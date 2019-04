Az év legnagyobb párkapcsolati terápiája lesz az NBA rájátszása

A 2004-05-ös szezon óta, vagyis 14 éve először LeBron James nélkül indul az NBA rájátszása, ami egyben azt is jelenti, hogy a mai kosárlabda egyik, ha nem legnagyobb alakja nem lesz ott sorban kilencedik döntőjében. Bármennyire is remek szezon után vagyunk, a rájátszás első körei nem ígérkeznek valami erősnek, és nem a Király hiánya miatt.

Viszlát, Király

Hiába volt nagy a várakozás, tragikus lett LeBron James és a Los Angeles Lakers házasságának első éve, az új igazolások nem jöttek be, és nem is jött nagy sztár James mellé, az elnök Magic Johnson lemondott, a vezetőedző Luke Waltonnal a legfinomabb értelmezés szerint is közös megegyezéssel váltak el. A nyár arról szól majd náluk, hogy valahogy rábeszéljenek egy-két szupersztárt, hogy emeljék vissza a régi magasságokba a Lakerst – ahogy rövidesen látjuk majd, már itt komoly hátrányba kerültek, hiszen több csapat ugyanezen ügyködik majd, csak épp ők a pályán mutatott teljesítménnyel győzködhetik a kiszemelteket.

Jó jó, de úgyis a Warriors nyer úgyis, nem?

Idén talán a legkisebb az esély a Warriors győzelmére az elmúlt években, de ez persze relatív, hiszen a saját dominanciájukhoz képest alacsony az esély, de még így is elég magas. Az 57-25-ös mérlegük ugyan csak eggyel kevesebb győzelmet jelent, mint amit tavaly összehoztak, de idén úgy fest, mintha két fokozatban menne a Warriors – vagy be sem indul a motor, vagy 350 km/h-val gázolnak át az ellenfélen. Arra persze nem okos dolog fogadni, hogy egy szériában négyszer is rossz napot fogjanak ki – ez kell ugye a kieséshez –, de mégsem annyira elképzelhetetlen, hogy elkapják őket, főleg, hogy adott esetben már a második fordulóban, vagyis a főcsoport-elődöntőben összefuthatnak a Houston Rocketscal, ami frissebb lesz valamivel, mint tavaly a főcsoportdöntőben.

A Warriors mögötti hármas, a Denver Nuggets, a Portland Trail Blazers és a Houston Rockets egy meccsen belül volt egymáshoz képest, tehát nüánszokon múlt, hogy ki melyik helyen megy tovább, de az eredményesség szempontjából persze egyáltalán nem mindegy, ki mikor fut össze a Warriorsszal – a nyugati második helyet megszerző Denver Nuggets például négyből csak egyszer, még a szezon legelején verte Stephen Curryékek, tehát hiába övék a jobb kiemelés, a szezon azt mutatja, kisebb esélyük van megállítani az NBA Halálcsillagját.

Keleten a helyzet változatlan?

A Boston Celtics a szezon óriási csalódása, hiába tömték tele sztárokkal a keretet, Brad Stevens vezetőedzőnek nem sikerült rátalálnia a tökéletes receptre, ráadásul elég sok sérülés is hátráltatta, hátráltatja őket, a Bostont tehát lehúzhatjuk. A Philadelphia 76ers sem áll sokkal jobban, a keleti esélyesek ellen nem tudtak meggyőző teljesítményt nyújtani, meglepő lenne, ha ők mennének a döntőbe.

Maradt a Toronto Raptors és a szezon legjobb csapata, a Milwaukee Bucks, ami 60-22-es mérleggel zárta a szezont – közülük jöhet ki a keleti döntős, és minden arra mutat, hogy a hatodik NBA-szezonjára csúcsformába lendülő Giannis Antetokounmpo és a Milwaukee ideje jött el.

A rájátszás viszont jó eséllyel a főcsoport-elődöntőkig nem kapcsol rá, és akkor is csak abban az esetben, ha megszorul az egyik nagy esélyes. Izgalmak, pontosabban izgalmas fejlemények nélkül így sem maradtunk,

az idei NBA-rájátszás ugyanis egy óriási párkapcsolati terápia lesz.

Elég sok szupersztárnak jár le ugyanis a szerződése, és a playoff kicsit arról is szól majd, hogy az adott csapatoknak sikerül-e meggyőzni mostani játékosukat a folytatásról. Állítólag a San Antonio Spursből a Toronto Raptorshoz került Kawhi Leonard legalább a döntő hatodik meccséig jutna, hogy elgondolkodjon a folytatáson, különben megy Los Angelesbe – és valószínűbb, hogy a Clippersbe, és nem a Lakersbe.

A címvédő Golden State Warriorsnál Kevin Durant, Klay Thompson és DeMarcus Cousins szerződése is véget ér a szezonnal, a legégetőbb kérdés pedig Duranté, aki már elkezdte az üzleti vállalkozásait New Yorkba költöztetni, és az All-Star-hétvégén állítólag végig arról egyeztetett Kyrie Irvinggel, hogy a New York Knicksben együtt folytatják majd. És ha már Irving – ő sem tett csodát Bostonban, bár tény, hogy remekül játszott, de a szurkolók nem zárták nagyon a szívükbe, és lehet, hogy sem ő nem maradna, sem a csapat nem marasztalná.

A Philadelphiánál is megy majd a nagy matek, Jimmy Butler a csapatot igyekszik meggyőzni, hogy van még benne tartalék, a csapat pedig Butlert, hogy végre kilépnek az örök ígéret kategóriából.

És persze az is ott lóg a levegőben, hogy mindenki, de tényleg mindenki a New Orleans Pelicanstől már korábban cserét kérő Anthony Davisnek illegeti majd magát egy csere és szerződéshosszabbítás reményében.

Az idei NBA-rájátszás első körében a következő párharcok lesznek (vastagon kiemelve a már szombaton pályára lépő csapatok)

Kelet

Milwaukee Bucks (1.)–Detroit Pistons (8.)

Toronto Raptors (2.)–Orlando Magic (7.)

Philadelphia 76ers (3.)–Brooklyn Nets (6.)

Boston Celtics (4.)–Indiana Pacers (5.)

Nyugat

Golden State Warriors (1.)–Los Angeles Clippers (8.)

Denver Nuggets (2.)–San Antonio Spurs (7.)

Portland Trail Blazers (3.)–Oklahoma City Thunder (6.)

Houston Rockets (4.)–Utah Jazz (5.)