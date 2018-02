A Lakersnél köthet ki nyáron LeBron James

Először is nézzük időrendi sorrendben, hogy mi történt játékosmozgások terén az NBA-ben nem sokkal az átigazolási zárás előtt.

1. Lakersnél a mini szupersztár

Los Angeles Lakers: Isaiah Thomas, Channing Frye, első körös draftjog (nem a Nets pickje)

Cleveland Cavaliers: Jordan Clarkson, Larry Nance Jr.

Az első fontosabb hír, hogy a Lakers és a Cavs megegyezett többek között annak az Isaiah Thomasnak az elcseréléséről, aki a tavalyi szezonban apró termete (175 cm) ellenére közel MVP formában játszott Bostonban, de a szezon végén mégis elcserélték a LeBron mellett kiábránduló Kyrie Irvingre. Thomas sérülten érkezett Clevelandbe, ahová pár hete tért csak vissza, de nem csak ő, hanem a csapat is szenved azóta, és láthatóan nem sikerült beilleszkednie LeBron mellett. Thomas így a Lakers ifjú sztárjával, az újonc, második helyen draftolt, legidősebb Ball-tesóval játszik majd egy poszton, de ez igazából nem számít semmit, mert nyáron lejár a szerződése, és a Lakers hülye lesz meghosszabbítani. Fontos kiemelni, hogy a Lakers nem az eredetileg a Netshez tartozó első körös, hanem a Cavs első körös draftjogát kapta meg, ami kb. idén a 28-30. hely lehet majd.

Valamilyen szinten mindkét csapat jól járt, hiszen a Lakers felszabadított egy csomó pénzt Nance és Clarkson elpasszolásával, és ugyebár nyáron lejár a szerződése Thomasnak, Kentavious Caldwell-Pope-nak és Brook Lopeznek is, vagyis annyi pénz szabadul fel Los Angeles-ben, hogy abból nem csak a régóta a nyugati partra vágyó, és a nyáron szintén (opcionálisan) lejáró szerződésű LeBron Jamesre, de még egy magas fizetésű szupersztárra is rárepülhetnek, mint Paul George vagy DeMarcus Cousins. A Cavs pedig megalapozta annak a lehetőségét, hogy az egyébként is kimagaslóan öreg csapatukba igazoltak két huszonévest, és még a Nets magas draftjoga is megmaradt. Ezután viszont jött a bomba.

2. Kisöpörték LeBron haverjait

Miami Heat: Dwyane Wade

Cleveland Cavaliers: második körös draftjog, Rodney Hood, George Hill

Utah Jazz: Jae Crowder, Derrick Rose

Sacramento Kings: Joe Johnson, Iman Shumpert, második körös draftjog 2020-ban

(ez igazából két trade volt, de összevontuk őket)

Alig tértünk magunkhoz, amikor hirtelen robbant egy másik, papíron kisebb, de a nagyobb képet nézve sokkal komolyabb hír. A Cleveland Frye után visszapasszolta LeBron James másik országos cimboráját, Dwyane Wade-et Miamiba, illetve elküldte Shumpertet is Sacramentóba, de rajtuk kívül távozott az egykori MVP Derrick Rose és a nyáron szerzett Jae Crowder is. Ez pedig James távozásához fog vezetni minden bizonnyal.

Régóta közismert tény, hogy LeBron annyit jelent a Cavsnek, hogy igazából nem csak a pályán dominál, de beleszól az edzői és sportigazgatói kérdésekre is. A csapat pedig folyamatosan próbál a kedvében járni, ezért igazolnak minden évben idős, másodvonalas játékosok Clevelandbe, mert sokan közülük LeBron barátai, de ezért kapott például Tristan Thompson is nemrég nevetségesen magas fizetést. Az eddigi keret azonban nem váltotta be a reményeket, nem csak a Warriorstól, de szép lassan a keleti rivális Celticstől is kezdtek lemaradni, és egyre többet lehetett hallani, hogy LeBron és Dan Gilbert tulajdonos nincs jóban. Azzal, hogy évek óta először elcserélték James több közismerten jó barátját, egyértelműnek tűnik, hogy a Cavs szabad útat nyitott Jamesnek a távozáshoz, és szinte lemondva az idei bajnoki álmokról, a jövő csapatát kezdte el építeni a két Lakers-játékossal, illetve Rodney Hooddal, na meg második/beugrós irányítónak tökéletes George Hillel.

Már csak az a kérdés, hogy mi történik a Cleveland idei évével. LeBron hét éve folyamatosan döntős csapatban játszik, és nehéz eldönteni, hogy a mostani cserék után a Cavs erősebb vagy gyengébb lett, de az biztos, hogy Gordon Hayward visszatérésével a Celtics lesz a keleti vezérbika, és hat játékos távozásával kvázi újra kell építeni a csapatot a szezon több, mint felénél. Annak a Ty Lue edzőnek, akit NBA-s berkek szokás LeBron strómanjaként emlegetni.

Éppen ezért elképesztően izgalmas lesz az idei nyár, hiszen LeBron valószínűleg csapatot vált, és biztos lesz még olyan a Lakersen kívül, aki megpróbálkozik a klasszis elcsábításával, akár a teljes keret felforgatásával. Természetesen még így is a Lakers a top esélyes, de ne felejtsük el, hogy Los Angeles-ben nemrég egy másik csapat is elkezdett mocorogni, a Clippersnél nyáron előbb Chris Pault, majd most télen Blake Griffint is elcserélték, és a hírek szerint a nagy hármas utolsó tagja, DeAndre Jordannek is kifelé tart a pályája. Az biztos, hogy elképesztően izgalmas időszak következik nyáron, de minden LeBron Jamesen múlik.