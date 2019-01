Néha a Görög Szörny is be tud égni

LeBron harmadik csapatával is All-Star lett, ő a nyugati kapitány.

Tíz mérkőzéssel folytatódott péntek este az NBA alapszakasza, a legnagyobb rangadó a Toronto Raptor és a Houston Rockets meccse volt, amin 121-119-es Rockets-vezetésnél elég nagy homályt dobott a győzelemért indított triplából a raptorsos Kawhi Leonard. De még nála is cikibb jelenetet hozott össze az NBA Görög Szörnye, vagyis Giannis Antetokounmpo, aki Charlotte Hornets ellen olyat hibázott, amit sokadik nézésre is nehezen hiszünk el.

A Milwaukee Bucks játékosa egy labdaszerzés után teljesen egyedül vihette a másik palánk felé a labdát, innen pedig ritkán hibáz bárki is, pláne az akkora sztárok, mint Antetokounmpo. Ráadásul nem is akart óriásit zsákolni, simán csak felemelte két kézzel a labdát a gyűrűig, majd elengedte, a labda viszont a gyűrűn kettőt is pattanva kifelé jött le, a görög hitetlenkedése mellett.

A végére azért bekeményített Antetokounmpo, a negyedik negyedben 14 pontot dobott, ez is kellett a sikerhez, főleg, hogy a negyedik negyedben az ellenfél Hornets csak 12 pontig jutott. Antetokounmpo végül 34 ponttal, 14 lepattanóval, illetve 3-3-3 assziszttal, blokkal és labdaszerzéssel zárt.

Eredmények

Washington Wizards–Orlando Magic 95–91

New York Knicks–Brooklyn Nets 99–109

Miami Heat–Cleveland Cavaliers 100–94

Los Angeles Clippers–Chicago Bulls 106–101

Toronto Raptors–Houston Rockets 119–121

Sacramento Kings–Memphis Grizzlies 99–96

Detroit Pistons–Dallas Mavericks 101–106

Charlotte Hornets–Milwaukee Bucks 99–108

Phoenix Suns–Denver Nuggets 95–132

Minnesota Timberwolves–Utah Jazz 102–106