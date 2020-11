Határ nélkül, majdnem 250-en költöznek be a soproni buborékba

A pandémia okán szükségszerűvé vált buborékban fogják megrendezni a hat mérkőzést (mindenki játszik mindenkivel), természetesen nézők nélkül, a legszigorúbb egészségügyi irányelvek betartása mellett.

A soproni buborék bemutatására megtartott online sajtótájékoztatón az érintettek ismertették az óriáskarantén létrejöttéhez vezető utat, a módszereket, a programokat és a legfontosabb jellemzőket.

Elsőként dr. Szabó Tünde, az EMMI sportért felelős államtitkára beszélt. A buborékkal kapcsolatban elmondta, hogy mindennél fontosabb az egészség és az élet védelme. Emlékeztetett arra, hogy Sopron városa többször is bizonyított nemzetközi versenyrendezés terén, hiszen 2018-ban és 2019-ben is ott rendezték az Euroliga Final Fourt.

Ez a hétvége sportszakmailag és diplomáciailag is fontos, megmutathatjuk, hogy ilyen körülmények között is tudunk sikeresen rendezni sporteseményt. Nagy szabálykövetést igényel, de erre mindenki fel fog készülni. A sportolóknak és az országnak is fontos a rendezés