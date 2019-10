A Warriors 134 pontos győzelemmel támadt fel az NBA-ben

A Philadelphia 76ers harmadik mérkőzésén is megőrizte veretlenségét, míg a Golden State Warriors megszerezte idei első győzelmét az NBA-ben.

A Philadelphia két ponttal verte az Atlanta Hawkst, elsősorban Joem Embiid remek játékának köszönhetően. A kameruni center 36 pontot dobott, 13 lepattanót szerzett, és a lefújás előtt öt másodperccel az ő két büntetője döntött. A Hawks az utolsó öt percben nyolcpontos vezetést adott le.

A Houston főként 40 pontos James Hardennek köszönheti sikerét az Oklahoma City ellen. A nyáron érkezett klubtársa, az olimpiai és világbajnok Russell Westbrook 21 ponttal, 12 lepattanóval és 9 gólpasszal kis híján tripla-duplát ért el volt csapata elleni első mérkőzésén.

A Golden State két csúnya vereséget szedett össze az első két fordulóban, a New Orleans ellen viszont már a jobbik arcukat mutatták Stephen Curryék. A támadójátékuk elég jól működött már, elég jól megszórta mindenki magát. Curry 26 ponttal és 11 assziszttal, D'Angelo Rusel 24 ponttal, 7 lepattanóval, 8 assziszttal zárt, a padról beszálló Damion Lee pedig 23 pontot dobott. A meccs rengeteg kosarat hozott összességében is, a New Orleanst 134-123-ra verték.

Stephen Curry (Golden State Warriors) vezeti a labdát Josh Hart (New Orleans Pelicans) mellett

A gyengélkedő New York 18 pontos hátrányból fordított a Chicago ellen, így elkerülte a 0/4-es szezonrajtot. A Knicks egy 15-0-s rohammal zárta le a meccset.

A favoritnak tartott Los Angeles Clippers sztárja, Kawhi Leonard – az előző nagydöntő legjobbja – 30 ponttal vezette győzelemre csapatát a Charlotte Hornets ellen.

A San Antonio 19 pontos hátrányt ledolgozva őrizte meg veretlenségét a Portland ellen. A Trail Blazersben a négyszeres All Star-válogatott Damian Lillard 28 pontjából 18-at az utolsó négy percben szerzett.

A címvédő Toronto kezdőötösében mindenki legalább tíz ponttal zárt az Orlando ellen, a Utah Jazz pedig egy 0,4 másodperccel a vége előtt bedobott büntetővel nyert Phoenixben.

