Szinte sose dob hármast, most meccset nyert vele az utolsó pillanatban

A New York Knicks 19 pontos hátrány dolgozott le, majd egy hajrában bedobott hármassal kikapott a Sacramento Kingstől az NBA vasárnapi játéknapján.

A Kings 92-73-ra ment, de aztán jött a rövidzárlat, és 97-97-nél már együtt volt a két csapat. A győztes kosarat Skal Labissiere szerezte, 1,6 másodperccel a vége előtt dobott be egy triplát. Labissiere-től bátor kísérlet volt, NBA-s pályafutása során eddig összesen 38-szor állt bele hármasba, ez volt a 14., ami be is ment.

A New Orleans sorozatban nyolcadik meccsét nyerte, 2011 óta nem volt ilyen sikeres a klub, most a Dallast verte. A vesztes csapatban játszó Dirk Nowitzki a múlt héten a 31 ezer pontosok közé lépett, most a dobott kosarakat számoló örökrangsorban is feljebb lépett, 10 980 mezőnykosárral a nyolcadik.

A Knickshez hasonlóan a Milwaukee is 19 pontos hátrányból fordított, most is a Görög Szörnye, Giannisz Antetokunmpo dominált a csapatban, 35 pontot szerzett.

Eredmények: