–Törökország-összecsapás végeredménye nélkül korai számolgatni, az máris kijelenthető, ha nem fut bele egy meglepetést jelentő sokgólos zakóba, úgy az A jelű kvartettből első helyen – remélhetőleg négy vitt ponttal – jut tovább a következő körbe.

A többit a 20 óra 30 perckor kezdődő macedón–török meccs végén tudjuk meg...

Női kézilabda-Európa-bajnokság, csoportkör

A csoport

Svédország–Magyarország 25–32 (13–16)

Később

20:30 Észak-Macedónia–Törökország

A csoport további programja

December 2., hétfő

18:00 Magyarország–Észak-Macedónia

20:30 Törökország–Svédország

Korábban történt

Első forduló

Svédország–Észak-Macedónia 28–18 (15–7)

A csoportok első két helyezettje jut tovább a középdöntős megmérettetésre.

